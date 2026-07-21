ETV Bharat / state

'वारकरी हाच व्हीआयपी'! 10 ते 12 तासांच्या रांगेतील दोन ज्येष्ठ भाविकांना प्रशासनाने घडवले थेट विठ्ठल दर्शन

व्हीआयपी दर्शन बंद ठेवण्यात आल्यानं सामान्य भाविकांना सुलभ आणि जलद दर्शन मिळत आहे.

Pandharpur Ashadhi Ekadashi
दोन ज्येष्ठ भाविकांना प्रशासनाने घडवले थेट विठ्ठल दर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पंढरपूर : आषाढी एकादशी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपुरात भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. 25 जुलै रोजी मुख्य आषाढी एकादशी सोहळा पार पडणार असून, त्याआधीच विठ्ठलाच्या चरणदर्शनासाठी लाखो भाविक पंढरपुरात दाखल होत आहेत. सध्या दर्शन रांग दर्शनपत्रा शेडच्या पुढे गेली असून, विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी भाविकांना तब्बल 10 ते 12 तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. सामान्य भाविकांना सुलभ दर्शन मिळावं, यासाठी प्रशासनानं व्हीआयपी दर्शन बंद ठेवलं असून, "वारकरी हाच व्हीआयपी" ही भूमिका घेत व्यवस्था करण्यात येत आहे.

याच दरम्यान दर्शन रांगेत उभ्या असलेल्या दोन वयोवृद्ध भाविकांची शारीरिक अवस्था लक्षात घेऊन सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर आणि कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी त्यांना दर्शन रांगेतून सोबत घेत थेट श्री विठ्ठलाचे दर्शन घडवलं.

Pandharpur Ashadhi Ekadashi
विठ्ठलाचे दर्शन घेताना वारकरी (Pandharpur Ashadhi Ekadashi)

वारकरी भाविकांनी व्यक्त केलं समाधान : दरम्यान, व्हीआयपी दर्शन बंद ठेवण्यात आल्यानं सामान्य भाविकांना सुलभ आणि जलद दर्शन मिळत आहे. "वारकरी हाच व्हीआयपी" या भूमिकेनुसार प्रशासन दर्शन व्यवस्था करत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. सध्या विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी रांग गोपाळपूर रोडवरील पत्रा शेडपर्यंत पोहोचली असून, दर्शनासाठी भाविकांना अनेक तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या गर्दीतही वारकरी भक्त विठ्ठल नामाचा गजर करत शांतपणे दर्शन रांगेत उभे राहत आहेत. 'वारकरी हाच व्हीआयपी' या संकल्पनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करत प्रशासनाने दाखवलेल्या या संवेदनशीलतेबद्दल संबंधित ज्येष्ठ वारकरी भाविकांनी समाधान व्यक्त केलं.

Pandharpur Ashadhi Ekadashi
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आकर्षक विद्युत रोषणाईने उजळला (ETV Bharat)

विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आकर्षक विद्युत रोषणाईने उजळला : आषाढी यात्रेनिमित्त श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, मंदिर परिसर, श्री संत तुकाराम भवन, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी भक्तनिवास तसेच श्री संत ज्ञानेश्वर दर्शन मंडप येथे आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. या रोषणाईमुळे संपूर्ण परिसर अधिक देखणा, दिमाखदार आणि भक्तिमय वातावरणाने उजळून निघाला आहे.

सध्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या जतन व संवर्धनाचं काम प्रगतिपथावर असून, त्यामुळे मंदिराचे मूळ स्थापत्य वैभव पुन्हा खुलून दिसत आहे. त्यातच करण्यात आलेल्या आकर्षक विद्युत रोषणाईमुळे मंदिराच्या ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक सौंदर्यात अधिक भर पडली आहे.

या विद्युत सजावटीसाठी अत्याधुनिक एलईडी माळा, रोप लाईट, सजावटीची तोरणे, लटकन, व्हाईट आणि वॉर्म फोकस लाईट्स तसेच विविध डेकोरेटिव्ह लाईट्सचा वापर करण्यात आला आहे. भाविकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत संपूर्ण विद्युत यंत्रणा आधुनिक सुरक्षा मानकांनुसार उभारण्यात आली असून, आवश्यक संरक्षक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांमार्फत 24 तास देखरेख ठेवली जात आहे. ही आकर्षक विद्युत रोषणाई श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने करण्यात आली असून, संपूर्ण नियोजन आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी विद्युत विभाग प्रमुख राजेश तेलतुंबडे यांनी यशस्वीपणे पार पाडली आहे.

TAGGED:

PANDHARPUR
VITTHAL DARSHAN PANDHARPUR
ASHADHI EKADASHI 2026
पंढरपूर आषाढी एकादशी दर्शन
ASHADHI EKADASHI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.