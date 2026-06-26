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प्रस्तावित गुरुद्वारा कायद्याला विरोध; डी-लिमिटेशनवरही रोहित पवारांचा भाजपवर निशाणा

आमदार रोहित पवार यांनी प्रस्तावित गुरुद्वारा कायदा बदल, डी-लिमिटेशन प्रक्रिया, धाराशिवमधील राजकारण तसेच दिवंगत अजितदादांच्या अपघात प्रकरणातील तपासाबाबत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

Rohit Pawar
आमदार रोहित पवार (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 1:36 PM IST

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नांदेड - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी विविध राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर भाष्य करत भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. प्रस्तावित गुरुद्वारा कायदा बदल, डी-लिमिटेशन प्रक्रिया, धाराशिवमधील राजकारण तसेच दिवंगत अजितदादांच्या अपघात प्रकरणातील तपासाबाबत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.


गुरुद्वारा कमिटीसंदर्भातील प्रस्तावित कायद्याबाबत बोलताना रोहित पवार म्हणाले की," अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या कमिट्या समाजाची सेवा करत आहेत. अशा परिस्थितीत कोणताही नवीन कायदा आणण्यापूर्वी संबंधित धर्मगुरू, पदाधिकारी आणि समाजबांधवांना विश्वासात घेणं आवश्यक आहे. त्यांना विश्वासात न घेता कायदा आणला गेला तर त्याला आमचा विरोध राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच भाजपा शीख समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे", असा त्यांनी आरोपही केला.

धाराशिवमधील दोन राजकीय घराण्यांच्या संदर्भातील प्रश्नावर उत्तर देताना, "कोण कुणाचा भाऊ किंवा नातेवाईक आहे, म्हणून त्याच्यावर टीका करायची नाही, असे राजकारणात चालत नाही. भूमिका चुकीची वाटली तर त्यावर बोललेच पाहिजे," असे ते म्हणाले. दोन घराण्यांमधील वादामुळे जिल्ह्याचं नुकसान झालं आहे. भविष्यात लोक सामान्य आणि स्वच्छ प्रतिमेच्या नेतृत्वाला संधी देतील", असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अनेक वर्षांपासून येथे असतो. भाजपाचे सरकार आल्यानंतर येथे नवीन कमिटी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी कायदा आणण्यात येत आहे. जुन्या लोकांना विश्वासात आणून कायदा करावा. सध्या हरियाणा, पंजाबसाठी वेगळे कायदे केले आहेत. पण, त्यासाठी नियम वेगळे करून शीख धर्मामध्येदेखील फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत-आमदार रोहित पवार


दिवंगत अजितदादांच्या अपघात प्रकरणाच्या तपासाबाबत बोलताना, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या हयातीतील मित्र आणि संबंधित पक्षातील नेते पुढे येत नसल्याचं दुर्दैवी असल्याचं रोहित पवार म्हणाले. मात्र, न्यायासाठी आपला लढा सुरूच राहणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. डी-लिमिटेशनच्या मुद्द्यावर भाजपावर टीका करताना त्यांनी मतदारसंघांची फेररचना मनमानी पद्धतीनं करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला. संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांबाबत केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करत त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली असेल तर तो विषय पुढे न वाढवता संपवावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

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TAGGED:

DELIMITATION ACT
ROHIT PAWAR AJIT PAWAR ACCIDENT
गुरुद्वारा कायदा बदल
ROHIT PAWAR ON SANJAY DINA PATIL
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