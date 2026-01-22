ETV Bharat / state

वास्तवातील 'इक्बाल'च्या पदरी केवळ निराशा आणि उपेक्षाच

बाबा सिद्धये यांच्या कुटुंबीयांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून, बीसीसीआय आणि राज्य सरकारला हायकोर्टाकडून नोटीस जारी केलीत.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 22, 2026 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : 20 वर्षांपूर्वी श्रेयस तळपदेनं रूपेरी पडद्यावर साकारलेला 'इक्बाल' कायमच अनेकांच्या समरणात राहील. मात्र वास्तवातील इक्बाल, ज्यांच्या जीवनावर हा सिनेमा आधारित होता ते मूकबधिर क्रिकेटपटू यशवंत उर्फ (बाबा) सिद्धेय यांच्या पदरी मात्र आजवर केवळ उपेक्षाच पदरी पडलीय. अतिशय आव्हानात्मक परिस्थितीत कारकिर्दीत उल्लेखनीय कामगिरी करूनही त्यांना राज्य शासनानं कोणत्याही पुरस्कारानं सन्मानित केलेलं नाही. तसेच गडगंज संपत्ती असलेल्या बीसीसीआयलाही त्यांचा विसर पडलाय.

बाबा सिद्धये यांच्या कुटुंबीयांची हायकोर्टात याचिका - बाबा सिद्धेय यांची 87 वर्षीय पत्नी प्रमोदिनी आणि मुलगा प्रवीण(60) यांनी ही वकील असिम सरोदे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका केलीय. एक उत्तम खेळाडू असूनही बीसीसीआयनं त्यांना पेन्शनचा लाभ नाकारलाय. तसेच त्यांच्या योगदानाची दखल घेत राज्य सरकारनंही त्यांचा किमान मरणोत्तर पुरस्कार देऊन गौरव करावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. या याचिकेची दखल घेत सोमवारी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठानं बीसीसीआयसह राज्य सरकारला नोटीस जारी केलीय. या याचिकेवर सर्व प्रतिवादींना 12 फेब्रुवारीच्या पुढील सुनावणीत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.

'इक्बाल' चित्रपट निर्मात्यांकडूनही फसवणूक - वर्ष 2005 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'इक्बाल' हा क्रिकेटपटू बाबा सिध्देय यांच्या जीवनावर आधारित आहे. नागेश कुकनूर दिग्दर्शित या चित्रपटात श्रेयस तळपदे आणि नसिरुद्दीन शाह यांच्या अभिनयाचं खूप कौतुक झालंय. या चित्रपटाला त्या काळात अनेक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलंय. मात्र चित्रपट निर्मात्यांनी बाबा सिद्धेय यांच्या कुटुंबीयांना याचं कुठेही क्रेडिट दिलेलं नाही, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आलाय.

कोण होते बाबा सिद्धये? - बाबा सिद्धेय यांचा जन्म 10 एप्रिल 1932 रोजी इराणमध्ये झाला होता. त्यानंतर कालांतरानं त्यांचं कुटुंब कोकणात स्थायिक झालं. बाबा सिद्धेय हे जन्मापासून मूकबधिर होते. मात्र त्यांनी मेहनत करून क्रिकेटमध्ये आपलं नावलौकिक कमावलं. 1952 ते 1968 या काळात ते वेस्ट इंडिज, ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका विरुद्ध पाच दिवसीय सामने बाबा सिद्धेय खेळलेत. या कालावधीत त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. 24 नोव्हेंबर 2002 रोजी बाबा सिध्देय यांचं वृद्धापकाळानं दुर्दैवी निधन झालं. अशा या दर्जेदार खेळाडूचा राज्य शासनासह बीसीसीआयलाही विसर पडलाय, अशी खंत या याचिकेतून व्यक्त करण्यात आलीय. बाबा सिद्धेय यांचं योगदान पाहता त्यांना पद्म पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार मिळायला हवा होता. तसेच त्यांच्या हक्काची पेन्शनही त्यांना बीसीसीआयकडून मिळायला हवी होती, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय.

हेही वाचाः

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
BCCI
STATE GOVERNMENT
मुंबई उच्च न्यायालय
IQBAL FAMILY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.