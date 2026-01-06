ETV Bharat / state

ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसनं २२ वर्षानंतर मागितली माफी; संशोधनाचा खुलासा करण्याची इंद्रजित सावंत यांची मागणी

'शिवाजी : हिंदू किंग ऑफ इस्लामिक इंडिया' पुस्तकात बदनामीकारक लिखाण असल्याचं मान्य करत ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसनं माफी मागितलीय. इतिहास संशोधक जेम्स लेनची प्रतिक्रिया जाणून घ्या.

James Laine book
जेम्स लेनचे वादग्रस्त पुस्तक (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 6, 2026 at 8:43 PM IST

Updated : January 6, 2026 at 9:01 PM IST

सातारा - दोन दशकांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या 'शिवाजी : हिंदू किंग ऑफ इस्लामिक इंडिया' या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर छापण्यात आला होता. त्याबद्दल ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस इंडियानं जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करून छत्रपतींचे थेट तेरावे वंशज खासदार उदयनराजे भोसले यांची माफी मागितली आहे.



'शिवाजी : हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया' हे इंग्रजी पुस्तक ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसनं 13 फेब्रुवारी 2003 या दिवशी प्रकाशित केलं होतं. अमेरिकन इतिहास अभ्यासक जेम्स लेन हे पुस्तकाचे लेखक होते. त्या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांची माता जिजाऊंबद्दल आक्षेपार्ह लिखाण होतं. पुस्तकाच्या पान क्रमांक 31, 33, 34 आणि 93 वर महाराजांबद्दल केलेली विधाने कोणत्याही योग्य पडताळणीशिवाय प्रकाशित केल्याची चूक ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस इंडियानं कबूल केली आहे. तसेच शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्याचं मान्य केलं आहे.



जेम्स लेन लिखित 'शिवाजी : हिंदू किंग ऑफ इस्लामिक इंडिया' पुस्तकात राजमाता जिजाऊंबद्दल बदनामीकारक मजकूर छापण्यात आला होता. त्याविरोधात महाराष्ट्रात आणि विशेषत: पुण्यात हिंसक पडसाद उमटले होते. यासंदर्भात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करून ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रकाशनानं खासदार उदयनराजे भोसले आणि जनतेला झालेल्या त्रासाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे.

प्राच्यविद्या संस्थेची झाली होती तोडफोड- अमेरिकन लेखक जेम्स लेन यांना मदत केल्याचा ठपका लेखक बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यांसह काही इतिहासतज्ज्ञांवर ठेवण्यात आला होता. तसेच त्यांच्यावर जोरदार टीकादेखील झाली होती. पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर हल्ला करून तेथील वस्तूंची तोडफोड करण्यात आली होती. या प्रकरणाला ब्राह्मण विरुद्ध मराठा, असा जातीय रंग देण्यात आला होता. पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि जिजाऊंबद्दलचे लिखाण बदनामीकारक होते, हे खुद्द ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रकाशनाने कबूल केल्यानंतर आता इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

फक्त चार ओळीत माफी मागून चालणार नाही- ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसनं दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "जेम्स लेनच्या पुस्तकातील लिखाण अत्यंत विकृत आहे. त्या लिखाणामुळे शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या होत्या. तो मजकूर काढून टाकावा. पुस्तकावर बंदी घालावी आणि माफी मागावी, अशी मागणी शिवप्रेमींनी त्यावेळी केली होती. आता त्याला पुरावे नाहीत आणि आम्ही माफी मागतोय, अशी काय उपरती ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसला 22 वर्षांनी झाली? असा सवाल त्यांनी केला. तसेच गेल्या 22 वर्षात त्यांनी काय संशोधन केलं? त्याबद्दल सविस्तर खुलासा केला पाहिजे. फक्त चार ओळीत माफी मागून चालणार नाही", असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

इंद्रजित सावंतांनी दिला उपरोधिक सल्ला- "महाराष्ट्रात ब्राम्हण-ब्राम्हणेत्तर वाद, महाराष्ट्राचं सौंदर्य आणि सामाजिक वीण उसवण्याचं काम त्यांनी केलं. त्याबद्दल चार ओळीत माफी, हे पटण्यासारखं नाही. जेम्स लेनच्या लिखाणाचं समर्थन करणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती महाराष्ट्रात होत्या. त्यांनी स्वतःचं तोंड परत आरशात बघावं आणि स्वतःमध्ये सुधारणा करून घ्याव्यात", असा उपरोधिक सल्लादेखील इंद्रजित सावंतांनी दिला आहे.

संपादकांची शिफारस

