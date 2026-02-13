ETV Bharat / state

माजी आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांची लिलावती रुग्णालयाच्या ट्रस्टविरोधात धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार, प्रकरण नेमकं काय?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना लिलावती रुग्णालयाच्या कार्यकारी संचालक पदावरून बडतर्फ करण्यात आलं. यानंतर त्यांनी ट्रस्टविरोधात धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.

Parambir Singh
परमबीर सिंह (File Photo ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 13, 2026 at 2:09 PM IST

मुंबई : वादग्रस्त आयपीएस अधिकारी आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना लिलावती रुग्णालयाच्या कार्यकारी संचालक पदावरून बडतर्फ करण्यात आल्याच्या निर्णयाला त्यांनी धर्मादाय आयुक्तालयात आव्हान दिलं आहे. गुरुवारी (12 फेब्रुवारी) त्यांच्या वतीनं धर्मादाय आयुक्तांकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल करण्यात आली. आपल्याविरोधात करण्यात आलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा परमबीर सिंह यांनी केला आहे.

लिलावतीविरोधात परमबीर सिंह यांची तक्रार : गेल्या आठवड्यात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून परमबीर सिंह यांना मुंबईतील प्रतिष्ठित लिलावती रुग्णालयाच्या कार्यकारी संचालक पदावरून बडतर्फ करण्यात आलं. मात्र, ही कारवाई आकसापोटी करण्यात आल्याचा आणि या कारवाईला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

विश्वस्त मंडळानं घेतलेला हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवून तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी परमबीर सिंह यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत केली आहे. तसंच, लिलावतीच्या विश्वस्त मंडळावर काही गंभीर आरोप करत त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईचीही मागणी करण्यात आली आहे. परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची अपेक्षा असून, धर्मादाय आयुक्तांकडून विश्वस्त मंडळाची बाजूही ऐकून घेतली जाणार आहे. सिंह यांच्या कार्यकारी संचालकपदाची मुदत 5 वर्षांची होती. मात्र, त्यापूर्वीच त्यांना पदच्युत करण्यात आलं. दरम्यान, लिलावती रुग्णालयातील आजी-माजी विश्वस्तांच्या कथित गैरव्यवहारांबाबत गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. विश्वस्तांच्या दोन गटांतील वादामुळे रुग्णालयात आरोप-प्रत्यारोपांचं सत्र सुरू असल्याचं चित्र आहे.

परमबीर सिंह यांच्याविरोधातील आरोप काय? : एका वरिष्ठ हृदयरोगतज्ज्ञांकडून पदोन्नतीसाठी 25 लाख रुपयांची मागणी केल्याच्या आरोपावरून परमबीर सिंह यांना कार्यकारी संचालक पदावरून बडतर्फ करण्यात आलं. संबंधित डॉक्टरांनीच हा प्रकार उघड केल्याचं समोर आलं आहे. रुग्णालयातील काही डॉक्टरांकडून पदोन्नतीसाठी प्रत्येकी 25 लाख रुपये मागितल्याचा गंभीर आरोप रुग्णालय प्रशासनानं केला आहे. याशिवाय, आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून काही डॉक्टरांवर कोऱ्या कागदावर स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आणि त्यामुळे रुग्णालयात अंतर्गत अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.

दरम्यान, परमबीर सिंह यांनी लिलावती रुग्णालयाच्या एका माजी विश्वस्ताविरोधात 1200 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याबाबत तक्रार दाखल केली होती. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी माजी विश्वस्तांच्या कथित गैरव्यवहारांबाबत सनसनाटी आरोप करत वांद्रे पोलीस ठाण्यात गुन्हाही नोंदवला होता. त्यानंतरच आपल्याविरोधात बडतर्फीची कारवाई करण्यात आल्याचा दावा सिंह यांनी केला आहे. पोलीस दलातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर जुलै 2024 मध्ये त्यांची लिलावती रुग्णालयाच्या कार्यकारी संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, पदभार स्वीकारल्यापासून रुग्णालयात वादाची मालिका सुरू झाल्याचं चित्र आहे.

परमबीर सिंह आणि वादांची मालिका : परमबीर सिंह यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तपदापूर्वी ठाणे पोलीस आयुक्त तसंच, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक अशी महत्त्वाची पदं भूषविली होती. धडाडीचे अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख होती. मात्र, सेवेतल्या शेवटच्या काळात त्यांच्या कार्यपद्धतीवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. खंडणीच्या आरोपांप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले होते. या प्रकरणांचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविण्यात आला होता. पुढे हा तपास बंद करण्यात आला.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या 'अँटिलिया' निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ आढळून आली. या प्रकरणात सचिन वाझे यांचा सहभाग आणि मनसुख हिरेन यांच्या हत्येचा तपास समोर आल्यानंतर राज्य सरकारनं परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी केली. यानंतर परमबीर सिंह यांनी पत्राद्वारे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दरमहा १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा गंभीर आरोप केला. या पत्राची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला आणि त्यांना अटकही झाली. या प्रकरणात परमबीर सिंह यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्यांना निलंबित करण्यात आलं. मात्र, पुढे महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांचं निलंबन रद्द करण्यात आलं.

