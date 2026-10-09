ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकरांच्या मृत्यूची 'Unnatural Death' नोंद, पणजी पोलिसांकडून तपास सुरू
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर (Nana Patekar) अनंतात विलीन झाले.
Published : October 9, 2026 at 7:50 AM IST
पणजी/पुणे - अभिनय क्षेत्रातील लाडकं व्यक्तिमत्व आणि खऱ्याखुऱ्या आयुष्यातील 'नटसम्राट' अशी ख्याती असलेले ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर (Nana Patekar) अनंतात विलीन झाले. पुणे जिल्ह्यातील डोणजे (Donje) येथील त्यांच्या निवासस्थानी शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
आपल्या लाडक्या अभिनेत्याला डोळे भरून शेवटचा निरोप देण्यासाठी आणि अंतिम दर्शन घेण्यासाठी डोणजे गावात हजारोंचा जनसमुदाय लोटला होता. अश्रू ढाळत आणि जड अंतःकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्राने या महान कलावंताला अखेरचा निरोप दिला. नाना पाटेकर यांचा मुलगा मल्हार याने त्यांना मुखाग्नी दिली. त्यावेळी 'नाना पाटेकर अमर रहे' अशा घोषणा उपस्थित असलेल्यांनी दिल्या.
नाना पाटेकर यांचं गोव्यात गुरुवारी निधन झालं होतं. त्यानंतर त्यांचं पार्थिव विशेष एअर अॅम्ब्युलन्सद्वारे पुणे विमानतळावर आणण्यात आले. तिथून रस्तेमार्गे पार्थिव त्यांच्या डोणजे येथील निवासस्थानी अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात आले. नानांच्या निधनाची बातमी पसरताच अवघा महाराष्ट्र हळहळला आणि चाहत्यांनी डोणजे गावाकडे धाव घेतली.
दरम्यान, अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर पणजी पोलिसांनी 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) च्या कलम 194 अन्वये अपमृत्यूची (Unnatural Death - UD) नोंद केली आहे.
पोलिसांच्या नोंदीनुसार, नाना पाटेकर यांना दोना पाऊला येथील 'ओशन पार्क' या त्यांच्या निवासस्थानावरून बांबोळी येथील मणिपाल रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात (कॅज्युअल्टी वॉर्ड) आणले असता त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. या प्रकरणाचा पुढील तपास पीएसआय (PSI) नितीन नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे.
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