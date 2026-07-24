महाराष्ट्रातील पर्यटकाचा हिमाचल प्रदेशमध्ये धबधब्यात पडून मृत्यू, परभणीच्या अजित आढावचा
अजित आपल्या मित्रांसह काही दिवस पर्यटनासाठी गेला होता. मात्र अजितचा पाय घसरल्याने एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं.
Published : July 24, 2026 at 7:23 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 7:32 PM IST
कुल्लू : हिमाचल प्रदेशमध्ये महाराष्ट्रातून पर्यटनासाठी गेलेल्या तरुणाचा धबधब्यात पडून दुर्देवी अंत झाला आहे. हा तरुण मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील असल्याची माहिती आहे. अजित अशोक आढाव असं मृत तरुणाचं नावं आहे. अजित पाय घसरुन धबधब्यात पडला. त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. वयाच्या अवघ्या 22 व्या वर्षी अकाली एक्झिट झाल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
मित्रांसोबत धबधब्यावर : अजित त्याच्या मित्रांसोबत पार्वती खोऱ्यातील जरी भागातील जयनाला धबधब्यावर मित्रांसोबत आला होता. मित्रांसोबत पर्यटनाचा आनंद लुटताना अशोकचा पाय घसरला. त्यामुळे अजित डोंगरावरुन धबधब्यात पडला. धबधब्यात पडल्याने अजितचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस घटनास्थळी पोहचले. त्यानंतर अशोकचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. पोलिसांनी शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबियांच्या ताब्यात दिला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.
नक्की काय झालं? : अजितसोबत श्रेयस जोशी आणि इतर मित्र होते. हे सर्व पर्यटनासाठी कसोलमध्ये आले होते. अजितसह सर्व मित्र जयनाला धबधबा पाहण्यासाठी आले. त्यानंतर हे सर्व एका धबधब्यावरुन दुसऱ्या धबधब्याकडे जाण्यासाठी निघाले. या दरम्यान अजितचा खडकावरुन पाय घसरला. अजित पाय घसरल्याने पाण्यात पडला. अजित पाण्यात बुडाला.
अजितला वाचवण्याचे प्रयत्न : त्यानंतर उपस्थित पर्यटक आणि स्थानिकांनी अजितला वाचवण्याचे प्रयत्न केले. अथक प्रयत्नांनंतर अजितला पाण्याबाहेर काढण्यात आलं. मात्र तोवर अजितने जगाचा निरोप घेतला होता. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला आणि जबाब नोंदवला.
पोलीस अधीक्षक काय म्हणाले? : पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, अजितचा मृत्यू हा पाय घसरुन पाण्यात बुडाल्याने झाल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणात कोणताही कट असल्याचा संशय नाहीय. "अजितचा मृत्यू हा पाय घसरुन धबधब्यात पडल्याने झाला, असं पोलीस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल यांनी सांगितलं. पोलिसांनी या प्रकरणात सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
पर्यटकांना इशारा : दरम्यान पर्यटकांनी पावसाळ्यात धबधबा, नदी आणि पाय घसरण्याची अधिक शक्यता असलेल्या ठिकाणी अधिक काळजी घ्यावी, असं आवाहनही यावेळेस पोलीस अधिक्षकांनी केलं.
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