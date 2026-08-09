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नंदनवनात दरीतून वर येतेय धुक्याची लाट ! चिखलदऱ्याच्या स्वर्गीय सौंदर्याला पावसाची 'किनार': पर्यटकांची तुफान गर्दी

चिखलदऱ्याच्या डोंगरदऱ्या हिरव्यागार झाल्या आहेत. परिसरात दाट धुक्याची चादर पसरत असल्यानं चिखलदऱ्याच्या सौंदर्यात आणखी भर पडली आहे. त्यामुळे पर्यटकांची तुफान गर्दी होत आहे.

Chikhaldara Hill Station Update
चिखलदऱ्याच्या स्वर्गीय सौंदर्याला पावसाची 'किनार' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 2:34 PM IST

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अमरावती : कुठं डोंगर दिसतोय, कुठं दरी आहे आणि कुठं आभाळ हेच कळू नये, इतकं दाट धुकं. काही क्षणातच समोरचं दृश्य पांढऱ्या धुक्याच्या पडद्याआड अदृश्य होतं आणि पुढच्या क्षणी दरीतून जणू पांढऱ्या ढगांच्या लाटा वर येताना दिसतात. रिमझिम पाऊस, अंगाला झोंबणारा वारा आणि धुक्यानं पूर्णपणे वेढलेले डोंगर. सध्या विदर्भाचं नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चिखलदऱ्याचं रूप अक्षरशः स्वर्गीय झालं आहे. पावसाळ्यातील या निसर्गरम्य वातावरणाचा अनुभव घेण्यासाठी विदर्भाच्या कानाकोपऱ्यातून पर्यटक चिखलदाऱ्याकडं धाव घेत आहेत.

Chikhaldara Hill Station Update
चिखलदऱ्याच्या स्वर्गीय सौंदर्याला पावसाची 'किनार' (ETV Bharat)

धुक्यात ठरवलं चिखलदरा : पावसाळ्यामुळं चिखलदऱ्याच्या डोंगरदऱ्या हिरव्यागार झाल्या आहेत. त्यातच गतकाही दिवसांपासून परिसरात दाट धुक्याची चादर पसरत असल्यानं चिखलदऱ्याच्या सौंदर्यात आणखी भर पडली आहे. अनेक ठिकाणी परिस्थिती अशी आहे की अगदी काही मीटर अंतरावरील वस्तू देखील धुक्यामुळे स्पष्ट दिसत नाही. रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांच्या हेडलाईटचा प्रकाश धुक्यात मिसळला की एक वेगळंच चित्रपटाच्या पडद्यावरचं दृश्य डोळ्यासमोर उभं राहतं. दिवसभर धुक्याची हीच स्थिती कायम राहत असल्यानं पर्यटकांसाठी हा निसर्गाचा अनोखा अनुभव ठरत आहे. त्यातच रिमझिम पाऊस आणि सातपुड्याच्या डोंगरातून येणारा थंडगार वारा वातावरणाला अधिकच अल्हाददायक बनवत आहे.

चिखलदरा परिसरात दाट धुक्याची चादर (ETV Bharat Reporter)

शनिवारी, रविवारी पर्यटकांची मोठी गर्दी : चिखलदऱ्यात सध्या अमरावती जिल्ह्यासह विदर्भातील विविध जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येनं पर्यटक दाखल होत आहेत. शनिवारी आणि रविवारी पर्यटकांची गर्दी विशेष वाढत असली तरी आठवड्याच्या इतर दिवशीही चिखलदऱ्यात पर्यटकांची वर्दळ पाहायला मिळत आहे. पर्यटकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता प्रशासनानं वाहतुकीचं नियोजन केलं असून धामणगाव गडी मार्गे चिखलदऱ्याला जाण्याचा आणि घटांग मार्गे परतीचा मार्ग ठेवण्यात आला आहे.

Chikhaldara Hill Station Update
परिसरात दाट धुक्याची चादर (ETV Bharat)

धुक्यातून घाट वळणाचा प्रवास : चिखलदऱ्याकडं जाणाऱ्या घाटमार्गावर अनेक वळणांवर दाट धुकं पसरलेलं आहे. काही ठिकाणी तर रस्त्याच्या पुढचा भाग धुक्यात पूर्णपणे हरवून जातो. त्यामुळे वाहन चालकांना अत्यंत सावधपणे आणि कमी वेगानं प्रवास करावा लागत आहे. मात्र याच धुक्यातून होणारा प्रवास पर्यटकांसाठी वेगळाच अनुभव ठरत आहे. एका बाजूला खोल दरी, दुसऱ्या बाजूला उंच डोंगर आणि मध्ये धुक्यात हरवलेला वळणाचा रस्ता या वातावरणामुळे चिखलदऱ्याचा प्रवासही पर्यटनाचा एक भाग बनला आहे.

