छत्रपती संभाजीनगरात होणार 'पद्म फेस्टिव्हल'; 12 पद्म पुरस्कार प्राप्त मान्यवर येणार एकाच व्यासपीठावर
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पद्म फेस्टीवलचं आयोजन करण्यात आलं आहे. देशभरातील 12 पद्म पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांची उपस्थिती राहणार आहे.
Published : October 25, 2025 at 6:08 PM IST|
Updated : October 25, 2025 at 6:44 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : पद्म पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांना एकाच ठिकाणी ऐकण्याची संधी पुन्हा एकदा अनुभवता ऐकता येणार आहे. भारतातला एकमेव महोत्सव यंदा नोव्हेंबर महिन्यात आयोजित करण्यात आल्याची माहिती ज्ञानयज्ञ फाउंडेशन तर्फे देण्यात आली. यावर्षी 12 पद्मपुरस्कार प्राप्त विजेत्यांना ऐकण्याची संधी मिळणार आहे. पद्म पुरस्कार काय आहे, ते कोणाला मिळतो, याबाबत माहिती कळावी, शिवाय ज्या मान्यवरांना हा पुरस्कार मिळाला, त्यांचं कार्य काय आहे, हे सर्वसामान्यांना कळावं आणि त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन नवीन पिढी घडावी, यासाठी या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात येते, अशी माहिती ज्ञानयज्ञ फाउंडेशनतर्फे पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
यंदा नोव्हेंबरमध्ये होणार पद्म फेस्टिवल : ज्ञानयज्ञ फाउंडेशन तर्फे मागील तीन वर्षांपासून शहरात पद्म फेस्टिव्हलचं आयोजन केलं जाते. वेगवगेळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या पद्मपुरस्कार प्राप्त मान्यवरांना एकाच व्यासपीठावर निमंत्रित केलं जात असून देशातील एकमेव असा हा उपक्रम असल्याची माहिती ज्ञानयज्ञ फाउंडेशन तर्फे देण्यात आली. कार्यक्रमाचं वैशिष्ट म्हणजे, कार्यक्रमाची सुरुवात आणि समारोप करताना सैन्य दलातील अधिकाऱ्यांना निमंत्रित केलं जाते. सैन्य गणवेशातील अधिकारी आणि त्यांचं कार्य लोकांना कळावे आणि त्यांच्याबद्दल असलेला आदर वाढवा. विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्ती जागरूक करून देशाप्रती काहीतरी करण्याची भावना त्यांच्यात जगवण्याचा प्रयत्न केला जातो. यावर्षी हा फेस्टीवल 5 ते 7 नोव्हेंबर दरम्यान संत एकनाथ रंग मंदिर इथं आयोजित करण्यात येणार असून उद्घाटन लेफ्टनंट जनरल अजय कुमार सिंग यांच्या हस्ते करण्यात येणार असल्याची माहिती ज्ञानयज्ञ फाऊंडेशन तर्फे पद्मश्री केंडे यांनी दिली.
यंदा या मान्यवरांची असेल यंदा उपस्थिती :
1) श्रीमती पद्मा सुब्रह्मण्यम या चेन्नई तमिळनाडू येथील असून त्या नृत्यांगना आहेत. भरतनाट्यममध्ये त्यांचं उल्लेखनीय काम आहे. त्यासाठी त्यांना पद्मश्री 1981, पद्मभूषण 2003, पद्मविभूषण 2024 देऊन सन्मानित करण्यात आलं
2) श्रीमती भाग्यश्री साठे या महाराष्ट्रातील असून बद्धुबळ खेळात त्यांनी उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल 1987 मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
3) पंडित सुरेश तळवलकर पुणे महाराष्ट्रातील असून कला विभागात तबलावादनात उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल 2013 मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
4) रवि कुमार नर्रा तेलंगणा येथील असून व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील कामासाठी त्यांना 2014 मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
5) ए. एस. किरण कुमार बंगळुरू कर्नाटक येथील असून ते इस्रोचं माजी अध्यक्ष असून विज्ञान आणि अभियांत्रिकीमध्ये उल्लेखनीय कामाबद्दल 2014 मध्ये त्यांना पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
6) मुरलीकांत पेटकर हे महाराष्ट्र पुणे येथील आसन क्रीडा विभागात जलतरणपटू पॅरालिंपिक सुवर्ण पदक विजेते असून 2018 मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
7) कल्याणसिंह रावत झारखंड डेहराडून येथील असून समाजसेवा आणि पर्यावरण क्षेत्रात काम केल्याबद्दल 2020 मध्ये पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
8) दिलशाद हुसेन उत्तर प्रदेश मुरादाबाद येथील आसन पितळ नक्काशीमध्ये केलेल्या कामाबद्दल 2023 मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
9) प्रेमजीत बारिया हे दीव दमण येथील असून कला विभागात हेरिटेज स्केच कलाकार म्हणून 2023 मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित.
10) श्रीमती आचार्य सुकामा, हरियाणा - रोहतक येथील असून अध्यात्मवादात उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल 2023 मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित.
11) डॉ विलास डांगरे महाराष्ट्र नागपूर येथील रहिवासी असून वैद्यकीय क्षेत्रात होमिओपॅथी डॉक्टर म्हणून केलेल्या उल्लेखनीय कामासाठी 2025 मध्ये पद्मश्री देऊन सन्मानित करण्यात आलं.
12) सुभाष शर्मा, महाराष्ट्र यवतमाळ येथील रहिवासी असून शेती क्षेत्रात कामासाठी 2025 मध्ये पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित आहेत. या मान्यवरांना ऐकण्याची संधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती ज्ञानयज्ञ फाउंडेशन तर्फे देण्यात दिली.
पद्म पुरस्कारांबाबत जनजागृती : सर्व सामन्यांना पद्म पुरस्कार नेमका काय आहे, हे माहिती नाही ही शोकांतिका असल्याचं मत पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आलं. समाजात पद्म पुरस्कार बाबत जनजागृती निर्माण व्हावी, माहिती व्हावी यासाठी ज्ञानयज्ञ फाउंडेशन प्रयत्न करत आहे. त्या अनुषंगानं शाळा महाविद्यालयांमध्ये 2 नोव्हेंबर रोजी वर्कृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. पद्म पुरस्कार व्यक्तींवर चार मिनिटात भाषण करण्याचं विषय देण्यात आलं असून विजेत्यांना पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींच्या हस्ते सन्मानित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती फेस्टिव्हलचे सदस्य साई महाशब्दे यांनी दिली. पत्रकार परिषदेत महेश सहस्रबुद्धे, पद्मश्री केंडे, सर्जन कॅप्टन मोहन रोटे, अतुल चपळगावकर, साई महाशब्दे, आयुष अग्रवाल, संदीप लंके यांची उपस्थिती होती.
