विरोधकांच्या रावणाचे दहन भरत राजपूतच करतील; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं विरोधकांच्या टीकेला उत्तर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भरत राजपूत यांच्यावर झालेल्या विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देत विकासाच्या मुद्द्यांवर भर दिला.
पालघर : नगरपालिकेच्या निवडणुकीनिमित्त विरोधकांनी भरत राजपूत यांचा उल्लेख ‘लंकेचा रावण’ असा केला असला, तरी त्यामुळं घाबरण्याचं कारण नाही. आपला पक्ष हा प्रभू श्रीरामाचं नाव घेऊन चालणारा आहे आणि ‘भरत’ हे तर प्रभू श्रीरामांच्या भावाचे नाव आहे. त्यामुळं विरोधकांच्या रावणाचे दहन आपलाच भरत करेल, अशा शब्दांत कुणाचंही नाव न घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिलं. भरत राजपूत यांना निवडून दिल्यास महाराष्ट्राचे संपूर्ण सरकार तुमच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
डहाणूचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार भरत राजपूत : डहाणूचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार भरत राजपूत आणि नगरसेवक पदाच्या २७ उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आज सकाळी फडणवीसांची सभा झाली. यावेळी बोलताना त्यांनी विरोधकांच्या टीकेचा थोडक्यात समाचार घेत विकासाच्या मुद्यांवर भर दिला. "कोणावरही टीका करण्यासाठी मी आलो नाही, सकारात्मक विकासावर बोलण्यासाठी आलो आहे," असं त्यांनी सांगितलं. यानिमित्त भरत राजपूत यांचा वाढदिवसही साजरा करण्यात आला. संविधान दिनानिमित्त मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संविधान उद्देशिकेचे वाचन केलं. वेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री गणेश नाईक, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, बाबाजी काटोळे, जगदीश राजपूत, पंकज कोरे, रोहींटन झाईवाला, पिनल शाह, विशाल नांदलसकर यांच्यासह अन्य नेते उपस्थित होते.
भरत हा रावण कसा असू शकतो? : “रामायणात भरत हा प्रभू रामाचा भाऊ आहे, तो लंकेचा रावण कसा असेल? आणि आपला पक्ष हा तर प्रभू रामांना मानणार आहे. विरोधकांमध्ये जे कोणी रावण असतील, त्यांचे दहन विकासाच्या माध्यमातून हा भरतच करणार.” त्यासाठी त्याला आवश्यक असलेली सर्व ताकद पालकमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष तसेच मी त्याच्या पाठीशी निश्चित उभी करील, याची तुम्ही खात्री बाळगा. केंद्र व राज्य सरकार शहरांच्या विकासासाठी मोठा निधी देत असल्याने तो पारदर्शकपणे वापर करून त्यात घोटाळे न करणारे लोक असले पाहिजेत आणि भरत हे अशाच प्रकारचं व्यक्तिमत्व आहे. ज्याला विकास कसा करतात, फाईल कुठून कशी हलवता येते आणि विकासासाठी निधी कसा आणता येतो हे माहिती आहे," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
चौथी मुंबई, विमानतळ आणि रोजगार : पालघर जिल्ह्याच्या समग्र विकासाचे चित्र रंगवताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पालघर हा आदिवासी जिल्हा असला, तरी आता त्याचं स्वरूप बदलत आहे. हा जिल्हा पर्यटनाच्या नकाशावर येतो. वाढवण बंदर येथे होत आहे. त्यामुळं दहा लाख भूमिपुत्रांना रोजगार मिळणार आहे आणि हा रोजगार काढून घेण्यात कुणी प्रयत्न केला, तर मुख्यमंत्री म्हणून मी स्वतः पुढे येईन. त्याचबरोबर येथे आपण विमानतळ करत आहोत. चौथी मुंबई पालघर जिल्ह्यातच विकसित होत आहे. डहाणूचे नैसर्गिक सौंदर्य जपताना येथे खंडीत झालेला विकासही आपल्याला पुन्हा सुरू करायचा आहे.
शहरांच्या विकासावर भर : "महाराष्ट्रात ४० हजार खेड्यांमध्ये साडेसहा कोटी लोक राहतात, तर चारशे शहरांमध्ये तितकेच लोक राहत असून आता शहरांचे बकालपण, झोपडपट्ट्या, कचऱ्याचे ढीग, सांडपाणी अशा प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहा वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या योजनांचा आपल्याला आधार घ्यावा लागेल. त्यासाठी ‘अमृत’ सह इतर अनेक योजना राबवता येतील. टाकाऊतून संपत्ती कशी निर्माण करता येईल अशा योजना हाती घेता येतील. डहाणूतील अतिक्रमणे नियमित करून बेघर लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घर द्यावे लागेल. यासाठीच्या सर्व योजना भरत राजपूत यांच्या माध्यमातून आपल्याला राबवता येतील. डहाणूच्या चीकूची निर्यात त्यांच्याच माध्यमातून सुरू झाली. आता येथे आपल्याला बाजार समिती सुरू करायची आहे. डहाणूच्या विकासाला गती द्यायची आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करायची आहे, कचऱ्यापासून खत तयार करायचे आहे." अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