Chikhaldara Hill Station Update
चिखलदऱ्याच्या डोंगरदऱ्या हिरव्यागार (ETV Bharat)

दरीतून वर धुक्यांची लाट : "चिखलदाऱ्यातील सर्वात आकर्षक दृश्य सध्या दरींमध्ये पाहायला मिळत आहे. खाली साचलेलं धुकं हळूहळू वर सरकत आणि पाहता पाहता संपूर्ण दरी पांढऱ्या ढगांनी भरल्यासारखी दिसते. खरंतर धुकं दरीतून एखाद्या वस्तूप्रमाणं वर येत आहे, वातावरणातील थंड आणि दमट हवेच्या हालचालींमुळे असा भास निर्माण होतो. पावसाळ्यात दरींमध्ये आर्द्रता मोठ्या प्रमाणात असते. रात्री आणि पहाटे डोंगराच्या उतारा वरची हवा थंड होऊन दऱ्यांमध्ये साचते. ही हवा पुरेशी थंड झाली की त्यातील जलवाष्पाचं सूक्ष्म पाण्याच्या थेंबा मध्ये रूपांतर होतं आणि धुक्यांची निर्मिती होते. नंतर तापमान, वाऱ्याची दिशा आणि हवेच्या हालचाली बदलल्या की हे धुकं दरीच्या उतारांवरून सरकत वर जाताना दिसतं. त्यामुळं पर्यटकांना दरीतून पांढऱ्या धुक्याची लाट वर येते, असा अविस्मरणीय भास होतो," असं हवामान शास्त्राचे अभ्यासक प्रा. अनिल बंड यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Chikhaldara Hill Station Update
धुक्याची चादर (ETV Bharat)

अशी होते धुक्यांची निर्मिती : "धुकं म्हणजे जमिनीच्या अगदी जवळ हवेत तरंगणारे अतिशय सूक्ष्म पाण्याचे थेंब. धुकं तयार होण्यासाठी मुख्यतः हवेत भरपूर आर्द्रता, तापमानात घट आणि हवा दवबिंदूच्या तापमानापर्यंत थंड होणं या तीन गोष्टी आवश्यक असतात. पावसाळ्यात जमिनीवर, झाडांवर आणि डोंगरदऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी असतं. त्यामुळे वातावरणातील आर्द्रता वाढते. त्यानंतर तापमान कमी झालं की ही ओलसर हवा थंड होते. हवा दवबिंदूपर्यंत पोहोचली की त्यातील जलवाष्प सूक्ष्म पाण्याच्या थेंबामध्ये रूपांतरित होतात. हे असंख्य सूक्ष्म थेंब हवेत तरंगू लागले की आपल्याला धुकं दिसतात," असं प्रा. अनिल बंड म्हणाले.

Chikhaldara Hill Station Update
धुक्याची चादर (ETV Bharat)

धुक्यात हरवलेल्या चिखलदऱ्यात फिरण्याची मजाच वेगळी : नागपूरहून चिखलदऱ्यात आलेले पर्यटक दुर्गेश कुर्वे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले की, "आम्ही चिखलदऱ्यात आलो. इथलं वातावरण खूप छान आहे. इतकं दाट धुकं आहे की काही अंतरापलीकडचं दृश्यही दिसत नाही. थंड वातावरण, पाऊस आणि धुकं यामुळं चिखलदऱ्याचा अनुभव खूपच सुंदर वाटतो." "चिखलदऱ्याच्या दरींमधून वर येणारं धुकं म्हणजे जणू आभाळात जमिनीखालून वर येत असल्यासारखं वाटतं. इथं वारा आणि पाऊसही अनुभवायला मिळतो. या वातावरणाचा आनंद घेण्यासाठी इथं यायला हवं," असं अमरावतीतून आलेले पर्यटक पियुष फुले म्हणाले.

पर्यटक घेत आहेत मनमुराद आनंद : आता पावसाळा असल्यानं चिखलदऱ्याचं वातावरण अतिशय मनमोहक झालं आहे. निसर्गाच्या कुशीत वसलेला विदर्भाचा स्वर्ग चिखलदरा हे केवळ थंड हवेचं ठिकाण नाही, तर विदर्भाच्या पर्यटन विश्वातील एक महत्त्वाचं आकर्षण आहे. पावसाळ्यात मात्र चिखलदऱ्याला निसर्ग वेगळंच रूप देतो. हिरवाईनं नटलेले डोंगर, खोल दरी, धबधबे, रिमझिम पाऊस, गार वारा आणि त्यावर पसरलेली धुक्याची पांढरी चादर या सगळ्यांचा संगम सध्या चिखलदऱ्यात अनुभवायला मिळतो. सातपुड्याच्या कुशीत पर्यटनाची मजा घेण्यासाठी येणारे पर्यटक सध्या धुक्यात स्वतःला हरवून घेण्यात रमले आहेत.

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TAGGED:

AMRAVATI MONSOON UPDATE
PARADISE OF VIDARBHA CHIKHALDARA
चिखलदऱ्यात पर्यटकांची तुफान गर्दी
विदर्भाचं नंदनवन चिखलदरा
CHIKHALDARA HILL STATION UPDATE

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