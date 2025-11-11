कल्याणसिंह रावल यांचे काय आहे 'मैती अभियान' ? पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मान करून पंतप्रधान मोदींनीदेखील घेतलीय दखल
वृक्ष संवर्धनासाठी मैती अभियानाची सुरुवात करणारे कल्याणसिंह रावत छत्रपती संभाजीनगरात आले होते. यावेळी 'ईटीव्ही भारत'नं त्यांच्याशी संवाद साधला.
छत्रपती संभाजीनगर : चांगल्या उद्देशानं एखादी मोहीम राबवली तर समाज ती स्वीकारतो. मोहिमेची दखल जगातील पातळीवर घेतली जाते, असं मत पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त कल्याणसिंह रावल यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केलं. कल्याणसिंह रावल यांनी पर्यावरण बचावासाठी अनोखी मोहीम राबवली. याची दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीदेखील घेतली. इतकंच नव्हे, तर याच मोहिमेच्या धर्तीवर त्यांनी ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानाला सुरुवात केली.
आजच्या पर्यावरण बदलाला मानव जबाबदार आहे. पुढील पिढीला चांगलं वातावरण देणं ,ही आताच्या पिढीची जबाबदारी आहे. आपल्याकडे एकच पृथ्वी आहे, त्यामुळे आपणच तिची काळजी घ्यायला हवी, असं आवाहनदेखील रावल यांनी 'ईटीव्ही भारत'च्या माध्यमातून केलं. शहरात सुरू असलेल्या पद्म फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी होण्यासाठी ते शहरात आले असताना ईटीव्ही भारतनं त्यांच्याशी संवाद साधला.
उत्तराखंड येथे सुरू केलं अभियान : कल्याणसिंह रावल उत्तराखंड इथं शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. पर्यावरणाच्या बाबतीत काम करणं गरजेचं असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यांनी 1995 पासून वृक्षसंवर्धन विषयावर कामाला सुरुवात केली. वृक्षलागवड मोठ्या प्रमाणात होते. मात्र संवर्धन होत नसल्यानं हा निसर्गावर अन्याय असल्याचं मत कल्याणसिंह रावल यांनी मांडलं.
अभियानाला मैती नाव कसं पडलं? : सर्वात आधी मुलीचं लग्न असेल तर तिनं जाताना घरच्या अंगणात एक झाड लावावं, अशी कल्पना त्यांनी सुचवली. मुलीनं लावलेल्या झाडाचं संगोपन करण्याची जबाबदारी आई, वडील, भाऊ घेतात आणि त्यामुळे झाड वाढते. या उपक्रमातून एक माहेरी आणि एक सासरी अशा दोन ठिकाणी दोन झाडांचे संवर्धन होते. मुलीच्या माहेराला ‘मैत’ म्हणतात, तर गावाच्या समृद्धीला ‘मैती’ म्हणतात. म्हणून आम्ही या मोहिमेला ‘मैती अभियान’ असं नाव दिल्याचं कल्याणसिंह रावल यांनी सांगितलं.
वृक्षलागवडीसाठी संघटना तयार : लग्नात झाड लावण्याच्या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी मुलींचं एक संघटन तयार करण्यात आलं. हे संघटन गावात कोणाच्या घरी लग्न असेल तिथं वृक्षलागवडीचं नियोजन करते. बाजारातून झाड विकत आणणं, खड्डा तयार करून झाड लावण्याची वेळ निश्चित करण्याचं काम करतात.
पंतप्रधान मोदींनी दखल घेतली : लग्नात नवरदेवाचे बूट चोरण्याची प्रथा आहे. मात्र त्या प्रथेला काही अर्थ नाही. त्यामुळे यापुढे बूट चोरून पैसे घेण्याऐवजी वृक्ष लावण्यासाठी पैसे घेण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. त्याचा फायदा झाला. लग्नपत्रिकेत वृक्षलागवड कार्यक्रमाचा उल्लेख करण्यात येऊ लागला. आतापर्यंत १० लाख लग्नांमध्ये वृक्ष लावण्यात यशस्वी झालो. त्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळाली आणि अभियानाची दखल देशपातळीवर घेतली गेली, अशी माहिती कल्याणसिंह रावल यांनी दिली. या अनोख्या मोहिमेच्या यशस्वी कार्याबद्दल रावल यांना २०२० मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
पर्यावरण बदलास माणूस जबाबदार : पर्यावरणात मोठे बदल होत आहेत. त्याला सर्वस्वी माणूसच जबाबदार असल्याची खंत रावल यांनी व्यक्त केली. एकीकडे लोकसंख्या वाढत आहे, दुसरीकडे रोज हजारो झाडं कापली जात आहेत. वाढीव ऑक्सिजन आणि पाणी आणणार कुठून, हा प्रश्न आहे. हिमालय भागात भूकंप क्षेत्र असताना तिथं सिमेंटची घरं बांधली जाणं धोकादायक आहे. वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रदूषण वाढत असल्यानं पर्यावरणाला अधिक धोका वाढत आहे. आपल्याकडे एकच पृथ्वी असल्यानं तिचं रक्षण करणं आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणं गरजेचं असल्याचे मत कल्याणसिंह रावल यांनी व्यक्त केलं.
विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल ज्ञानाची गरज : पर्यावरणाविषयी जनजागृती करण्यासाठी शाळेत अभ्यासक्रमाचा आधार घेतला जात आहे, ही चांगली बाब आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीनुसार नुसतं पुस्तकी ज्ञान देऊन फायदा होणार नाही. प्रात्यक्षिक देण्याची गरज आहे. विद्यार्थीदशेतच मुलांना निसर्गाच्या सान्निध्यात नेऊन वृक्षलागवड, संवर्धनाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात आल्यावर योग्य पद्धतीनं ते पर्यावरणाशी जोडले जातील. त्यातून नव्या पिढी घडवणं सोपे होईल, असं मतदेखील पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित कल्याणसिंह रावल यांनी व्यक्त केलं.
