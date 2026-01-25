ETV Bharat / state

Padma Award 2026: 'पद्म' पुरस्कारांची घोषणा; लोकनाट्य, कृषी-कला क्षेत्रातील महाराष्ट्रातील 4 भूमिपुत्रांना पुरस्कार जाहीर

प्रजासत्ताक दिनापूर्वी पद्म पुरस्काराची यादी समोर आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील चार मान्यवरांचा समावेश आहे.

January 25, 2026

मुंबई/नवी दिल्ली : भारताच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारनं 'पद्म' पुरस्कारांची घोषणा केली आहे. यावर्षी देशातील विविध क्षेत्रातील 45 मान्यवरांना त्यांच्या उल्लेखनिय कार्याबद्दल गौरवण्यात आलं आहे. यात महाराष्ट्रातील चार कर्तृत्ववान भूमिपुत्रांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, राज्याच्या लोकसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेले लोकनाट्य (तमाशा) आणि अन्नदात्याच्या कृषी क्षेत्राला मिळालेला हा बहुमान महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद ठरलाय.

  • महाराष्ट्रातील 'पद्म' विजेते : कर्तृत्वाचा गौरव यंदाच्या पद्म पुरस्कारांच्या यादीत महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक वैभवात भर घालणाऱ्या चार व्यक्तींचा समावेश आहे.
  • रघुवीर खेडकर (लोककला) : लोककलेचा वारसा जपणाऱ्या रघुवीर खेडकर यांना लोकनाट्य क्षेत्रातील योगदानाबद्दल पद्मश्री जाहीर झाला आहे. तमाशा सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर यांचे सुपूत्र असलेल्या खेडकर यांनी तमाशा या लोककलेला आधुनिक काळातही जिवंत ठेवलं आहे.
  • श्रीरंग देवबा लाड (कृषी) : कृषी क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण प्रयोग आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल श्रीरंग लाड यांना पद्मश्रीने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
  • भिकल्या लाडक्या ढिंडा (कला ): पालघर जिल्ह्यातील वारली संस्कृती आणि संगीत जागतिक स्तरावर पोहचवण्याचं काम करणाऱ्या भिकल्या लाडक्या ढिंडा यांना हा बहुमानानं सन्मानित करण्यात येणार आहे.
  • आर्मिंदा फर्नांडीस (वैद्यकीय/सामाजिक कार्य) : आर्मिंदा फर्नांडीस यांनी आरोग्य सेवेत मोठं कार्य केलं आहे. आरोग्य सेवेतील त्यांचे समर्पित कार्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड केली आहे.

देशातील ४५ मान्यवरांना पद्म पुरस्कार : केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या यादीत देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या 45 मान्यवरांचा समावेश आहे. यात मध्य प्रदेशातील भगवंदास रायकर, जम्मू-काश्मीरचे ब्रिज लाल भट्ट, ओडिशाचे चरण हेम्ब्रम आणि उत्तर प्रदेशातील चिरंजी लाल यादव यांच्यासह अनेक दिग्गजांचा समावेश आहे. शिक्षण, आरोग्य, कला, समाजसेवा आणि क्रीडा अशा विविध क्षेत्रांत तळागाळात काम करणाऱ्या व्यक्तींची निवड यावर्षी प्रकर्षाने दिसून येते.

पद्म पुरस्कार मिळालेल्या मान्यवरांची यादी :

  1. भगवंदास रायकर (मध्य प्रदेश)
  2. भिकल्या लडक्या धिंडा (महाराष्ट्र)
  3. ब्रिज लाल भट्ट (जम्मू-कश्मीर)
  4. चरण हेम्ब्रम (ओडिशा)
  5. चिरंजी लाल यादव (उत्तर प्रदेश)
  6. डॉ. पद्मा गुरमेट (जम्मू-कश्मीर)
  7. कोल्लक्कयिल देवकी अम्मा जी (केरल)
  8. महेंद्र कुमार मिश्रा (ओडिशा)
  9. नरेश चंद्र देव वर्मा (त्रिपुरा)
  10. ओथूवर तिरुथानी (तमिलनाडू)
  11. रघुपत सिंह (उत्तर प्रदेश)
  12. रघुवीर खेडकर (महाराष्ट्र)
  13. राजस्तापति कालीअप्पा गौंडर (तमिलनाडू)
  14. सांग्युसांग एस. पोंगेनर (नागालँड)
  15. श्रिरंग देवबा लाड (महाराष्ट्र)
  16. थिरुवरूर बख्तवसलम (तमिलनाडू)
  17. अंके गौड़ा (कर्नाटक)
  18. आर्मिदा फर्नांडीस (महाराष्ट्र)
  19. डॉ. श्याम सुंदर (उत्तर प्रदेश)
  20. गफरुद्दीन मेवाती (राजस्थान)
  21. खेम राज सुंद्रीयाल (हरियाणा)
  22. मीर हाजीभाई कसामभाई (गुजरात)
  23. मोहन नगर (मध्य प्रदेश)
  24. नीलेश मंडलेवाला (गुजरात)
  25. आर एंड एस गोडबोले (छत्तीसगड)
  26. राम रेड्डी ममिडी (तेलंगाना)
  27. सिमांचल पात्रो (ओडिशा)
  28. सुरेश हनागवाड़ी (कर्नाटक)
  29. तेची गूबिन (अरुणाचल प्रदेश)
  30. युनम जत्रा सिंह (मणिपुर)
  31. बुधरी ताथी (छत्तीसगढ)
  32. डॉ. कुमारासामी थंगाराज (तेलंगाना)
  33. डॉ. पुण्णियामूर्ति नटेासन (तमिलनाडू)
  34. हैली वॉर (मेघालय)
  35. इंदरजीत सिंह सिद्धू (चंडीगड)
  36. के. पाजनिवेल (पाँडिचेरी)
  37. कैलाश चंद्र पंत (मध्य प्रदेश)
  38. नुरुद्दीन अहमद (आसाम)
  39. पोकीला लेकटेपी (आसाम)
  40. आर. कृष्णन (तमिलनाडू)
  41. एस. जी. सुशीलेम्मा (कर्नाटक)
  42. टागा राम भील (राजस्थान)
  43. विश्व बंधु (बिहार)
  44. धर्मिकलाल चूनीलाल पांड्या (गुजरात)
  45. शफी शौक (जम्मू-कश्मीर

