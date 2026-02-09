'जिरली नसेल तर 2031 ला पुन्हा भेटू' पोस्टरवरून राडा, पनवेलमध्ये भाजपा कार्यकर्त्यानं पोलिसांची कॉलर पकडली
राज्यभरात आज जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांची मतमोजणी सुरू आहे. पनवेल येथील मतमोजणी केंद्रावर पोलीस आणि भाजपा कार्यकर्त्यामध्ये वाद झाल्याचं पाहायला मिळालं.
नवी मुंबई : राज्यभरातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल आज जाहीर होत आहेत. सध्याच्या कलांनुसार, भाजपा आघाडीवर आहे. दरम्यान, पनवेल येथून एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे. पनवेल इथं मतमोजणी केंद्राबाहेर पोलीस आणि भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये वाद झाल्याची घटना घडली आहे.
भाजपा कार्यकर्त्यानं झळकावलं वादग्रस्त पोस्टर : 'जिरली नसेल तर 2031 ला परत भेटू,' अशा आशयाच्या पोस्टरमुळे हा वाद झाल्याचं समोर आलं आहे. यावेळी भाजपाच्या कार्यकर्त्यानं चक्क पोलिसाची कॉलर पकडली, त्यामुळे वाद अधिक वाढला. पोलिसांनी संबंधित कार्यकर्त्याला ताब्यात घेतलं आहे.
नेमकं काय घडलं? : पनवेल जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा आज निकाल जाहीर होणार होता. त्या अनुषंगानं मतमोजणीसुरू होती. पनवेल जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मतमोजणीत भाजपा आघाडीवर होती. आपला पक्ष आघाडीवर असल्याचं दिसताच अतिउत्साही कार्यकर्त्यानं 'जिरली नसेल तर 2031 ला परत भेटू,' असं लिहिलेलं पोस्टर झळकावलं. यावर पोलिसांनी आक्षेप घेतला. पण भाजपा कार्यकर्ता ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. पोलिसांनी त्याची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याने उलट पोलिसांशीच वाद घालण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी झालेल्या झटापटीत भाजपा कार्यकर्त्यानं चक्क पोलीस अधिकाऱ्याची कॉलर पकडली. यानंतर पोलिसांनी कार्यकर्त्याला ताब्यात घेतलं.
या घटनेमुळे मतदान केंद्र परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या प्रकरणी आता पनवेल पोलीस नेमकी कोणती कारवाई करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
पनवेलमध्ये भाजपाचं वर्चस्व : दरम्यान, पनवेल जिल्हा परिषदेच्या एकूण 8 जागांसाठी तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी निवडणूक पार पडली होती. त्यापैकी 8 पैकी 5 जिल्हा परिषद जागांवर तसंच पंचायत समितीच्या 16 पैकी 10 जागांवर भाजपा उमेदवारांनी विजय संपादन करत आघाडी घेतली आहे. तर अद्याप जिल्हा परिषदेच्या 3 जागांची आणि पंचायत समितीच्या 6 गणांची मतमोजणी प्रक्रिया सुरू असून या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
