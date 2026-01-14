ETV Bharat / state

2.13 लाखांची रोख रक्कम टाकून भाजपा कार्यकर्त्यांनी पलायन केल्याचा बाळाराम पाटील यांचा आरोप; काय आहे नेमंक प्रकरण?

खारघर येथील सेक्टर २० मध्ये भाजपाच्या माध्यमातून पैशांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप शेकाप नेते बाळाराम पाटील यांनी केला. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून चौकशी सुरू आहे.

नवी मुंबई- पनवेल महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खारघर सेक्टर 20 मधील यश एव्हेन्यू परिसरात भाजपच्या माध्यमातून मतदारांना प्रलोभन देण्याचा प्रकार समोर आला आहे. सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास 2 लाख 13 हजार रुपयांची रोख रक्कम घटनास्थळी टाकून कार्यकर्ते पळून गेल्याची घटना घडली आहे.



काय आहे प्रकार: खारघर येथील सेक्टर 20 मध्ये भाजपाच्या माध्यमातून पैशांचं वाटप करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खारघर येथे सेक्टर 20 मधील एका सोसायटीत सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्लीपांचे वाटप करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात भाजपाचे कार्यकर्ते पैशांचे वाटप करत होते, असा आरोप होत आहे. शेकाप नेते बाळाराम पाटील यांच्या आरोपानुसार सोसायटीच्या चेअरमन यांनी पैसे वाटण्यास कार्यकर्त्यांना प्रतिबंध केला. सायंकाळी सुमारे 5 वाजण्याच्या सुमारास 2 लाख 13 हजार रुपयांची रोख रक्कम घटनास्थळी टाकून कार्यकर्ते पळून गेले. या प्रभागांमधून जे उमेदवार उभे आहेत, त्या उमेदवारांचे फोटो असलेल्या स्लिप सापडल्या आहेत. या महापालिकेवर ताबा मिळवण्यासाठी भाजपाच्या माध्यमातून पैशाचा भरमसाठ वापर होतोय, असे शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी आमदार आणि शेकाप नेते बाळाराम पाटील यांनी म्हटलं. उरणचे आमदार महेश बालदी पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर आणि गटनेते परेश ठाकूर ही निवडणूक लढवण्यासाठी कोणताही थराला जात आहे, असादेखील आरोप शेकाप नेते बाळाराम पाटील यांनी म्हटलं आहे.

पैशाचं वाटप चालत असल्याचा आमच्या उमेदवाराचा फोन आला. प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रतिनिधींना पकडण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. स्लिप वाटपाची परवानगी असताना पैसे वाटप सुरू असल्यानं सोसायटीच्या चेअरमननं त्यांना विरोध केला. पैसे वाटप असल्याचं आमच्या लोकांनी शूटिंग केले. भाजपाचे चार उमेदवारांच्या स्लिपा, मतदार याद्या आणि त्यामध्ये २ लाख १३ हजार पकडण्यात आले आहेत. मी गेली पंधरा दिवसांपासून निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचा पैसा वापरत असल्याचं सांगत आहे. पैसा, यंत्रणा आणि सारी ताकद लावून पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा असा रहाडगाडगं सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न आहे- शेकाप नेते, बाळाराम पाटील



घटनास्थळी मतदारांच्या नावांच्या चिठ्ठ्या, रोख रक्कम आली आढळून- संबधित घटनेची माहिती मिळताच निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथक घटनास्थळी दाखल झाले. निवडणूक आयोगानं रोख रक्कम आणि कागदपत्रे ताब्यात घेऊन पंचनामा केला. या प्रकरणी संबंधित कार्यकर्त्यांची ओळख आणि भूमिका तपासली जात आहे. निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाला आहे का, याची सखोल चौकशी सुरू आहे. या घटनेमुळे निवडणूक काळातील पैशांच्या गैरवापरावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

