पैनगंगा कोरडी, विहिरी-बोअरवेलही आटल्या; हिमायतनगर-हदगावमधील 75 गावांमध्ये पाण्यासाठी हाहाकार
हिमायतनगर तालुक्यासह ग्रामीण भागात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून ग्रामस्थांसह जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत बिकट झाला आहे.
Published : October 5, 2026 at 4:01 PM IST
नांदेड : मराठवाडा आणि विदर्भाला जोडणारी पैनगंगा नदी सध्या पावसाच्या खंडामुळे कोरडी पडली आहे. या नदीवरील इस्लापूर धरणातून विदर्भातील 44, तर नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर आणि हदगाव तालुक्यातील जवळपास 75 गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, नदीपात्रातील पाणी आटल्याने आगामी काळात या गावांसमोर पाणीटंचाईचे गंभीर संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सोयाबीन, कापूस आणि ऊस यांसारख्या पिकांचं मोठं नुकसान :
हिमायतनगर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पैनगंगा नदीवरील तळ्यात सध्या केवळ मृतसाठा शिल्लक आहे. हा साठाही काही दिवसांत संपण्याची शक्यता असल्यानं नागरिक तसेच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे हिमायतनगर आणि हदगाव परिसरातील नागरिकांकडून इस्लापूर धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी होत आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून पावसानं पाठ फिरवल्यानं शेतकरी आणि ग्रामस्थांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पावसाअभावी विहिरी आणि नद्या कोरड्या पडल्या असून सोयाबीन, कापूस आणि ऊस यांसारख्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. माणसांसह गुराढोरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. पैनगंगा नदीपात्रात पाणी नसल्याने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दूरवरून पाणी आणावं लागत आहे. दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यानं शेतकरी हवालदिल झाला असून प्रशासनानं तातडीने मदत करावी, अशी मागणी प्रभावती माने यांनी केली आहे.
ग्रामस्थांसह जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर :
हिमायतनगर तालुक्यासह ग्रामीण भागात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून ग्रामस्थांसह जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत बिकट झाला आहे. परिसरात पाऊस न झाल्यानं नदी-नाले, विहिरी आणि बोअरवेल कोरड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पाण्यासाठी मोठी भटकंती करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
हिमायतनगर परिसरात पावसाअभावी भूजलपातळीही खालावली असून बोअरवेलमधूनही पाणी मिळत नसल्याचं ग्रामस्थांचे म्हणणं आहे. शेतातील तसेच शहरातील विहिरी कोरड्या पडल्याने माणसांसाठी आणि जनावरांसाठी पिण्याचं पाणी उपलब्ध करणं कठीण झालं आहे. हिवाळ्याच्या सुरुवातीलाच ही परिस्थिती निर्माण झाल्याने आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाई आणखी तीव्र होण्याची चिंता नागरिक व्यक्त करत आहेत.
पिण्याचं पाणी कुठून आणायचं? :
पावसाअभावी सोयाबीनसह अन्य पिकांचं मोठं नुकसान झालं असून जनावरांच्या चारा आणि पाण्याचाही प्रश्न गंभीर झाला आहे. अन्नधान्याची सोय कशीबशी करता येईल, मात्र पिण्याचं पाणी कुठून आणायचं? असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच जनावरांसाठी तातडीने धरणातून पाणी सोडण्यात यावे आणि प्रशासनानं आवश्यक पाणीपुरवठ्याची उपाययोजना करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि ग्रामस्थांकडून होत आहे.