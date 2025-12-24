ETV Bharat / state

महाविकास आघाडीसोबत अजितदादांनाही घेण्याचा आमचा प्रयत्न - सुप्रिया सुळे

पुण्यात बुधवारी (24 डिसेंबर) राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यालयात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत पक्षाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

पत्रकार परिषदेत सुप्रिया सुळे यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 24, 2025 at 7:01 PM IST

पुणे : राज्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून भाजपा आणि शिवसेना महायुती म्हणून लढणार आहे. अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस वेगळी लढणार आहे. अशातच गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्र येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना विचारण्यात आलं. त्यावेळी त्या म्हणाल्या की, "आमच्या पदाधिकाऱ्यांची चर्चा झाली असून आमच्या कार्यकर्त्यांशी बोलूनच आम्ही निर्णय घेणार आहोत. तसंच आपले विचार जुळणारे पक्ष एकत्र येत असतील, तर त्यात गैर काहीच नाही. आमचा प्रयत्न महाविकास आघाडी आणि अजित पवार यांना एकत्र घेऊन जाण्याचा आहे," असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

दोन बंधू एकत्र येत असतील तर आनंदच : पुण्यात बुधवारी (24 डिसेंबर) राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यालयात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत पक्षाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात झालेल्या युतीबाबत सुप्रिया सुळे यांना विचारलं असता, त्या म्हणाल्या की, "माझे दोन बंधू एकत्र येत असतील तर मला आनंदच आहे. यामध्ये संजय राऊत यांचा पुढाकार मोठा आहे," असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

राजकारणात चढ-उतार येत असतात, पण... : पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या नाराजीबाबत विचारले असता सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "लोकशाहीत प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यांची नाराजी का आहे, हे मला माहीत नाही. पण काल मी मुंबईतील सर्व कामं बाजूला ठेवून त्यांच्याशी चार तास चर्चा केली आहे. त्यांच्या मनातील शंका दूर करणं ही माझी जबाबदारी आहे. काँग्रेसनं पवार साहेबांना पक्षातून काढलं होतं, तरीही सोनिया गांधी या नंतर आमच्या घरी आल्या होत्या. हा मनाचा मोठेपणा असतो. राजकारणात चढ-उतार येत असतात, पण संवाद थांबता कामा नये, असं यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

आम्ही 'तुतारी' चिन्हावरच लढणार : याचबरोबर, "अजित पवार यांच्या पक्षातील आमदार सुनील टिंगरे, चेतन तुपे आणि नाना काटे यांच्याशी माझं बोलणं झालं आहे. मात्र, 'घड्याळ' चिन्हावर लढण्याचा कोणताही प्रस्ताव आपल्याकडे आलेला नाही. आम्ही 'तुतारी' चिन्हावरच लढणार आहोत. तसंच जे पक्ष सोडून गेले, त्यांच्याशिवाय आम्ही पुन्हा शून्यातून पक्ष उभा करू, " असा विश्वास यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केला आहे.

