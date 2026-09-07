शिवसैनिकांनी रुग्णालय कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप, पालघर पोलिसांनी केला 17 जणांवर गुन्हा दाखल, जखमी गोविंदांवरुन वाद
शिवसैनिकांनी रुग्णालय कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर पालघर पोलिसांनी 17 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
Published : September 7, 2026 at 6:57 AM IST
पालघर : दहीहंडी उत्सवादरम्यान जखमी झालेल्या पाच गोविंदांना सीटी स्कॅनची (CT scan) गरज असल्याचे सांगितल्यानंतर रविवारी पहाटे काही शिवसैनिकांनी पालघरमधील एका खासगी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर कथितरीत्या मारहाण केली, डॉक्टरांना शिवीगाळ केली आणि मालमत्तेचं नुकसान करण्याची धमकी दिली.
शिवसेना जिल्हाध्यक्षांची भूमिका काय? - शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख कुंदन संख्ये यांनी दावा केला की, पक्षाने भरायचे असलेले बिल जखमी गोविंदांनाच भरण्यास सांगितले जात आहे, अशा तक्रारी मिळाल्यानंतर आम्ही रुग्णालयामध्ये गेलो होतो. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तरं न दिल्याने तिथे वाद निर्माण झाला, असे त्यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप - दरम्यान, पालघरचे पोलीस निरीक्षक किशोर मानभाव यांनी सांगितलं की, उत्सवाचा एक भाग म्हणून शिवसेना पक्षातर्फे दहीहंडी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमादरम्यान काही गोविंदा जखमी झाले. जखमी गोविंदांना पालघरमधील रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर, वैद्यकीय बिलांबाबत शिवसेना पदाधिकारी आणि रुग्णालय व्यवस्थापन यांच्यात चर्चा सुरू होती. या चर्चेदरम्यान वाद निर्माण झाला. शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना मारहाण व धमकी दिली आणि गोविंदांना तेथून घेऊन गेले.
#WATCH | Palghar, Maharashtra: Police Inspector Kishor Manbhav says, "A 'Dahi Handi' event had been organized by the Shiv Sena party as part of the festivities. During the event, some 'Govindas' sustained injuries. After the injured Govindas were admitted to a hospital in… https://t.co/KjYT5ZPGt3 pic.twitter.com/GFlmLywcW8— ANI (@ANI) September 6, 2026
रुग्णालय व्यवस्थापनाने पालघर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीवरून, मारहाण, धमकावणी आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 17 शिवसेना पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
17 जणांवर गुन्हा दाखल - 'रिलीफ हॉस्पिटल'मधील एका कर्मचाऱ्यावर कथितरीत्या मारहाण केल्याप्रकरणी शिवसेना पालघर जिल्हाध्यक्ष कुंदन संख्ये आणि आमदार राजेंद्र गावित यांचा मुलगा यांच्यासह 17 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काय घडलं नेमकं? - रिलीफ हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. विशाल कोडगीरकर म्हणाले, "दहीहंडी कार्यक्रमादरम्यान पाच गोविंदा पडून जखमी झाले होते. त्यांना आमच्याकडे आणण्यात आले. त्यापैकी दोघांना, ज्यांना डोक्याला दुखापत झाली होती आणि जे बेशुद्ध पडले होते त्यांना आम्ही रुग्णालयात दाखल केले आणि वैद्यकीय नियमांनुसार 24 तास निरीक्षणाखाली ठेवले. त्यानंतर रुग्णांसोबत आलेले लोक तिथे पोहोचले आणि त्यांनी रुग्णांना का दाखल केले यावरून जाब विचारत, ही कृती अयोग्य असल्याचा दावा केला. रुग्णालयाचे बिलही काही जास्त नव्हते; तरीही त्यांनी एका महिला डॉक्टरला जाब विचारला. जेव्हा एका पुरुष रिसेप्शनिस्टने त्या डॉक्टरच्या बचावासाठी पुढाकार घेतला, तेव्हा त्याच्या कानशिलात लगावण्यात आली."
कठोर कारवाईची मागणी- संचालक डॉ. विशाल कोडगीरकर यांनी आरोप केला, ते लोक थेट अतिदक्षता विभागात (ICU) गेले, रुग्णांच्या अंगाला लावलेले 'आयव्ही' (IV) ड्रिप्स काढले आणि त्यांना घेऊन निघून गेले. ही संपूर्ण घटना अत्यंत चुकीची होती. आमच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यावर हल्ला झाला तो अत्यंत व्यथित झाला आहे. त्याचे कुटुंबही अस्वस्थ आहे. या घटनेबाबत कठोरतम कारवाई केली जावी, अशी आम्ही मागणी करतो."
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