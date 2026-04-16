परतवाडा लैंगिक शोषण प्रकरण ; तपासासाठी एसआयटीची स्थापना, सहा पोलीस कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती बदली
परतवाडा लैंगिक शोषण प्रकरणात पोलिसांनी एकूण चार अटक केली आहे. तर तपासासाठी एसआयटीची स्थापना केली आहे.
Published : April 16, 2026 at 7:50 AM IST
अमरावती- जिल्ह्यातील परतवाडा येथे उघडकीस आलेल्या लैंगिक शोषण प्रकरणांनी संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता जिल्हा पोलीस प्रशासनानं तातडीनं पावलं उचलत एसआयटी अर्थात विशेष तपास पथक स्थापन केलं आहे. तपासावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी काही पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती बदली करण्यात आली आहे.
एसआयटीची स्थापना - परतवाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत काही अल्पवयीन मुलींचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी सहाय्यक पोलीस अधीक्षक शुभम कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन केलं आहे. या पथकात दहा अतिरिक्त आणि 36 कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून तपास वेगाने सुरू असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी दिली.
चार जणांना अटक -या प्रकरणात अयान अहमद तनवीर अहमद हा 19 वर्षीय तरुण प्रमुख आरोपी आहे. त्याच्या विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम 294, पोस्को कायदा कलम 8 आणि 2 तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 अंतर्गत कलम 67 आणि 67 अ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयानं त्याला 21 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली असून त्याचा मोबाईल पोलिसांनी जप्त केला आहे. या गुन्ह्यात आणखी काही आरोपींचा सहभाग उघडकीस आला आहे. त्यामध्ये उजेर खान इक्बाल खान (वय 20), मोहम्मद साद मोहम्मद साबीर (वय 22) आणि तरबेज खान तसलीम खान (वय 24) यांचा समावेश आहे. या तिघांनी संबंधित व्हिडिओ पुढे शेअर करून प्रसारित केल्याचं निष्पन्न झालं आहे. या तिघांना बुधवारी अटक करण्यात आली आहे. या तिघांचेही मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत.
डिजीटलपुराव्यातून धक्कादायक माहिती - तपासादरम्यान आरोपीच्या मोबाईलमध्ये आठ पीडित मुलींचे 18 व्हिडिओ आणि 39 फोटो आढळून आले आहेत. या माध्यमातून आरोपीने पीडित मुलींचे शोषण करून ते व्हिडिओ पुढे प्रसारित केल्याचं उघड झालं आहे. या प्रकरणात एकूण पाच मोबाईल जप्त करण्यात आले असून त्यांची सखोल फॉरेनची तपासणी सुरू आहे असं पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी स्पष्ट केलं.
गुन्ह्याचे स्वरूप अधिक गंभीर - तपासा दरम्यान आरोपीनं पीडित मुलींना लैंगिक शोषणासाठी प्रवृत्त केल्याचं समोर आला आहे. काही मुलींना मित्रांच्या घरी नेऊन त्यांचं शोषण करण्यात आल्याची माहिती तपासात उघड झाली आहे. तसेच हे व्हिडिओ एका अज्ञात व्यक्तीकडं पाठवण्यात आल्याचंही तपासात निष्पन्न झालं आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती अधिक मोठी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तपास निष्पक्ष राहावा म्हणून बदली - या प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहावा, यासाठी पोलीस अधीक्षकांनी महत्त्वाचा निर्णय घेत काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना परतवाडा आणि अचलपूर पोलीस ठाण्यातून अमरावती ग्रामीण नियंत्रण कक्षात तात्पुरतं सलग्न करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये परतवाडा येथील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सलीम शेख, हेड कॉन्स्टेबल अब्दुल नाझीम अब्दुल कलीम, पोलीस शिपाई शुभम वर्मा, मयूर गुरव, अचलपूर पोलीस ठाण्याचे हेड कॉन्स्टेबल मोहन वावरे आणि पुरुषोत्तम बावनेर यांचा समावेश आहे.
पोलिसांचं आवाहन - या प्रकरणात पीडित मुलींनी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी भीती न बाळगता पुढे येऊन तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी केलं आहे. पीडितांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येणार आहे. त्यांना आवश्यक ती मदत आणि संरक्षण दिलं जाईल, असंदेखील स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या प्रकरणात महिला पोलीस अधिकारी प्रियंका भोयर, स्नेहल अढे आणि संध्या भालेराव या तीन महिला पोलीस अधिकाऱ्यांशी पीडितांनी संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
समाज माध्यमांबाबत कडक सूचना - या प्रकरणाशी संबंधित कोणतेही व्हिडिओ फोटो किंवा पीडितांची ओळख उघड करणारी माहिती सोशल मीडियावर कोणीही शेअर करू नये. अन्यथा कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारादेखील पोलिसांनी दिला आहे.
अल्पसंख्याक आयोगाचं पथक येणार - परतवाडा परिसरात तरुणींच्या लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्याची मुख्यमंत्री कार्यालयासह राज्य अल्पसंख्याक आयोगानं गंभीर दखल घेतली आहे. "या प्रकरणातील सर्व पीडिता मुस्लिम आहेत. सखोल तपास योग्य पद्धतीनं व्हावा, यासाठी राज्य सरकार आणि राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचं पथक अचलपूर आणि परतवाडाला पाठवणार आहे," असं राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी बुधवारी सांगितलं.
