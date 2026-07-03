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कोकणात पावसाचा धडाका; रत्नागिरीला ऑरेंज अलर्ट, बंदरांवर क्रमांक 3 चा धोक्याचा इशारा

रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या 24 तासांत एकूण 619.77 मिमी पावसाची नोंद झाली असून आजचा एकूण सरासरी पाऊस 68.86 मिमी इतका राहिला आहे.

Orange Alert in Ratnagiri
कोकणात पावसाचा धडाका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 3, 2026 at 6:30 PM IST

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रत्नागिरी - राज्यात मान्सून सक्रिय झाल्यानं संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर पावसाचा जोर कमालीचा वाढला असून हवामान विभागानं आज (3 जुलै) रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकणाला पावसाचा 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात काल रात्रीपासूनच मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. पावसासोबतच अरबी समुद्रात सध्या ताशी 40 किलोमीटर वेगानं वादळी वारं वाहत असल्यानं किनारपट्टी भागातील सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून बंदरांवर क्रमांक 3 चा इशारा बावटा फडकवण्यात आला आहे.

गेल्या 24 तासांत एकूण 619.77 मिमी पावसाची नोंद - आज दुपारनंतर समुद्राला मोठं उधाण येणार असून साधारण साडेचार मीटर उंचीच्या लाटा उसळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मत्स्यव्यवसाय विभागानं मच्छिमारांना खाडी परिसरात किंवा खोल समुद्रात मासेमारीसाठी न जाण्याचं कडक आवाहन केलं असून किनारपट्टीवरील लोकांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात गेल्या 24 तासांत एकूण 619.77 मिमी पावसाची नोंद झाली असून आजचा एकूण सरासरी पाऊस 68.86 मिमी इतका राहिला आहे. यामध्ये सर्वाधिक पाऊस मंडणगड तालुक्यात 143.50 मिलीमीटर इतका नोंदवला गेला, तर सर्वात कमी पाऊस गुहागर तालुक्यात 40.80 मिलीमीटर एवढा बरसला आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार जिल्ह्यात 6 जुलैपर्यंत पावसाच्या कोसळधारा अशाच प्रकारे सुरू राहणार आहेत.

कोकणात पावसाचा धडाका (ETV Bharat)

शीळ धरण ओव्हरफ्लो - गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून पडणाऱ्या दमदार पावसामुळे जिल्ह्यातील धरणाच्या पाण्यासाठीची चांगली वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. रत्नागिरीतील शीळ धरण हे ओव्हरफ्लो होऊन वाहत आहे. रत्नागिरी शहराला पाणीपुरवठा करणारे हे धरण तुडुंब भरलेले दिसून येत आहे. रत्नागिरी शहराचा पाण्याचा प्रश्न मिटलेला असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोसळणाऱ्या पावसामुळे धरण क्षेत्रात समाधानकारक पाऊस पडलेला आहे. धरण भरल्याने शहराला पाणीपुरवठा करण्याचा कालावधीही देखील वाढवला जाणार आहे, ज्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. रत्नागिरी शहरातील शीळ धरणाचा 90 टक्के पाणीपुरवठा हा रत्नागिरी शहराला होतो.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील इतर धरणांच्या पाणीसाठ्यातही चांगली वाढ दिसून येत आहे. दापोलीतील सुकवंडी पंचनंदी ही धरणं देखील 100 टक्के भरलेली पाहायला मिळत आहेत, तर 20 धरणं 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त भरलेली पाहायला मिळत आहेत. धरण क्षेत्रात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे जिल्हावासीयांची पिण्याच्या पाण्याची टंचाई मिटली असून, बळीराजासह सर्वसामान्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

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TAGGED:

ORANGE ALERT IN RATNAGIRI
HEAVY RAIN IN KONKAN COAST
रत्नागिरीला ऑरेंज अलर्ट
पाऊस
KOKAN MANSOON UPDATE

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