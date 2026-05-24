ठाणे-पालघर विधान परिषद जागेसाठी महायुतीत रस्सीखेच; विधान परिषदेसाठी भाजपा-शिवसेनेत जोरदार लॉबिंग
ठाणे-पालघर स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद मतदारसंघाच्या जागेवरून महायुतीमधील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या भाजपा आणि शिवसेनेत सध्या जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे.
Published : May 24, 2026 at 8:46 PM IST
पालघर : विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत महायुतीतील जागावाटपाचं सूत्र ठरलं असलं, तरी तीनही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी अधिकाधिक जागा आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी दबावतंत्र वापरण्यास सुरुवात केलीय. विशेषतः पुणे, ठाणे-पालघर, नाशिक आणि अहिल्यानगरमधील जागांसाठी मोठी रस्सीखेच सुरू आहे. पालघरला स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून आतापर्यंत कधीच प्रतिनिधित्व मिळालं नसल्यानं, तसेच यावेळी भाजपाच्या नगरसेवकांची संख्या शिवसेनेपेक्षा तिप्पट असल्याचा दावा करत पालघरच्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी द्यावी, अशी मागणी भाजपाच्या विविध शाखांकडून करण्यात येत आहे. तशा भावना पक्षश्रेष्ठींना कळवल्या आहेत.
फक्त नगरसेवकच मतदानाचा हक्क बजावणार : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातून एक सदस्य निवडून द्यायचा आहे. यापूर्वी या मतदारसंघावर शिवसेनेचा वरचष्मा होता. मात्र, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर भाजपा हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. पालघर जिल्ह्यात लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाने आपलं वर्चस्व सिद्ध केलंय. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदांचे सदस्य या निवडणुकीत मतदान करतात. मात्र, ठाणे आणि पालघर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झालेल्या नसल्यानं यावेळी फक्त नगरसेवकच मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
भाजपाचा मतदारसंघावर ठाम दावा : ठाणे-पालघर मतदारसंघात एकूण 1,030 नगरसेवक असून त्यापैकी भाजपाचे 444, तर शिंदेसेनेचे 326 नगरसेवक आहेत. त्यामुळं ही जागा भाजपाला सहजासहजी सोडली जाणार नाही, हे स्पष्ट झालंय. यापूर्वी या मतदारसंघातून शिवसेनेचे रवींद्र फाटक निवडून आले होते. त्यांचा कार्यकाळ 8 जून 2022 रोजी संपला. मात्र, महापालिकांच्या निवडणुका न झाल्यानं विधान परिषद निवडणूक झाली नव्हती.
सांबरेंच्या पाठिंब्यानंतरही भाजपाचे पारडे जड : शिवसेनेचे 326 नगरसेवक असले तरी जिजाऊ संस्थेचे नीलेश सांबरे यांनी शिंदेसेनेत प्रवेश केल्यानं त्यांचे सुमारे 20 नगरसेवक शिंदेसेनेला मदत करू शकतात. त्यामुळं त्यांची संख्या 346 पर्यंत पोहोचू शकते. दुसरीकडं, हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीचे 71 नगरसेवक आहेत. भाजपासोबत त्यांचं सध्या बिनसलं असलं, तरी त्यांची मते महाविकास आघाडीला जाण्याची शक्यता कमीच दिसते. भाजपाशी जरी जमत नसलं, तरी राज्य सरकारशी जुळवून घ्यायची त्यांची मानसिकता लक्षात घेतली, तर त्यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यांचीमते निर्णायक ठरतील. राष्ट्रवादी (अजित पवार)चे 29 नगरसेवक महायुतीच्या बाजूने असतील.
महाविकास आघाडीकडे मर्यादित संख्याबळ : महाविकास आघाडीला नगरसेवकांची मोठी जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. काँग्रेसचे 47, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)चे 38, उद्धवसेनेचे 18, समाजवादी पक्षाचे 6 आणि इतर काही नगरसेवक मिळून त्यांची संख्या 150 च्या पुढे जाते. मागील निवडणुकीत काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांनी शिवसेनेला मदत केली होती. तसेच छोट्या पक्षांचे नगरसेवक कोणाला मतदान करणार, हे उमेदवार निश्चित झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. मनसेचे 6, माकपचे 6, एमआयएमचे 5, कोणार्क विकास आघाडीचे 4, भिवंडी विकास आघाडीचे 3, वंचित बहुजन आघाडीचे 2, साई पक्षाचा 1 आणि 9 अपक्ष नगरसेवक आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत घोडेबाजार होतो. त्यामुळं उमेदवार कोण आणि कोणत्या पक्षाचा यावर विजयाची गणिते ठरणार आहेत.
कोण असतील मतदार? : ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार या महापालिकांसह कुळगाव-बदलापूर, अंबरनाथ, पालघर, डहाणू आणि जव्हार नगरपालिकांचे नगरसेवक तसेच शहापूर, मुरबाड, वाडा, विक्रमगड, तलासरी आणि मोखाडा नगरपंचायतींचे नगरसेवक ठाणे-पालघर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी मतदान करतील.
पालघरमधून उमेदवारीचा आग्रह : भाजपाचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार हरिश्चंद्र भोये, वीणा देशमुख, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रकाश निकम, शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक जयेश आव्हाड, वाडा नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा रीमा गंधे, भाजयुमो जिल्हाध्यक्ष नंदन वर्तक, सरचिटणीस अशोक वडे तसेच महिला आघाडीच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना ठाणे-पालघर मतदारसंघासाठी आग्रही का आहे आणि पक्षश्रेष्ठींकडे आम्ही आमच्या भावना व्यक्त केल्याचं सांगून, पालघर जिल्ह्यातील कार्यकर्त्याला उमेदवारी मिळावी, अशी मागणी केली.
