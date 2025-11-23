ETV Bharat / state

पंकजा मुंडेंचे पीए अनंत गर्जे यांच्या पत्नीची आत्महत्या; कुटुंबीयांकडून धक्कादायक आरोप

भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांचे (Pankaja Munde PA) पीए अनंत गर्जे यांची पत्नी डॉ. गौरी गर्जे यांनी गुरुवारी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 23, 2025 at 5:18 PM IST

मुंबई : भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde PA) यांचे पीए अनंत गर्जे यांच्या पत्नी डॉ. गौरी पालवे-गर्जे यांनी राहत्या घरी आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. लग्नाला अवघे नऊ महिने झाले असतानाच हा प्रकार घडल्यानं उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अनंत गर्जे यांचे एका महिलेशी अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप गौरी यांच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे. त्यातूनच ही आत्महत्या घडल्याचा आरोप गौरी यांच्या आई-वडिलांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांचे पती अनंत गर्जेसह नणंद आणि दीर या तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. डॉ. गौरी यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या वडिलांनी वरळी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

वरळी पोलीस ठाण्यात तक्रार : डॉ. गौरी यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या वडिलांनी वरळी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. "घरामध्ये गौरीला अनंत गर्जे याच्या पहिल्या पत्नीच्या गर्भवती असल्याची कागदपत्रं सापडल्यानंतर त्या तणावात होत्या. आमच्या मुलीनं ती कागदपत्रं आम्हाला पाठवली होती," असं गौरीच्या वडिलांनी पोलीस जबाबात सांगितलं. डॉ. गौरी यांच्या वडिलांच्या जबाबानंतर या आत्महत्येप्रकरणी पती, नणंद आणि दीरावर गुन्हा दाखल झाला असून डॉ. गौरी यांना मानसिक त्रास देत आत्महत्येस प्रवृत्त केलं असं तक्रारीत नमूद आहे.

"शनिवार दिनांक (22 नोव्हेंबर 2025) रोजी संध्याकाळी 6.30 ते 6.45 वा. सुमारास माझा पीए अनंतचा फोन माझ्या दुसऱ्या पीएच्या फोनवर आला. तो खूप रडत होता. पत्नीने आत्महत्या केल्याचं अत्यंत आक्रोशाने मला सांगितलं. ही गोष्ट माझ्यासाठी ही खुप धक्कादायक होती. पोलिसांच्या कुठल्याही कारवाईमध्ये कसूर राहु नये आणि त्यांनी योग्य तपास करुन या विषयाला हाताळावं असं माझं म्हणणं आहे. तसं मी पोलिसांना देखील सांगितलं आहे. गौरीच्या वडिलांशीही मी बोलले, ते प्रचंड दु:खात आहेत, हे मी समजू शकते. अश्या घटना जीवाला चटका लावून जातात आणि मनाला सुन्न करतात. कोणाच्या अति वैयक्तिक जीवनात काय चालू असतं हे अनाकलनीय आहे. अचानक धक्कादायक अशी ही घटना घडली असल्यानं मलाही अस्वस्थ वाटत आहे." - पंकजा मुंडे

पतीसह तिघांवर गुन्हा दाखल : "याप्रकरणी डॉ. गौरी यांचा पती अनंत भगवान गर्जे, नणंद शीतल गर्जे आंधळे आणि दीर अजय भगवान गर्जे हे माझ्या मुलीच्या मृत्यूस जबाबदार आहेत. ही आत्महत्या आहे, असं जरी अनंत गर्जे सांगत असला, तरी आम्हाला त्यावर विश्वास नाही. ही आत्महत्या आहे की घातपात आहे, याची चौकशी करावी. तिचा नवरा, नणंद आणि दिराविरोधात माझी तक्रार आहे," असं डॉ. गौरी यांच्या वडिलांनी पोलिसांना सांगितलं. त्यानंतर डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कलम १०८, ८५, ३५२ आणि ३५१(२) अंतर्गत पती अनंत गर्जे, बहीण शीतल गर्जे-आंधळे आणि दीर अजय गर्जे याच्या विरोधात वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुम्हाला आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - ०४४२४६४००५० (२४x७ उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन ९१५२९८७८२१ वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी ८ ते रात्री १० पर्यंत उपलब्ध).

