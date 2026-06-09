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पालघर पोलिसांनी घरफोडीचा अवघ्या 48 तासात लावला छडा, तीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पालघरच्या तलासरी पोलिसांनी घरफोडीचा अवघ्या 48 तासांत छडा लावत तीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.

Palghar Talasari police
पालघर पोलिसांनी घरफोडीचा अवघ्या 48 तासात लावला छडा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 6:58 AM IST

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पालघर - तलासरी तालुक्यातील करजगाव, पाटील पाडा येथे घरफोडी करून त्यात तीन लाख रुपयांचा मुद्देमाल चोरला होता. पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्यानंतर अवघ्या 48 तासांत या प्रकरणातील संशयित आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याच्याकडून तीन लाख दहा हजार पाचशे रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल - दरम्यान, अजय नरेश घुटे हे पाटीलपाडा, करजगाव येथील राहते घर बंद करून त्यांच्या दुकानात गेले होते. घरी कुणी नाही, याबाबत पाळत ठेवून 16 ‍वर्षांच्या मुलाने त्यांच्या घराचा पाठीमागील दरवाजा तोडला. घरात प्रवेश करून लोखंडी कपाट तोडले. त्यातील तीन लाख रुपयांची रक्कम चोरून नेली. या प्रकरणी तलासरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

Palghar Talasari police
पालघर पोलिसांनी घरफोडीचा अवघ्या 48 तासात लावला छडा (ETV Bharat Reporter)
विशेष पथकाची कामगिरी - जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी याबाबत तलासरी पोलिसांना तातडीने या प्रकरणाचा तपास करण्याचा आदेश दिला. त्यांच्या सूचनेनुसार या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी तलासरी पोलिसांनी एक विशेष पोलीस पथक तयार केले. या परिसरातील सीटीव्ही कॅमेरे, गोपनीय माहिती आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे एका अल्पवयीन मुलाकडे संशयाची सुई जात होती. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी त्याच्याकडून तीन लाख रुपये रोख, दहा हजार रुपये किमतीचा मोबाईल आणि पाचशे रुपये किमतीची बॅग असा एकूण तीन लाख दहा हजार पाचशे रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

देशमुख यांच्या काळात तपासाची वाढली गती - पालघर जिल्ह्यात यतीश देशमुख पोलीस अधीक्षक म्हणून आल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्यातील गुन्हेगारीला बऱ्यापैकी आळा घालण्यात यश मिळवले आहे. वारंवार विविध पोलिस ठाण्यांना मार्गदर्शन करून तपासाची सूत्रे कशी फिरवावीत याचे निर्देश ते देत असतात. पालघर जिल्ह्याला मुख्यमंत्र्यांच्या योजनेतील पहिल्या क्रमांकाचे बक्षीसही देशमुख यांच्या काळातच मिळाले. आत्ताच्या करजगाव घटनेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच अपर पोलीस अधीक्षक विनायक नरळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अंकिता कणसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तलासरी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक अजय गोरड, पोलीस उपनिरीक्षक विष्णू राजड, संदीप नांगरे, अनिल सोनवणे, योगेश मुळे यांच्या पथकाने अवघ्या ४८ तासात घरफोडीचा तपास करून मुद्देमाल जप्त केला. त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक होत आहे.

Palghar Talasari police
पालघर पोलिसांनी घरफोडीचा अवघ्या 48 तासात लावला छडा (ETV Bharat Reporter)

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TAGGED:

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पालघर घरफोडी तपास
PALGHAR TALASARI POLICE

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