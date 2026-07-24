छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी विरोधक रस्त्यावर एकत्र, आंदोलनस्थळी पोलिसांची फौज
जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा येणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही अशी भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांनी जाहीर केली.
Published : July 24, 2026 at 4:35 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - दिल्ली येथे विद्यार्थ्यांवर लाठीमार झाल्यानंतर देशात मोठ्या प्रमाणात आंदोलनांना सुरुवात झाली. विद्यार्थ्यांच्या समर्थनासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी रोष व्यक्त केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील क्रांतीचौक भागात सर्वपक्षीय विद्यार्थी संघटनांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारचा विरोध केला. सर्वच विरोधी राजकीय पक्ष आणि विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन तब्बल चार तास ठिय्या आंदोलन केलं. यावेळी कुठलीही अप्रिय घटना होऊ नये यासाठी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त केला. जागोजागी बॅरीकेड लावून आंदोलकांना एका जागेवर ठेवण्यात आले होते. जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा येणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही अशी भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांनी जाहीर केली.
दिल्लीच्या घटनेचा निषेध - देशभरात सरकारविरोधी गट एकत्रित येत निषेध आंदोलन करत आहेत. दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक यांनी उपोषण केलं. शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलकांना ताब्यात घेण्यासाठी अमलात आणलेली पद्धती त्यामुळे सरकार विरोधात रोष वाढत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीचा प्रमुख अभिजीत दिपके याच्या माध्यमातून सुरू असलेले आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी पोलिसांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत रोष व्यक्त केला जात. विद्यार्थ्यांवर लाठी हल्ला, अश्रुधुराचे नळकांडे फोडण्यात आले, पाण्याचे फवारे सोडण्यात आले त्यात अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. तरी सरकार शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा का घेत नाही, असे प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थितीत केले. या आंदोलनात काही डॉक्टर युवकांनी देखील सहभाग घेत आजच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली.
वकील संघटना आंदोलनात - कॉक्रोच जनता पार्टीला समर्थन देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमधील वकील संघटना रस्त्यावर उतरली. विद्यार्थ्यांसोबत दिल्लीत घडलेल्या घटनेनंतर देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळताना पाहायला मिळत आहे. शहरातील क्रांती चौकात वकील संघटनांच्या वतीने आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. सोनम वांगचुक आणि अभिजीत दिपके यांच्या समर्थनार्थ हे आंदोलन करण्यात येत आहे. आंदोलनादरम्यान सरकारच्या भूमिकेविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. देशातील युवकांच्या आयुष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, महत्वाच्या परीक्षा असूनही होणारी पेपरफुटी चिंतेचा विषय असल्याने आंदोलनात सक्रिय होत असल्याची भूमिका वकील संघाने जाहीर केली.
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