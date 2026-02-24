ऑर्केस्ट्रा बारच्याआड डान्सबार चालवणाऱ्यांची आता खैर नाही; नियमभंग करणाऱ्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द होणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी ऑर्केस्ट्रा बारच्या परवान्यांचा गैरवापर करून बेकायदेशीर डान्सबार चालविणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका जाहीर केली.
Published : February 24, 2026 at 7:05 PM IST
मुंबई - राज्यात कारवाई होऊनही नियमांचे उल्लंघन करत सुरू असलेल्या बारचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार रुममधील अश्लील नृत्यबंदी आणि तेथे काम करणाऱ्या महिलांच्या सन्मानाचे संरक्षण अधिनियम, 2016’ अधिक बळकट करण्याच्या तयारीत आहे. त्यात आवश्यक दुरुस्त्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात किंवा पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
बेकायदेशीररित्या चालणाऱ्या अशा बारविरोधात सरकारचं ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण असल्याचंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली प्रत्यक्षात डान्सबार चालवण्यास परवानगी देणाऱ्या कायद्यातील पळवाटा बंद करणे हा या ‘विशेष तरतुदींचा’ मुख्य उद्देश आहे. अश्लील नृत्य किंवा परवानगीविना जागेतील बदल आढळल्यास तात्पुरती निलंबनाची कारवाई न करता थेट परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं गोपनीयतेच्या कारणास्तव कार्यक्रमस्थळी सक्तीचे सीसीटीव्ही लावण्याची अट रद्द केली होती. मात्र, सभागृहाचा विशिष्ट आकार, व्यासपीठापासूनचे अंतर, नोटांची उधळण करण्यास बंदी (टिप बिलामध्येच समाविष्ट करणे बंधनकारक) आणि वेळेच्या मर्यादांचे काटेकोर पालन या अटी राज्य सरकारकडून कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी पनवेल परिसरातील महामार्गालगत सुरू असलेल्या अनेक बारचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी या पनवेलमधील बारबाबत पोलिसांकडून पुन्हा चौकशी केली जाईल, असं सांगितलं. गृह राज्यमंत्री (शहर) योगेश कदम यांनी सांगितलं की, पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात डान्सबार नसून ऑर्केस्ट्रा बार आहेत. नियमभंग केल्याप्रकरणी तीन ऑर्केस्ट्रा बारविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पोलिसांनी आरोपपत्रही दाखल केले आहे.
दक्षिण सोलापूरमधील एका ऑर्केस्ट्रा बारविरुद्ध निर्धारित नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आरोपी महिला तसंच ग्राहकांसह एकूण 71 जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी 56 लाख रुपयांची रोकड जप्त केली असून तपास सुरू आहे.
