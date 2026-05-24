डॉ. हेमंत सवरा यांच्या कामाची राष्ट्रीय पातळीवर दखल, 'संसदरत्न' पुरस्कारासाठी निवड
पालघर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. हेमंत विष्णु सवरा यांची 'संसदरत्न' पुरस्कारासाठी निवड झाली.
Published : May 24, 2026 at 8:07 PM IST
पालघर - लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींचे मूल्यमापन केवळ निवडणूक विजयावर होत नाही; तर संसदेत त्यांनी जनतेचे प्रश्न किती प्रभावीपणे मांडले, धोरणात्मक चर्चांमध्ये किती सक्रिय सहभाग घेतला आणि आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी किती सातत्याने पाठपुरावा केला यावरही होते. पालघर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. हेमंत विष्णु सवरा यांच्या गेल्या दोन वर्षांतील संसदीय कामगिरीकडे पाहिले, तर आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय व्यासपीठावर पोहोचविण्याचा त्यांचा प्रयत्न ठळकपणे दिसून येतो. याच कार्याची दखल घेत त्यांची 'संसदरत्न' पुरस्कारासाठी निवड झाली.
डॉ. सवरा हे वैद्यकीय व्यवसायातून राजकारणात आलेले नेतृत्व आहे. संसदेत प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी आरोग्य, आदिवासी विकास, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, जलसंधारण आणि ग्रामीण विकास या विषयांवर सातत्याने भूमिका मांडली. पालघरसारख्या आदिवासीबहुल आणि विकासाच्या दृष्टीने आव्हानात्मक जिल्ह्यातील प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर मांडण्याचे काम त्यांनी केले. संसदेतील चर्चांमध्ये सहभाग, प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधणे आणि विविध मंत्रालयांशी समन्वय साधून विकासकामांचा पाठपुरावा करणे, या बाबींमुळे त्यांची सक्रिय खासदार म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे.
लोकहिताची सातत्याने मांडणी - संसदरत्न पुरस्कार हा संसदीय कार्यक्षमतेच्या निकषांवर दिला जाणारा प्रतिष्ठेचा सन्मान मानला जातो. संसदेतील उपस्थिती, चर्चांमधील सहभाग, विचारलेले प्रश्न, खासगी विधेयके आणि लोकहिताच्या विषयांवरील सातत्यपूर्ण मांडणी यांचा विचार करून या पुरस्कारासाठी निवड केली जाते. महाराष्ट्रातील अनेक खासदारांबरोबर डॉ. सवरा यांची झालेली निवड ही केवळ वैयक्तिक सन्मानाची बाब नसून पालघरसह संपूर्ण आदिवासी पट्ट्याच्या प्रतिनिधित्वाला मिळालेली राष्ट्रीय मान्यता आहे.
डोंगरी, नागरी, सागरी भागाच्या समस्या सोडवण्याला प्राधान्य - पालघर हा सागरी, डोंगरी व नागरी भागात विभागलेला आहे. या तीनही विभागांना न्याय देण्याचा प्रयत्न खा. डॉ. सवरा यांनी केला. रेल्वेसह वेगवेगळ्या पायाभूत विविध कामांबाबत त्यांनी मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या. पत्रव्यवहार केला. लोकसभेत शून्य प्रहारात प्रश्न मांडले. अनेक धोरणात्मक चर्चात खा. सवरा यांनी भाग घेतला. विशेष म्हणजे, आदिवासी समाजातील आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि वनहक्क यांसारखे प्रश्न अनेकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहत नाहीत. अशा परिस्थितीत संसदेतून या विषयांचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे प्रतिनिधी महत्त्वाचे ठरतात. डॉ. सवरा यांनी लोकसभेतून आदिवासी समाजाच्या अपेक्षा आणि गरजा प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे संसदरत्नासाठी त्यांची झालेली निवड ही केवळ संसदीय आकडेवारीची नोंद नसून लोकप्रतिनिधित्वाच्या गुणवत्तेचीही पावती मानावी लागेल.
सक्षम, कार्यक्षम, अभ्यासू लोकप्रतिनिधी - लोकशाही अधिक सक्षम करण्यासाठी संसदेत सक्रिय, अभ्यासू आणि जनहिताशी बांधिलकी जपणारे प्रतिनिधी आवश्यक असतात. डॉ. सवरा यांच्या संसदीय कामगिरीकडे त्याच दृष्टीने पाहता येते. संसदरत्न पुरस्काराच्या निमित्ताने त्यांच्या कार्याची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली असली, तरी या सन्मानाचे खरे मूल्य आगामी काळात पालघर आणि आदिवासी भागांच्या विकासासाठी होणाऱ्या ठोस परिणामांतूनच अधोरेखित होईल. संसदेतील आवाज आणि विकासाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांचा मेळ साधण्यातच या गौरवाची खरी सार्थकता दडलेली आहे.
हेही वाचा - पालघरमधील बेरोजगारांसाठी मोठी बातमी! खासदार हेमंत सवरांचा लोकसभेत दावा, म्हणाले...