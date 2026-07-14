पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टी कनेक्शन : पुणे अन् पिंपरी-चिंचवडमध्ये एटीएसची मोठी कारवाई, 45 जण ताब्यात
पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीशी संबंध असल्याच्या संशयावरून महाराष्ट्र एटीएसने पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरात 66 पैकी 45 संशयितांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे.
Published : July 14, 2026 at 6:19 PM IST
पुणे : पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टी याच्या संपर्कात असल्याच्या संशयावरून महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकानं (ATS) पुण्यात मोठी कारवाई केली आहे. नागपूरमधील कारवाईच्या धाग्यादोऱ्यांचा माग काढत एटीएसनं मंगळवारी (दि.14) पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण भागात एकाचवेळी छापे टाकून जवळपास 45 संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे. एटीएसनं याबाबतची माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. या धडक कारवाईमुळं संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
नागपूर कनेक्शननंतर पुण्यात मोठी कारवाई : मागच्या आठवड्यात नागपूर येथे दहशतवाद विरोधी पथकानं पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीच्या संपर्कात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय टोळीचा पर्दाफाश केला होता. नागपूरमध्ये झालेल्या चौकशी दरम्यान काही संशयितांचे धागेदोरे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराशी जुळले असल्याचं समोर आलं होतं. या गुप्त माहितीच्या आधारे एटीएसच्या पथकांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीनं आज पहाटेपासूनच पुण्याच्या विविध भागात कोम्बिंग ऑपरेशन आणि छापेमारी सुरू केली.
मोठ्या प्रमाणावर चौकशी सुरू : एटीएसची एकूण 66 जणांवर नजर होती. त्यापैकी 45 जणांना एटीएसनं ताब्यात घेतलं. यामध्ये काही स्थानिक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचाही समावेश असल्याची माहिती आहे. हे सर्वजण पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीच्या नेमक्या कशा प्रकारे संपर्कात होते. त्यांचा उद्देश काय होता? आणि यामागं काही देशविघातक कृत्यांचा कट रचला जात होता का? यादृष्टीनं एटीएसचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांची कसून चौकशी करत आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड सारख्या आयटी आणि शैक्षणिक हब असलेल्या शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संशयितांना ताब्यात घेतल्यामुळं सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या आहेत. या कारवाईबाबत एटीएसकडून अधिकृत माहिती आणि पुढील तपशील येणं अद्याप बाकी आहे.
कोण आहे पाकिस्तानातील गँगस्टर शहजाद भट्टी? : शहजाद भट्टी हा पाकिस्तानातील लाहोरचा रहिवासी आहे. दुबईतून डोगर गँग आणि इतर टोळ्यांशी संबंधित नेटवर्क चालवतो. तो सोशल मीडियावर भारतीय तरुणांना सहज ओढून कट्टरतावादी विचारसरणी आणि हेरगिरीकडे नेतो. मागील काही महिन्यांत भारतातील दहशतवादी भरती आणि गुप्तहेर प्रकरणांमध्ये त्याचं नाव वारंवार समोर आलं आहे. महाराष्ट्रातही काही तरुण त्याच्याशी संपर्कात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर एटीएसनं हे नेटवर्क तोडण्यासाठी मोठी कारवाई केली. पाकिस्तानस्थित सोशल मीडिया व्यक्तिमत्त्व शहजाद भट्टी हा दहशतवादाशी संबंधित कारवाया आणि कट्टरतावादी नेटवर्कशी कथित संबंधांमुळं भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारवर आला आहे. एकेकाळी ऑनलाईन कॉन्टेन्ट निर्मितीच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर मोठा चाहतावर्ग निर्माण करणाऱ्या भट्टीवर डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून तरुणांची भरती करून त्यांना गुन्हेगारी व अतिरेकी नेटवर्कशी जोडण्याचा आरोप आहे.
तरुणांना आणि पालकांना दहशतवाद विरोधी पथकाचं आवाहन : देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि तरुणांचं भविष्य सुरक्षित राखण्यासाठी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक राज्यातील नागरिकांना विशेषतः तरुण वर्गाला खालील बाबींचं काटेकोर पालन करण्याचं आवाहन केलं आहे.
- अनोळखी व्यक्तींशी संपर्क टाळा : सोशल मीडियावर कोणत्याही अनोळखी किंवा संशयास्पद व्यक्तींशी संपर्क टाळा.
- पालकांनी सतर्क राहावं : पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या सोशल मीडिया हालचालीवर आणि इंटरनेट वापराच्या सवयींवर बारीक लक्ष ठेवावं. पाल्यांच्या वर्तनात अचानक बदल किंवा संशयास्पद वर्तणूक आढळल्यास त्वरीत संपर्क साधावा.
- आर्थिक अमिषांना बळी पडू नका : सोशल मीडियावर कमी कष्टात जास्त पैसे मिळवून देणाऱ्या किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर कामासाठी दिल्या जाणाऱ्या ऑफर्सपासून दूर राहा. तसंच अनोळखी व्यक्तीनं सांगितलेलं कोणतंही लहान काम मोठ्या दहशतवादी कृत्याचा भाग असू शकतं, हे लक्षात ठेवा.
- अफवांवर विश्वास ठेवू नका व देशहिताला प्राधान्य दया : सोशल मिडीयावरील देशाच्या अखंडतेला व कायदा - सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही मजकूरास बळी पडू नका तसंच तो फॉरवर्ड करू नका.
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