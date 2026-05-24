परराज्यातील आंबा अन् ‘देवगड हापूस’चं लेबल; शेतकऱ्यांनी फेकल्या आंब्याच्या पेट्या, राजू शेट्टींची सरकारवर टीका

इतर राज्यातील आंबा हा देवगड हापूस नावाने विक्री होत असल्याने कोकणातील शेतकऱयांनी संताप व्यक्त केला.

कोकणातील शेतकऱ्यांनी फेकल्या आंब्याच्या पेट्या (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 24, 2026 at 3:02 PM IST

कोल्हापूर - सध्या बाहेरच्या ठिकाणचा आंबा हा कोकणातील हापूस आंबा म्हणून ग्राहकांची फसवणूक करून बऱ्याच ठिकाणी विकला जात आहे. अशाच पद्धतीने अन्य राज्यांतून येणाऱ्या आंब्यांना देवगड हापूस असं लेबल लावून विकल्याचा प्रकार नुकताच मुंबई-गोवा महामार्गावर सिंधुदुर्गनजीक पाहायला मिळाला. हा प्रकार पाहून संतप्त शेतकऱ्यांनी तो आंबा रस्त्यावर फेकून दिला. राजरोसपणे सुरू असलेल्या ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या या निंदनीय प्रकारावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारवर खरमरीत टीका केली.

आंब्याच्या पेट्या रस्त्यावर फेकल्या - देवगड तालुक्यातील काही बागायतदारांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील ओरसगाव टोल नाक्याजवळ ठेवल्या गेलेल्या आंब्यांच्या पेट्या तपासल्यानंतर ही गोष्ट उघडकीस आली. संतापलेल्या आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांनी विक्रेत्यांना जाब विचारत या ठिकाणी विक्रीला ठेवलेल्या आंब्याच्या पेट्या रस्त्यावर फेकून देत स्टॉलही उधळून लावले. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, हे आंबे प्रत्यक्षात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि गुजरात याठिकाणी उत्पादित असून देखील ते ‘देवगड हापूस’ म्हणून विकले जात होते.

हापूस लेबलनं विकले जातात इतर राज्यातील आंबे - स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी या प्रकरणावरुन सरकारवर तीव्र टीका केली. शेट्टी म्हणाले, “बाहेरच्या राज्यांतील आंबे, विशेषतः केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि गुजरातमधील आंबे कोकणातल्या देवगड-रत्नागिरी हापूस इत्यादी नावाने विकले जात आहेत. मी हा प्रश्न दीड महिन्यांपासून उठवत होतो, मात्र प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.”

राजू शेट्टी यांचे गंभीर आरोप - शेट्टींनी स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरही स्थानिक शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचे आरोप केले आहेत. "हे लोक ग्राहकांची फसवणूक करत आहेत. ब्रँडचा खुलेपणाने गैरवापर केला जात आहे. मात्र, अन्न व औषध प्रशासन आणि स्थानिक महसूल अधिकारी हे स्थानिक शेतकऱ्यांना बाजारात विक्रीसाठी परवाने आणि लागवडीचे पुरावे मागतात. त्याच वेळी बाहेरचे आंबे देवगड, रत्नागिरी, वेंगुर्ला म्हणून लेबल लावून विकले जातात. कोकणातल्या लोकांना सुखानं जगूनच द्यायचंच नाही, असं सरकारने ठरवलंय का? हे मुजोर अधिकारी असा त्रास देत असताना सरकार काय करतंय? स्थानिक लोकप्रतिनिधी काय करतायत?" असे सवाल शेट्टी यांनी उपस्थित केले आहेत..

स्थानिक लोकप्रतिनिधींना टोला - "बाहेरचा आंबा इथं विकला जात असताना माझ्यासारखा बाहेरचा माणूस कोकणची बाजू मांडतो, म्हणून मला नावं ठेवण्यापेक्षा तुमच्या बुडाखाली काय जळतंय ते बघा, त्याबद्दल आवाज उठवा" असा टोलाही राजू शेट्टी यांनी कोकणातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींना लगावला आहे.

