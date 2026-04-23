जैन धर्मातील 'सेवेची दीप' विझली : पद्मश्री आचार्या चंदनाजी उर्फ ताई माँ यांचं देवलोक गमन
जैन धर्मातील थोर साध्वी पद्मश्री आचार्या श्री चंदनाजी यांचं वयाच्या ८९ व्या वर्षी देवलोक गमन झालं आहे. त्यांच्यावर उद्या अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
Published : April 23, 2026 at 9:45 PM IST
पुणे : जैन धर्मातील थोर साध्वी आणि 'वीरायतन' संस्थेच्या संस्थापिका, पद्मश्री आचार्या श्री चंदनाजी, ज्यांना जगभरात 'ताई माँ' या नावानं ओळखलं जाते, त्यांचं वयाच्या ८९ व्या वर्षी देवलोक गमन झालं आहे. त्यांच्या निधनानं अध्यात्म आणि सेवा क्षेत्रातील एक तेजस्वी पर्व संपुष्टात आलं. त्यांच्या जाण्यानं समाजाची कधीही न भरून निघणारी हानी झाली आहे. पद्मश्री आचार्या चंदनाजी यांचं पार्थिव उद्या सकाळी १० ते दोन वाजेपर्यंत पुण्यातील सेनापती बापट रोड येथील वर्धमान प्रतिष्ठान इथं दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे, तर अंत्यसंस्कार वडगाव मावळ येथील अभय प्रभावना इथं होणार आहेत.
भारत सरकारनं 'पद्मश्री' पुरस्कारानं केलं सन्मानित : पद्मश्री आचार्या श्री चंदनाजी यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेत भारत सरकारनं त्यांना 'पद्मश्री' पुरस्कारानं सन्मानित केलं होतं. तर त्यांना महावीर फाउंडेशन अवॉर्ड, श्री देवी अहिल्या नॅशनल अवॉर्ड आणि न्यूयॉर्क राज्याच्या सीनेटतर्फे विशेष सन्मान प्राप्त झाला होता. २६ जानेवारी १९३७ रोजी जन्मलेल्या आचार्या चंदनाजी यांनी वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी संन्यास घेतला आणि संन्यासानंतर त्यांनी सलग १२ वर्षे 'मौन व्रत' धारण करून जैन, बौद्ध आणि वैदिक ग्रंथांचा सखोल अभ्यास केला. त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून 'शास्त्री' पदवी मिळवली होती. १९८७ मध्ये त्यांना 'आचार्य' ही प्रतिष्ठित पदवी प्रदान करण्यात आली. भगवान महावीरांच्या काळानंतर ही पदवी मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या जैन साध्वी होत्या.
बिहारमध्ये 'वीरायतन' आंतरराष्ट्रीय चॅरिटेबल संस्थेची स्थापना : पद्मश्री आचार्या चंदनाजी यांनी ५४ वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये 'वीरायतन' या आंतरराष्ट्रीय चॅरिटेबल संस्थेची स्थापना करत 'जिथे मंदिर आहे, तिथे शाळा ही मोहीम सुरू केली. यानंतर बिहार, गुजरात, राजस्थान आणि नेपाळमध्ये आधुनिक शिक्षण केंद्रं उभारली गेली. याचा लाभ २ लाखाहून अधिक गरीब मुलांना मिळाला आहे. वीरायतनच्या माध्यमातून आतापर्यंत ३५ लाख रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. ३.५ लाखाहून अधिक नेत्र शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात आल्या आहेत.
