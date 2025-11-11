"मी मुस्लिम आहे, मला पद्मश्री मिळाला, सरकार भेदभाव करत नाही," नक्षीकाम कलाकार दिलशान हुसैन यांनी व्यक्त केली भावना

ETV Bharat / state

नक्षीकाम कलाकार दिलशान हुसैन यांना 'पद्मश्री'नं गौरविण्यात आलंय. "सरकार भेदभाव करत नाही, मी मुस्लिम आहे, मला पद्मश्री मिळाला," असं त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हटलं.

छत्रपती संभाजीनगर : "केंद्र सरकार भेदभाव करत नाही. मी मुस्लिम आहे आणि मला पद्मश्री मिळाला," अशी भावना पितळ नक्षीकाम करणारे पद्म पुरस्कारप्राप्त दिलशान हुसैन यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली. दिलशान हुसैन यांना 2023 मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय. पितळ धातूवर नक्षीकाम करण्याच्या उत्तम कलाकुसरीच्या माध्यमातून त्यांनी भारतीय संस्कृती जगभरात नेली. या कार्यासाठी त्यांना हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं होतं. "सुरुवातीला अनेक स्पर्धांमध्ये मी माझी कला सादर केली, मात्र अनेक वेळा अपयश आलं. कालांतरानं अनेक पुरस्कार मिळाले. आता मी माझी कला अनेकांना शिकवत आहे. कितीही यंत्रे आली तरी हातानं साकारलेली नक्षी वेगळीच असते," असं दिलशान हुसैन यांनी सांगितलं.

वयाच्या 10व्या वर्षांपासून सुरू झाला प्रवास : दिलशान हुसैन हे नाव जगभरात त्यांनी पितळाच्या धातूवर काढलेल्या नक्षीकामासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'कडे आपला जीवनप्रवास उलगडला. “वयाच्या 10व्या वर्षीच मी आजोबांसोबत हातात छन्नी-हातोडा घेऊन काम करण्याचा प्रयत्न करू लागलो होतो. मात्र, वय इतकं कमी होतं की, नुकसानच अधिक व्हायचं. तरीही माझ्यातील कामाप्रतिचा उत्साह आणि आत्मीयता पाहून आजोबांनी मला कला शिकवण्याचा प्रयत्न केला. वयाच्या 15व्या वर्षी थोडेफार काम करायला लागलो. मात्र, आजोबांचं निधन झाल्यावर माझ्या काकांनी मला त्यांच्याकडे कामासाठी ठेवून घेतलं. त्या परिसरात अनेक असे कलावंत होते, जे त्या काळी प्रसिद्ध होते. मी माझी कला त्यांना दाखवली आणि त्यात काही सुधारणा होतील का? ते पाहिले. माझी कला अजून चांगली करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच माझा कलाकार म्हणून प्रवास सुरू झाला,” असं दिलशान हुसैन यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं.

दिलशान हुसैन (ETV Bharat)

अनेक पुरस्कार कमावले : दिलशान हुसैन यांना नक्षीकाम करत असताना 2005 मध्ये पहिल्यांदा राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळाला. तीन वेळा कला सादर केल्यानंतर 2012 मध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला, तर पाच वेळा कला सादर केल्यानंतर मानाच्या ‘शिल्पगुरू’ या स्पर्धेत पुरस्कार मिळाला. त्यावेळी रोख रक्कम आणि पदक मिळालं होतं. त्यानंतर पद्म पुरस्काराची माहिती घेऊन नामांकन सादर केलं. 2023 मध्ये एक दिवस सकाळीच फोन आला आणि पद्म पुरस्कार मिळाल्याची वार्ता मिळाली. मात्र, रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत कोणाला सांगू नका, असं सांगण्यात आलं. मी घरात गोडधोड आणि मिठाई आणण्यास सांगून आनंद साजरा करण्याची तयारी केली. इच्छा असूनही कोणाला काही सांगितलं नाही. अखेर रात्री पद्म पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांची नावं जाहीर झाली. त्यात माझं नाव येताच शुभेच्छा देणारे फोन सुरू झाले, असा अनुभव दिलशान हुसैन यांनी सांगितला.

सरकार भेदभाव करत नाही : मुरादाबाद येथे कोणाला पद्मश्री पुरस्कार मिळाला नव्हता, मी पहिलाच असल्याचं दिलशान हुसैन यांनी सांगितलं. “सरकार भेदभाव करतं, असं म्हणतात. पण मला आलेल्या अनुभवानुसार सरकार भेदभाव करत नाही. मी मुस्लिम आहे आणि मी पद्मश्री आहे,” असं उत्तर त्यांनी टीकाकारांना दिलं.

'माझी कलाकृती जर्मनीला पाठवली' : माझी कलाकृती एका प्रदर्शनात सादर केली असताना तिथं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट दिली. त्यांनी संपूर्ण प्रदर्शन पाहिल्यानंतर त्यांना काय आवडलं माहीत नाही. पण एके दिवशी फोन आला आणि “तुमच्याकडे असलेला मटका पंतप्रधानांना आवडला आहे, तो पाठवा,” असं सांगण्यात आलं. यानंतर त्यांनी ती कलाकृती जर्मनी येथे भेट म्हणून दिली. त्याचा फोटोही पाठवला. हा माझ्यासाठी अभिमानाचा आणि आनंदाचा दिवस होता, असंदेखील दिलशान हुसैन यांनी सांगितलं.

'माझी कला मी इतरांना शिकवली' : आधुनिक पद्धतीनं अनेक यंत्रांद्वारे नक्षीकाम केलं जातं, ते नक्षी एकसारखे असतात. पण त्याला हाताची सर येत नाही. हातानं नक्षी काढताना ऐनवेळी ती बदलता येते, शिवाय ही नक्षी अधिक खोलवर कोरलेली असते, असे मत दिलशान हुसैन यांनी व्यक्त केलं. “माझी कला मी इतरांना शिकवत आहे. माझ्या कुटुबात माझी मुलं, सुना, नातवंडे यांना मी तयार केलं असून, त्यांना देखील नक्षीकामासाठी अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. माझ्याकडे येणाऱ्या प्रत्येकाला मी कला शिकवण्याचा प्रयत्न करतो,” असं दिलशान हुसैन यांनी 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधींना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

