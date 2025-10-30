पवईत माथेफिरूने 19 मुलांना ठेवले डांबून; एनएसजी कमांडोंच्या सहाय्यानं पोलिसांनी केली थरारक सुटका
Published : October 30, 2025 at 5:32 PM IST|
Updated : October 30, 2025 at 5:39 PM IST
मुंबई : पवईतील महावीर क्लासिक इमारतीत वेब सीरिज ऑडिशनच्या नावाखाली आलेल्या 17 शाळकरी मुलांसह एकूण 19 जणांना एका माथेफिरू व्यक्तीने ओलीस ठेवल्याची घटना आज दुपारी दीडच्या सुमारास उघडकीस आली. पवई पोलिसांनी तात्काळ स्पेशल युनिट्स, क्विक अॅक्शन फोर्स आणि एनएसजी कमांडोंच्या मदतीने बाथरूममधून एंट्री करून सर्वांची सुखरूप सुटका केली. आरोपी रोहित आर्या याला ताब्यात घेऊन उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले असून, त्याच्याकडून एक एअर गन आणि केमिकल जप्त करण्यात आले आहे.
घटना दुपारी दीडच्या सुमारास घडली. पवई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील महावीर क्लासिक सोसायटीच्या हॉलमध्ये गेल्या पाच दिवसांपासून वेब सीरिजचे शूटिंग ऑडिशन सुरू होते. दिवाळी सुट्ट्यांमुळे पालकांनी आपल्या मुलांना तेथे प्रशिक्षणासाठी पाठवले होते. सकाळी 25 ते 30 मुले वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतून आली होती. शूटिंगनंतर दुपारी रोहित आर्या याने एअर गनचा धाक दाखवून 17 मुले, एक ज्येष्ठ नागरिक आणि एक सामान्य व्यक्ती अशा 19 जणांना डांबून ठेवले. त्याने व्हिडिओद्वारे मागण्या मांडल्या होत्या.
एअरगनसह केमिकल जप्त : पोलीस उपायुक्त दत्तात्रेय नलावडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी साधारण पावणे दोन वाजताच्या सुमारास पोलिसांना एक कॉल आला. कॉल करणाऱ्याने सांगितले की, महावीर क्लासिक इमारतीत एका व्यक्तीने लहान मुलांना डांबून ठेवले आहे. ही माहिती मिळताच पोलिसांनी त्वरित प्रतिसाद दिला. स्पेशल युनिट्स आणि क्विक अॅक्शन फोर्सला घटनास्थळी बोलवण्यात आले. आरोपी रोहित आर्य याच्याशी पोलिसांनी संवाद साधला आणि वाटाघाटी केल्या. त्यानंतर पवई पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी धाडसाने बाथरूममधून प्रवेश करून आतील एका व्यक्तीच्या मदतीने सर्व बंधकांना मुक्त केले. बंधकांमध्ये 17 मुले, एक ज्येष्ठ नागरिक आणि एक सामान्य व्यक्ती असे एकूण 19 जण होते. सर्वांना सुखरूप बाहेर काढण्यात पोलिसांना यश आले. प्राथमिक तपासात आरोपीकडे एक एअरगन आणि केमिकल आढळून आले. हे केमिकल नेमके कशासाठी होते, याचा तपास सुरू आहे. आरोपी रोहित आर्य याची पार्श्वभूमी, त्याच्या मागण्या काय होत्या आणि या घटनेचे नेमके कारण काय, याबाबत सखोल चौकशी केली जात आहे. आरोपीने एका वेब सीरिजच्या ऑडिशनचे आमिष दाखवून मुलांना बोलावले होते. त्यासाठी सोसायटीतील हॉल भाड्याने घेतला होता. ऑडिशनसाठी आलेलीच मुले त्याने बंधक बनवली, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आरोपी रोहित आर्याचे म्हणणे काय? : रोहित आर्या याने व्हिडिओद्वारे सांगितले की, "मी दहशतवादी नाही. माझ्या काही साध्या मागण्या आहेत. मी आत्महत्या करण्याऐवजी मुलांना बंदी बनवले. मला संवाद साधायचा आहे, काही लोकांशी बोलायचे आहे, प्रश्न विचारायचे आहेत. पैशाची मागणी नाही. १ मे पासून उपोषण करतो, तरीही 'आज-उद्या' असे होत आहे. आता तीव्र उपोषण सुरू केले, पाणीही घेणार नाही. गांभीर्य समजले तर बरे, नाहीतर जय श्री राम!" तो पुढे म्हणाला, "मी एकटा नाही, अनेकांना हा प्रश्न आहे. सोल्युशनसाठी संवाद हवा." प्राथमिक माहितीनुसार, शिक्षण विभागासाठी स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्टसाठी लोन काढले होते. त्याचे पैसे सरकारकडे अडकले असून, कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याने लक्ष वेधण्यासाठी हे कृत्य केल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वी तो उपोषणाला बसला होता.
