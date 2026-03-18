पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबाला मोठा दिलासा; वडिलांच्या निधनानंतर आसावरी जगदाळेंना पुणे महानगरपालिकेत नोकरी
पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात संतोष जगदाळे यांचा मृत्यू झाला होता. संतोष जगदाळे यांच्या कन्या आसावरी जगदाळे यांना शासनाकडून पुणे महापालिकेत नोकरी देण्यात आली आहे.
Published : March 18, 2026 at 6:24 PM IST
पुणे : काश्मीरमधील पहलगाम इथं 22 जुलैला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला. या 26 जणांमध्ये पुण्यातील जगदाळे आणि गणबोटे या परिवारातील संतोष जगदाळे आणि कौस्तुभ गणबोटे यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर राज्य सरकारकडून संतोष जगदाळे यांची मुलगी आसावरी जगदाळे यांना पुणे महानगरपालिकेत नोकरी देऊ असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, या घटनेला 10 महिने झाल्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना आसावरी जगदाळे यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर बुधवारी आसावरी जगदाळे यांना पुणे महानगरपालिकेत 'प्रशासकीय अधिकारी' (वर्ग-2) म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या शुभेच्छा : बुधवारी पुणे महानगरपालिकेत आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडून आसावरी जगदाळे यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आलं. "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानं आणि प्रयत्नानं आज आसावरी जगदाळे यांना पुणे महानगरपालिकेत नियुक्ती देण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आसावरी आणि त्यांच्या आईशी संवाद साधत शुभेच्छा दिल्या, अशी प्रतिक्रिया पुणे महानगरपालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी दिली. यावेळी महापौर मंजुषा नागपूरे, सभागृह नेते गणेश बिडकर उपस्थित होते.
...'त्या' सगळ्यांचे मी आभार मानते : "माझ्या वडिलांना पहलगाम हल्ल्यात दुर्दैवी मरण आलं. यानंतर शासनानं मला शासकीय नोकरीचं आश्वासन दिलं होतं. आज मला नियुक्ती पत्र देण्यात आलं आहे. मी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानते की त्यांनी माझ्या या नोकरीबाबत खूप प्रयत्न केले. तसंच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विशेष पत्रानं आज हा दिवस आला आहे. मला अकरा महिन्याच्या संघर्षात खूप चांगले आणि वाईट अनुभव आले. या काळात ज्यांनी-ज्यांनी मला मदत केली त्या सगळ्यांचे मी आभार मानते," अशी भावनिक प्रतिक्रिया आसावरी जगदाळे यांनी दिली.
आसावरी जगदाळेंना देणार कामकाजाची माहिती : "याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्यानं पाठपुरावा करत होते. आज आसावरी जगदाळे यांना त्यांच्या शिक्षणानुसार पद देण्यात आलं. आम्ही त्यांना प्रत्येक खात्याची माहिती देऊन त्यांच्या आवडीच्या खात्यात काम करण्याची संधी देणार आहे, अशी माहिती पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
हेही वाचा :