'पालघरमध्ये मान्सून काळातील संभाव्य अडचणींवर मात करण्यासाठी सविस्तर ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार' - आमदार विलास तरे
पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना पावसाळ्यात अखंडित आणि सुरळीत वीजपुरवठा मिळण्यासाठी महावितरण सज्ज झालं आहे. मान्सून काळातील संभाव्य अडचणींवर मात करण्यासाठी सविस्तर ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आलाय.
Published : May 25, 2026 at 8:00 PM IST
पालघर : आगामी मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्ह्यातील वीजपुरवठा सुरळीत व अखंडित राहावा तसेच पावसाळ्यात नागरिकांना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी महावितरणने आवश्यक ती सर्व पूर्वतयारी करावी, असे निर्देश आमदार विलास तरे यांनी मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत दिले.
सविस्तर ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार : महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मान्सून काळातील संभाव्य अडचणींवर मात करण्यासाठी सविस्तर ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आल्याची माहिती दिली. संपूर्ण यंत्रणा मान्सूनसाठी सज्ज असल्याचं महावितरणच्या कल्याण विभागाचे मुख्य अभियंता चंद्रमणी मिश्रा यांनी सांगितलं. ही बैठक आमदारांच्या ढेकाळे येथील जनसंपर्क कार्यालयात पार पडली.
नागरिकांसह उद्योग क्षेत्रालाही मोठ्या अडचणींचा सामना : बैठकीत बोलताना आमदार विलास तरे म्हणाले की," बोईसर विधानसभा मतदारसंघात महावितरणचे पालघर आणि वसई असे दोन विभाग कार्यरत आहेत. या मतदारसंघात महत्त्वाची औद्योगिक वसाहत असलेली बोईसर एमआयडीसी, मोठा आदिवासी भाग, ग्रामीण व दुर्गम गावे तसेच डोंगराळ क्षेत्राचा समावेश आहे. या भागात दरवर्षी मुसळधार आणि अतिमुसळधार पाऊस पडत असल्यानं अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळं नागरिकांसह उद्योग क्षेत्रालाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. दरम्यान, आमदार विलास तरे यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळात लक्षवेधीद्वारे ढेकाळे उपकेंद्राचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर महावितरणच्या कल्याण विभागाचे मुख्य अभियंता चंद्रमणी मिश्रा यांनी सांगितलं की, या संदर्भात ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांच्या कार्यालयाला कळवण्यात येणार असून मंत्रालय स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात येईल. पावसाळ्याच्या काळात वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तो शक्य तितक्या कमी वेळेत पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि तांत्रिक सुविधा उपलब्ध ठेवाव्यात", असेही आमदार विलास तरे यांनी सांगितलं.
स्वतंत्र ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आला : यावर मुख्य अभियंता चंद्रमणी मिश्रा म्हणाले की," मान्सूनपूर्व सर्व विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. संभाव्य आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्वतंत्र ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. विविध उपकेंद्रे, ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत वाहिन्या आणि इतर यंत्रणांची तपासणी करण्यात आली असून आवश्यक दुरुस्तीची कामे पूर्ण केली जात आहेत.आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली असून आवश्यक साहित्य आणि मनुष्यबळ उपलब्ध ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळं नागरिकांना अखंडित आणि सुरळीत वीजपुरवठा देण्यासाठी महावितरणची यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज आहे".
समन्वयाने काम करण्याचा निर्धार : या बैठकीस आमदार विलास तरे, महावितरणचे कल्याण विभागाचे मुख्य अभियंता चंद्रमणी मिश्रा, पालघर विभागाचे अधीक्षक अभियंता मदन सांगळे, कार्यकारी अभियंता सुनील भारंबे, उपकार्यकारी अभियंता प्रकाश मालखडे, पालघर पूर्व उपविभाग सावरखंड शाखेचे कनिष्ठ अभियंता निलेश रासने, मनोर शाखेचे कनिष्ठ अभियंता अक्षय पोळ तसेच महावितरणचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मान्सून काळात पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना सुरक्षित, अखंडित आणि दर्जेदार वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वयाने काम करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
