नगराध्यक्ष होताच पंकज महाजन यांनी नगरपरिषदेतच कापले केस; काय होता 5 वर्षांपूर्वीचा 'तो' संकल्प?
नशिराबाद नगरपरिषदेच्या प्रभारी नगराध्यक्षपदी पंकज महाजन यांनी काल पदभार स्वीकारला असून, राजकीय वर्तुळात या सोहळ्याची मोठी चर्चा आहे.
Published : September 10, 2026 at 3:42 PM IST
जळगाव : नशिराबाद नगरपरिषदेच्या राजकीय वर्तुळात कालचा दिवस विशेष ठरला. नगराध्यक्ष योगेश पाटील वैयक्तिक कारणास्तव 75 दिवसांच्या रजेवर गेल्यामुळे, त्यांच्या अनुपस्थितीत प्रभारी नगराध्यक्षपदाची धुरा पंकज महाजन यांनी स्वीकारली. त्यांच्या पदग्रहण सोहळ्यामुळे नशिराबाद नगरपरिषद परिसरात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. विशेष म्हणजे, तब्बल पाच वर्षांपूर्वी केलेला संकल्प पदभार स्वीकारल्यानंतर पूर्ण करत पंकज महाजन यांनी नगरपरिषद आवारातच केस कापले; तर त्यांच्या पत्नी लीना महाजन यांनी ते जाऊळ झेलून या अनोख्या संकल्पपूर्तीला भावनिक रूप दिलं.
पंकज महाजन यांनी सन 2021 मध्ये, नगराध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारेपर्यंत केस कापणार नाही, असा संकल्प केला होता. गेल्या पाच वर्षांपासून त्यांनी हा संकल्प जपत केस वाढवले होते. अखेर प्रभारी नगराध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारण्याचा योग आल्यामुळे, त्यांनी आपला संकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. नगरपरिषद आवारातच केस कापून त्यांनी हा पाच वर्षांचा संकल्प पूर्ण केला; तर त्यांची पत्नी लीना महाजन यांनी ते जाऊळ झेलून हा क्षण अविस्मरणीय केला.
पदग्रहण सोहळ्याला मान्यवरांची उपस्थिती
पंकज महाजन यांच्या पदग्रहण सोहळ्यास शिवसेना (शिंदे गट) जिल्हाप्रमुख विष्णू भंगाळे, महिला जिल्हाप्रमुख सरिता माळी-कोल्हे, भाजप जिल्हाध्यक्ष डॉ. राधेश्याम चौधरी, पालकमंत्री नामदार गुलाबराव पाटील यांचे चिरंजीव प्रताप पाटील यांच्यासह नगरपरिषदेचे सर्व सभापती, नगरसेवक, पदाधिकारी, विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि पंकज महाजन यांचे समर्थक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
नगरपरिषद परिसरात सकाळपासूनच समर्थकांची मोठी गर्दी होऊ लागली होती. पदग्रहण सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, नगरपरिषद कार्यालयाची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. फुलांची आरास, स्वागताचे फलक आणि समर्थकांचा उत्साह यामुळे संपूर्ण परिसराला उत्सवी स्वरूप प्राप्त झालं होतं.
पाच वर्षे जपलेला संकल्प अखेर पूर्ण
पंकज महाजन यांच्या पदग्रहण सोहळ्याचं सर्वाधिक लक्षवेधी वैशिष्ट्य ठरलं, ते म्हणजे त्यांचा पाच वर्षांचा संकल्प! “नगराध्यक्षपदाची धुरा सांभाळेपर्यंत केस कापणार नाही,” असा संकल्प त्यांनी 2021 मध्ये केला होता. काळ बदलला, राजकीय परिस्थिती बदलली; मात्र त्यांनी आपला संकल्प सोडला नव्हता.
प्रभारी नगराध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर, नगरपरिषद आवारातच केस कापण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. केस कापल्यानंतर त्यांच्या पत्नी लीना महाजन यांनी ते जाऊळ झेललं. हा भावनिक क्षण पाहून उपस्थित समर्थकांनी एकच जल्लोष केला, तर अनेकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये हा क्षण टिपून घेतला. पाच वर्षे जपलेला संकल्प पूर्ण झाल्यामुळे पंकज महाजन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून येत होतं. यावेळी समर्थकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांचे अभिनंदन केलं.
‘नशिराबादसाठी जीवन समर्पित करणार’
प्रभारी नगराध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर, पंकज महाजन यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी आपल्या भावना व्यक्त करताना ते म्हणाले, “आज मी पाहिलेलं स्वप्न पूर्ण होत आहे. यापुढील माझं जीवन नशिराबादसाठी समर्पित असेल. शहराच्या विकासासाठी दिवसाची रात्र आणि रात्रीचा दिवस करावा लागला तरी चालेल; मात्र नामदार पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या स्वप्नातील नशिराबाद घडविण्याचा माझा निश्चितच प्रयत्न असेल.” नशिराबाद शहराच्या विकासासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून काम करण्याचा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून मिळालेली जबाबदारी हे केवळ एक पद नसून, शहराच्या सेवेची आणि विकासाची एक मोठी संधी असल्याचं त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झालं.
सभापती, नगरसेवकांकडून अभिनंदनाचा वर्षाव
पदभार स्वीकारल्यानंतर, नगरपरिषदेचे सर्व सभापती आणि नगरसेवकांनी पंकज महाजन यांची भेट घेऊन त्यांचं अभिनंदन केलं. तसंच विविध पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समर्थकांनीही त्यांना शुभेच्छा दिल्या. प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून शहराच्या विकासासाठी पंकज महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपरिषद प्रशासनाला एक नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा यावेळी उपस्थितांकडून व्यक्त करण्यात आली.
नगरपरिषद ते खालची आळी पर्यंत भव्य मिरवणूक
पदग्रहण सोहळ्यानंतर, पंकज महाजन यांच्या समर्थकांकडून एक भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. नगरपरिषद कार्यालयापासून सुरू झालेली ही मिरवणूक विठ्ठल मंदिर मार्गे खालची आळीपर्यंत काढण्यात आली होती. ढोल-ताशांचा गजर, घोषणाबाजी आणि समर्थकांचा उत्साह यामुळे संपूर्ण मार्गावर जल्लोषाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या मिरवणुकीत पंकज महाजन यांचे समर्थक मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते, तर ठिकठिकाणी त्यांचं भव्य स्वागतही करण्यात आलं. पदग्रहणासोबतच त्यांचा पाच वर्षांचा संकल्प पूर्ण झाल्यामुळे, समर्थकांमध्ये एक विशेष उत्साह पाहायला मिळाला.
एकीकडे प्रभारी नगराध्यक्षपदाची नवी जबाबदारी, दुसरीकडे पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या संकल्पाची पूर्तता आणि त्यानंतर समर्थकांकडून काढण्यात आलेली भव्य मिरवणूक; यामुळे पंकज महाजन यांच्या पदग्रहण सोहळ्याची चर्चा नशिराबादच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच रंगली आहे. पाच वर्षे जपलेला शब्द अखेर पूर्ण करत पंकज महाजन यांनी पदभार स्वीकारला असून, आता प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून ते नशिराबादच्या विकासासाठी कोणती पावलं उचलतात आणि शहराला कोणती नवी दिशा देतात, याकडे संपूर्ण नशिराबादकरांचं लक्ष लागलं आहे.
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