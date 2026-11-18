दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी परमेश्वर मंदिर ट्रस्टचा ११.११ लाखांचा मदतीचा हात
आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मदतीचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.
Published : November 18, 2026 at 9:55 AM IST
नांदेड - दुष्काळाच्या संकटाने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा आणि संकटाच्या काळात त्यांना आर्थिक आधार मिळावा, या सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून नांदेड जिल्ह्यातील हदगांव विधानसभा मतदार संघातील हिमायतनगर (वाढोणा) येथील श्री परमेश्वर मंदिर ट्रस्ट कमेटीच्या वतीने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी तब्बल 11 लाख 11 हजार 111 रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा धनादेश प्रदान करण्यात आला.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पावसाच्या अनियमिततेचा, पिकांच्या नुकसानीचा आणि वाढत्या आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना मदतीचा हात मिळावा, या उद्देशाने मंदिर ट्रस्टने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी एवढी मोठी रक्कम देऊन सामाजिक उत्तरदायित्व जपले आहे. धार्मिक कार्यासोबतच सामाजिक कार्यातही देवस्थानाने पुढाकार घेतल्याने या उपक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
देवस्थान केवळ धार्मिक श्रद्धेचे केंद्र न राहता समाजाच्या अडचणीच्या काळात मदतीसाठी पुढे येणारे सामाजिक शक्तिकेंद्र ठरू शकते, याचे उदाहरण श्री परमेश्वर मंदिर ट्रस्टने या उपक्रमातून घालून दिले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी दिलेली ही मोठी आर्थिक मदत वाढोणा परिसराच्या सामाजिक बांधिलकीची जाणीव करून देणारी ठरली आहे.| दुष्काळाच्या संकटाने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा आणि संकटाच्या काळात त्यांना आर्थिक आधार मिळावा, या सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून नांदेड जिल्ह्यातील हदगांव विधानसभा मतदार संघातील हिमायतनगर (वाढोणा) येथील श्री परमेश्वर मंदिर ट्रस्ट कमेटीच्या वतीने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी तब्बल 11 लाख 11 हजार 111 रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा धनादेश प्रदान करण्यात आला.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धनादेश सुपूर्द करताना आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांच्या समवेत आमदार अमरभाऊ राजूरकर, श्री परमेश्वर मंदिर ट्रस्टचे उपाध्यक्ष महावीरचंद श्रीश्रीमाळ, सचिव अनंता देवकते, संचालक वामनराव बनसोडे, संचालक अनिल मादसवार, संचालक संजय माने आणि संचालक विलास वानखेडे उपस्थित होते. तसेच आमदार कोहळीकर यांचे स्वीय सहाय्यक बबन कदम, माजी जी. प. सदस्य चितांगराव कदम, महेशदादा लांडगे यांचे स्वीय सहाय्यक व्यंकटेश हंगरगेकर, योगेश अनगुलवार आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती.
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