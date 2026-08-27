प्रियकरासोबत गेली फिरायला, घरी आला प्रेयसीचा मृतदेह : अल्पवयीन तरुणीच्या मृत्यूचं गूढ कायम; पालघरला हादरा
पालघरमधील अल्पवयीन तरुणी प्रियकरासोबत फिरण्यासाठी गेली होती. मात्र या तरुणीचा दोन दिवसानंतर मृतदेह घरी आणण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली.
Published : August 27, 2026 at 11:54 AM IST
पालघर : प्रियकरासोबत फिरण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या १७ वर्षीय अल्पवयीन तरुणीचा दोन दिवसांनंतर मृतदेह घरी आणण्यात आला. या प्रकरणात मुलीच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त करत तिच्या प्रियकरावर हत्येचा आरोप मुलीच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. मात्र मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप समजलेलं नाही. शवविच्छेदनाचा वैद्यकीय अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नेमकं मृत्यूचं कारण समजू शकेल, असं कासा पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे.
प्रियकरासोबत गेली होती फिरायला : संबंधित १७ वर्षीय मुलगी मागील आठवड्यात आपल्या प्रियकरासोबत फिरण्यासाठी गेली होती. ती मुक्कामी प्रियकराच्याच घरी राहिली. पहाटे ती वॉशरुमला जाण्यासाठी उठली, परंतु अर्धा-पाऊण तास ती परत न आल्यानं प्रियकर व त्याच्या कुटुंबीयांनी तिचा शोध घेतला. घराजवळच ती बेशुद्ध पडल्याचं आढळून आलं. त्यामुळे तिला कासा उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर दोन दिवसांनी तिच्या मृत्यूची माहिती कुटुंबीयांना फोनवरून देण्यात आली. यामुळे मुलीच्या मृत्यूबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
उपचाराऐवजी प्रार्थना : मुलीची प्रकृती खालावल्यानंतर तिला तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं नाही, असा गंभीर आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. प्रकृती गंभीर असताना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्याऐवजी तिच्या शेजारी प्रार्थना करण्यात वेळ घालवण्यात आला, असा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणी कुटुंबीयांनी हा मृत्यू अपघाती नसून घातपाताचा प्रकार असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. मुलीच्या प्रियकरासह या घटनेत दोषी असलेल्या सर्वांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुलीचे कुंटुब गरीब : मुलीचे कुंटुब गरीब आहे. तिचे वडील आणि मामा यांनी मुलीच्या प्रियकरावर गंभीर आरोप केले. "आम्ही शेतीत कामाला गेलो असताना संबंधित युवक घरी आला. तो मुलीला कुठं घेऊन गेला, हे समजलं नाही. तिच्यासोबत त्यानं काय केलं, हे आम्हाला माहीत नाही. मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी आम्ही केली, परंतु पोलिसांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
प्रियकराच्या घराजवळ झाला मृत्यू : दरम्यान, या प्रकरणाची कासा पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट करण्यासाठी शवविच्छेदनाचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. व्हिसेरा प्राप्त झाला आहे. तो राखून ठेवण्यात आला आहे. याबाबत, "अल्पवयीन मुलीचा तिच्या प्रियकराच्या घराजवळ मृत्यू झाला. त्यांनी तिला रुग्णालयात हलवलं होतं. तिचं शवविच्छेदन झालं आहे. तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कासा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अमर पाटील यांनी सांगितलं.
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