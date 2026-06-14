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देहूतील इंद्रायणी नदीत हजारो मासे मृत; पालखी सोहळ्यापूर्वी वारकऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर

जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मा,त्र त्यापूर्वीच देहूतील इंद्रायणी नदीत हजारो मासे मृत झाल्याची घटना घडली आहे.

Fish Died in Indrayani River
इंद्रायणी नदीत हजारो मासे मृत (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 14, 2026 at 8:47 PM IST

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देहू (पुणे) : जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना, श्रीक्षेत्र देहू येथील इंद्रायणी नदीत हजारो मासे मृतावस्थेत आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. अधिक मासानिमित्त सध्या देहू नगरीत भाविकांची मोठी गर्दी होत असताना नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात मृत मासे तरंगताना दिसत आहेत. या घटनेमुळं नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आगामी पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर लाखो वारकऱ्यांच्या आरोग्याविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

नदीतील प्रदूषणाची पातळी वाढली : स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, इंद्रायणी नदीच्या विविध भागांमध्ये मोठ्या संख्येनं मासे मृतावस्थेत आढळून आले आहेत. काही मृत माशांवर किडे पडल्याचेही दिसून आले असून, त्यामुळं परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली आहे. नदीकिनारी येणाऱ्या भाविकांना आणि स्थानिक नागरिकांना या दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच नदीतील प्रदूषणाची पातळी वाढल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

प्रतिक्रिया देताना प्रशांत महाराज मोरे (ETV Bharat Reporter)

संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी : दरवर्षी इंद्रायणी नदी स्वच्छतेसाठी विविध शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक संस्थांकडून लाखो रुपयांचा खर्च केला जातो. मात्र, अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात मासे मृतावस्थेत आढळल्यानं स्वच्छता मोहिमांच्या प्रभावीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. नदी प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या घटकांचा शोध घेऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी स्थानिक नागरिकांनी मागणी केली आहे.

मृत माशांची विल्हेवाट : दरम्यान, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या स्वयंसेवकांनी तातडीनं पुढाकार घेत नदीतील मृत मासे बाहेर काढण्याचे काम हाती घेतले. स्वयंसेवकांनी मृत माशांची विल्हेवाट लावून नदी परिसर स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या घटनेमागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नाही.

माशांच्या मृत्यूमागील कारण काय? : आगामी पालखी सोहळ्यासाठी राज्यभरातून लाखो वारकरी देहूत दाखल होणार आहेत. अशा परिस्थितीत नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्य याकडं प्रशासनाने विशेष लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. नदीतील पाण्याचे नमुने तपासून माशांच्या मृत्यूमागील कारण शोधावे, प्रदूषणास जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि इंद्रायणी नदी स्वच्छ व सुरक्षित करण्यासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वारकरी, स्थानिक नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. पालखी सोहळ्यापूर्वी प्रशासनाने या प्रश्नावर तातडीनं लक्ष घालणं आवश्यक असल्याचं मत प्रशांत महाराज मोरे यांनी व्यक्त केलं आहे.

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TAGGED:

इंद्रायणी नदी
मासे मृत
INDRAYANI RIVER
PALKHI SOHALA 2026
FISHES DIED IN INDRAYANI RIVER

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