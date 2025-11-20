विरोधकांनी राजघराण्याच्या अस्मितेशी तडजोड करू नये, सावंतवाडीची निवडणूक बिनविरोध करा; नितेश राणेंचे केसरकरांना आवाहन
कुठल्याही स्त्रीची बदनामी करण्याचा अधिकार कुणाला दिला नाही. आपल्याही माता भगिनी आहेत हेही बदनामी करणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे, असा सज्जड दम राणे यांनी दिलाय.
Published : November 20, 2025 at 11:55 AM IST
सिंधुदुर्ग : सावंतवाडीच्या राजघराण्याला मोठा इतिहास आहे. त्यामुळे मित्र पक्ष शिवसेनेने आमच्या बरोबर युतीचा प्रस्ताव देण्यापेक्षा राजघराण्याचा अभिमान म्हणून येथील भाजपाचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार श्रद्धा सावंत भोसले यांना बिनविरोध करणे गरजेचे आहे. हा येथील जनतेच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. त्यांच्याशी केसरकरांनी तडजोड करू नये, असे भावनिक आवाहन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी केलंय. ते सावंतवाडीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
कुठल्याही स्त्रीची बदनामी करण्याचा अधिकार कुणाला दिला नाही : नितेश राणे यांनी पाटेकर मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर आपली भूमिका मांडली, यावेळी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार श्रद्धा सावंत भोसले, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, महिला अध्यक्षा श्वेता कोरगावकर, मंदार कल्याणकर, संध्या तेरसे, प्रमोद गावडे आदी उपस्थित होते. मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, विरोधी पक्षाकडून कितीही टीका झाली तरी आम्ही त्याला उत्तर देणार नाही. मी टीका करून मते मागणार नाही, कोण काय करणार ते सांगा, आम्ही सावंतवाडीकरांच्या हिताचे प्रश्न मांडत आहोत, पण विरोधक टीका करतात, आमच्या उमेदवारांच्या बदनामीचे प्रयत्न करतात, पण मी एक सांगतो निवडणूक येईल आणि जाईल कुठल्याही स्त्रीची बदनामी करण्याचा अधिकार कुणाला दिला नाही. आपल्याही माता भगिनी आहेत हेही बदनामी करणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे, असा सज्जड दम राणे यांनी दिलाय.
केसरकरांनी उमेदवार मागे घेऊन सावंतवाडीच्या लोकभावनेचा आदर करावा : मराठी भाषा येत नाही म्हणून हसता, पण त्यांनी लग्न होऊन सावंतवाडीच्या सूनबाई झाल्यानंतर मराठी शिकण्याचा प्रयत्न केला, आज त्या चांगल्या मराठी बोलत आहेत, पण काही जण त्यांना ट्रोल करण्याचे काम करतात, ट्रोल करणाऱ्यांनी त्या मराठी शिकतात, उच्च शिक्षित आहेत हे बघत नाही, अशी टीका ही यावेळी राणे यांनी केली. आमदार केसरकर हे नव्या कामाची सुरुवात राजवाड्यात येऊन राजमातांचा आशीर्वाद घेऊन करत होते. मग आता असे काय झाले की, त्यांनी त्यांच्याविरोधात उमेदवार दिला, अजूनही संधी आहे. केसरकर यांनी आपला उमेदवार मागे घेऊन सावंतवाडीच्या लोकभावनेचा आदर करावा, असे आवाहनही राणे यांनी केलंय.
