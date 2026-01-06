ETV Bharat / state

आमचा पक्ष देवेंद्र फडणवीसांच्या नावावर एकसंघ- चंद्रशेखर बावनकुळे

आमचा पक्ष फडणवीसांच्या नावावर एकसंघ आहे. काँग्रेसमधल्या परिस्थितीनुसार ते भाजपाबद्दल बोलतात. यातून ते छुपं युद्ध लावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा थेट आरोप बावनकुळे यांनी पटोलेंवर केलाय.

Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 6, 2026 at 3:48 PM IST

|

Updated : January 6, 2026 at 5:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात एक गट भाजपामध्ये सक्रिय झाला असल्याचा दावा काँग्रेस नेते नाना पटोलेंनी केला होता, त्याला राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे एकमेव नेते आहेत. राज्यात दीड कोटी सदस्य असलेल्या भाजपाला देवेंद्र एकमेव आधार आहेत. आमच्या पक्षात गटातटाचं राजकारण नाही. आमचा पक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर एकसंघ आहे. काँग्रेसमध्ये जी परिस्थिती आहे, तसं ते भाजपाबद्दल बोलतात. यातून ते छुपं युद्ध लावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा थेट आरोप बावनकुळे यांनी केलाय. ते आज नागपुरात बोलत होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Source- ETV Bharat)

पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये आमचा महापौर : भारतीय जनता पक्ष हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा आहे. सुधीर मुनगंटीवार हे कधीही देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाबतीत नाराज राहत नाहीत, मतभेद नाहीत. त्यांची लोकल स्तरावरील नाराजी असू शकते. देवेंद्र फडणवीस बोलले तो शब्द पक्षासाठी अंतिम असेल, असंही बावनकुळे म्हणालेत. आज पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्याच्या आमच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी जातोय, मला विश्वास आहे की, पुणे आणि पिंपरी चिंचवडचे महानगरपालिकाचे महापौर भारतीय जनता पक्षाचे असतील.

सी आर पाटील काय बोलले माहीत नाही : केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील यांनी राजे छत्रपती शिवाजी महाराज हे पाटीदार समाजातून येतात, असे वक्तव्य केलंय. त्यामुळे यावर संताप व्यक्त केला जातोय, यावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास तर सर्वांना माहीत आहे. सी आर पाटील हे कोणत्या अर्थाने बोलले हे मला माहिती नाही.

ठाकरे बंधूंच्या मुलाखतीची उत्सुकता नाही : ठाकरे बंधूंची मुलाखत उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत घेणार आहेत, यावर बावनकुळेंनी मिश्कील टिप्पणी केलीय, त्यांची मुलाखत म्हणजे त्यांनी त्यांना लिहून दिलं असेल आणि ते यांना लिहून देतील. त्यात तिसरं काही नाही. त्या मुलाखतीला कोणी गांभीर्याने घेत नाही, त्या मुलाखतीची उत्सुकता संपली आहे. बिनविरोध निवडणुका होत असल्यास ते चांगल्या लोकशाहीचं लक्षण आहे. स्थानिक नेतृत्वावर विश्वास ठेवून विकासाच्या मुद्द्यावर बिनविरोध निवडणुका होतात. जास्तीत जास्त निवडणुका बिनविरोध झाल्या पाहिजे, असंही बावनकुळेंनी अधोरेखित केलंय.

Last Updated : January 6, 2026 at 5:25 PM IST

TAGGED:

DEVENDRA FADNAVIS
NANA PATOLE
BJP
चंद्रशेखर बावनकुळे
CHANDRASHEKHAR BAWANKULE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.