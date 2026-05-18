वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनरची धडक, 12 जणांचा मृत्यू

मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर डहाणू तालुक्यातील धानिवरी येथे आज सायंकाळी 4 वाजण्याच्या सुमारास साखरपुड्यासाठी निघालेल्या वऱ्हाडाच्या ट्रकचा भीषण अपघात झाला.

पालघर अपघात (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 18, 2026 at 6:20 PM IST

Updated : May 18, 2026 at 6:38 PM IST

पालघर- मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर वऱ्हाडाच्या ट्रकचा भीषण अपघात झाला. वऱ्हाडाची ट्रकला कंटेनरची धडक बसल्यानं यामध्ये 12 जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. 20 ते 25 जण जखमी झाले आहेत. त्यातील गंभीर जखमींची संख्या पाहता मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.


मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर धानिवरी येथे वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनर धडकला. वऱ्हाडाच्या ट्रकमध्ये शंभरपेक्षा जास्त वऱ्हाडी असल्याची माहिती मिळत आहे. आतापर्यंत 12 जणांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती देण्यात आली. वीस ते पंचवीस जण गंभीर जखमी असून जखमींवर डहाणू तालुक्यातील कासा उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.



एकाच ट्रकमध्ये शंभर जण- पालघर जिल्ह्यातील धानिवरी येथून वऱ्हाडाचा ट्रक साखरपुड्यासाठी जात होता. त्याचवेळी मुंबई- अहमदाबाद महामार्गावर ट्रकला कंटेनरची जोरदार धडक बसली. वऱ्हाडाच्या ट्रकमधून शंभरपेक्षा अधिक जण प्रवास करत होते. या अपघातानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. या घटनेमुळे लग्न घरावर शोककळा पसरली आहे. या अपघातामध्ये मृत्यू आणि जखमी झालेल्यांमध्ये महिला आणि लहान मुलांचा समावेश आहे.

तरुणाच्या साखरपुड्यासाठी जाताना काळाचा घाला- बालाराम दांडेकर नावाच्या तरुणाचा साखरपुडा होता. साखरपुड्यासाठी वऱ्हाडी ट्रकमधून जात होते. धानिवरी मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर पोहोचले असता त्याचवेळी समोरून एक भरधाव कंटेनर आला. अचानक कंटेनरचा मागील डबा निसटून ट्रकवर येऊन आदळला. कंटेनरचा डबा धडकल्यामुळे वऱ्हाड घेऊन जाणारा ट्रक दूर फेकला गेला. ट्रकच्या मागील भाग पूर्णपणे वाकला.

नवरीच्या घराजवळच घडला अपघात- वऱ्हाडींनी भरलेला आयशर ट्रक आणि कंटेनरमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात एक दुचाकीदेखील चिरडली गेली आहे. काहीजण कंटेनर खाली दाबून गंभीर जखमी झाले आहेत. कासा येथील रुग्णालयासमोर सध्या मोठी गर्दी झाली असून जखमींवर उपचारासाठी शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत. डहाणू तालुक्यातील बापूगाव येथून हे वऱ्हाड धानीवरी येथे जात असताना नवरीच्या घराजवळच हा अपघात झाला आहे. जखमींना तातडीने कासा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. यामधील गंभीर जखमींना धुंदलवाडी येथील वेदांत आणि गुजरातमधील रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी पाठवल्याची माहिती देण्यात येत आहे.

