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'...अन्यथा पद्मश्री पुरस्कार परत देणार'; मुख्यमंत्र्यांसह सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या गैरहजेरीवर पद्मश्री रघुवीर खेडकर कडाडले

प्रसिद्ध ज्येष्ठ लोककलावंत पद्मश्री रघुवीर खेडकर यांनी राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त करत पद्मश्री पुरस्कार परत करण्याचा इशारा दिला.

Padma Shri Raghuvir Khedkar
फाईल फोटो - पद्मश्री रघुवीर खेडकर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 30, 2026 at 3:51 PM IST

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शिर्डी - सिनेमा आणि नाटकांच्या संमेलनांना हजेरी लावायला मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ असतो. पण, पारंपरिक लोककलावंतांच्या संमेलनाकडे फिरकायलाही त्यांना सवड नसते. अजूनही आम्हाला गावकुसाबाहेरचेच समजले जात आहे. लोककलावंतांची ही उपेक्षा अशीच सुरू राहिली तर मला मिळालेला पद्मश्री पुरस्कार मी सरकारला परत करेन, असा संतप्त आणि थेट इशारा पद्मश्री प्रसिद्ध तमाशा फडमालक आणि ज्येष्ठ लोककलावंत रघुवीर खेडकर यांनी दिला आहे.

लोककला संमेलनामध्ये मोठा वाद - पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित समरसता लोककला संमेलनामध्ये मोठा वाद समोर आला आहे. संमेलनाचे अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा फडमालक पद्मश्री रघुवीर खेडकर यांनी थेट राज्य सरकारवर विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संमेलनाच्या उद्घाटनाला या दोन्ही प्रमुख नेत्यांनी दांडी मारल्यामुळे संतप्त झालेल्या खेडकर यांनी थेट पद्मश्री पुरस्कार परत करण्याचा इशारा दिला.

कलावंतांमध्ये तीव्र नाराजी - या संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते होणार होते. मात्र, ऐनवेळी या दोन्ही प्रमुख नेत्यांनी कार्यक्रमाला दांडी मारली. लोककलेच्या हक्काच्या मंचावरच शासनाकडून अशी अनास्था दाखवली गेल्याने संमेलनात उपस्थित असलेल्या शेकडो कलावंतांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. याच संतापाला खेडकर यांनी आपल्या भाषणातून वाट करून दिली.

सरकारला दिला अल्टिमेटम - आपल्या आक्रमक भाषणात खेडकर यांनी सरकारसमोर स्पष्ट अट ठेवली. "माझ्या या विधानामुळे उद्या माझ्यावर पोलीस कारवाई झाली तरी मला त्याची पर्वा नाही. पण सरकारने येत्या एका महिन्याच्या आत याच पुण्यात एखाद्या मोठ्या सभागृहात सर्व लोककलावंतांच्या उपस्थितीत दुसरे संमेलन आयोजित करावे. सरकारने आपली चूक सुधारावी अन्यथा शासनाने दिलेला पद्मश्री सन्मान आदराने परत करेन," असा अल्टिमेटम त्यांनी दिला.

नेमका वाद काय? - रविवार 28 जून रोजी पुण्यामध्ये राज्यभरातील लोककलावंतांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार उपस्थित राहणार होते. मात्र, हे दोन्ही नेते न आल्यामुळे कलावंतांमध्ये नाराजी पसरली.

अनुपस्थितीने आमची निराशा झाली - तमाशा सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर यांच्या स्मारकाचा मुद्दाही खेडकर यांनी अत्यंत पोटतिडकीने मांडला. "गेल्या 15 वर्षांपासून आम्ही विठाबाईंच्या स्मारकासाठी सातत्याने धडपडत आहोत. शासनाचे उंबरठे झिजवत आहोत. परंतु आम्ही तमासगीर आहोत म्हणूनच आमचे ऐकले जात नाही का?" असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला विचारला. "आपली कला सादर करण्यासाठी गावोगाव फिरणाऱ्या कलावंतांना प्रस्थापितांकडून अन्याय सहन करावा लागतो. स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनदेखील कलावंतांच्या तक्रारींची दखल न घेता प्रस्थापितांची पाठराखण करतात. हे सर्व आम्हाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या कानावर घालायचे होते. मात्र, त्यांच्या अनुपस्थितीने आमची निराशा झाली," असे परखड मतही खेडकर यांनी व्यक्त केले.

अनेक मान्यवर उपस्थित - या संमेलनात पहिला जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ लावणी आणि चित्रपट अभिनेत्री मधू कांबीकर यांना जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, प्रकृती ठीक नसल्यामुळे त्या स्वतः उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या दोन्ही भगिनींनी हा पुरस्कार स्वीकारला. शासकीय प्रतिनिधींनी पाठ फिरवली असली तरी या संमेलनाला संपूर्ण महाराष्ट्रातून लोककलावंतांनी मोठी गर्दी केली होती. व्यासपीठावर मराठी भाषा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अविनाश आवलगावकर, लोककलाकार नंदेश उमप, लावणीसम्राज्ञी मंगला बनसोडे, ज्येष्ठ अभिनेत्री लीला गांधी, जयमाला इनामदार, सुरेखा पुणेकर, छाया-माया खुटेगावकर, राधा खुडे, अहिराणी गायक सचिन कुमावत यांच्यासह अनेक दिग्गज कलाकार उपस्थित होते.

कलावंत दिंडी काढण्यात आली - फोक प्रबोधनच्या युवा वादकांनी सादर केलेल्या ढोल, ताशा, मृदंग, ढोलकी, डफ, पायपेटी आणि बासरी या पारंपरिक वाद्यांच्या जोशपूर्ण वादनाने संमेलनात चैतन्य निर्माण केले. शांती ब्रह्म गुरुकुलच्या वादकांनी पारंपरिक वारकरी पद्धतीने मृदंगवादन केले. उद्घाटन सोहळ्यापूर्वी महापालिका भवन ते बालगंधर्व रंगमंदिर अशी कलावंत दिंडी काढण्यात आली. कला दालनात विविध लोककलावाद्यांचे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते.

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CM DEVENDRA FADNAVIS
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पद्मश्री रघुवीर खेडकर
लोककला संमेलन पुणे वाद
PADMA SHRI RAGHUVIR KHEDKAR

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