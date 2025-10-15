ETV Bharat / state

निवडणूक आयोगाचा सर्व्हर बाहेरच्या व्यक्तीच्या हाती; मतदार याद्यांत फेरफार होत असल्याचा विरोधकांचा आरोप

महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पार्श्वभूमीवलर निवडणूक आयोगाच्या सर्व्हरची हाताळणी, मतदार यादीतील फेरफार, बोगस मतदारांची नोंद याबाबत विरोधकांनी टीका केली.

MAHARASHTRA VOTER LIST CONTROVERSY
निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 15, 2025 at 6:08 PM IST

3 Min Read
मुंबई : महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केलेत. निवडणूक आयोगाचा सर्व्हर बाहेरील व्यक्ती हाताळत असून मतदार यादीत हवे तसे बदल करून याद्या अपलोड केल्या जातात, असा सनसनाटी दावा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बुधवारी यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथील संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला. त्याआधी महाविकास आघाडीसह राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मतदार यादीतील अनियमिततेवर गंभीर सवाल उपस्थित केले. संयुक्त पत्रकार परिषदेला शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांच्यासह प्रमुख विरोधी नेते उपस्थित होते.

एका मतदाराला चार ते दहा वेळा मतदान करण्याचा अधिकार : "मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना भेटून आम्ही एक निवेदन दिलं. महाराष्ट्रातील मतदार यादीतील अनंत चुका दाखवल्या. अधिकाऱ्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तुमचं म्हणणं कळवतो. याद्या दुरुस्ती करण्यासाठी लवकरात लवकर सुरू करू, असं त्यांनी सांगितलं. काल आणि आज आम्ही काही पुरावे दाखवले, पत्र दिलं आहे. मतदार यादीत मतदारांचे पत्ते अपूर्ण दिलेले आहेत. नोंद असलेली व्यक्ती संबंधित पत्त्यावर राहत नाही, हेही पुराव्यानिशी दाखवून दिलं. एकेका मतदाराला चार ते दहा वेळा मतदानाचा अधिकार दिला आहे. मुरबाड, बडनेरा, नालासोपारा येथील पुरावे आम्ही सादर केले," अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली.

काय म्हणाले जयंत पाटील? : "महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाचा सर्व्हर कोणीतरी दुसरा हाताळतो. विशिष्ट वेळी मतदार जोडले जातात, नंतर काढले जातात. निवडणूक आयोगाच्या बाहेरचा कोणीतरी हे हाताळत आहे, असा आमचा समज झाला आहे. त्यामुळं या मतदार यादी पूर्णतः तपासून बोगस मतदार बाहेर काढा. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार 20 हजार मतदार बाहेरून आणल्याचे म्हणतात, याचीही नोंद घ्या, अशी मागणी आम्ही निवडणूक अधिकाऱ्यांकडं केली," अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली.

आयोगाच्या वेबसाईटचा पासवर्ड अन्य व्यक्तींकडं : "सदोष याद्यांबाबत आम्ही तक्रार करूनही त्याची दखल घेतली नाही. बाहेरचे मतदार यादीत घेतले. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर सहा सात महिन्यांत यात कोणत्याही दुरुस्ती केली नाही. तशीच दोषयुक्त यादी पुन्हा वापरली जाणार आहे. त्यामुळं ही निकोप निवडणूक मानण्याची गरज नाही. निवडणूक आयोगाच्या सर्व्हरचे पासवर्ड कोणालातरी दिलेत. जे बाहेरून ते हाताळत आहेत, असं राहुल गांधी म्हणतात त्यावर आयोग उत्तर द्यायला तयार नाही. यात राजकीय हस्तक्षेप असल्याचं आम्हाला वाटतं," असं काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं.

निवडणुका पुढं ढकला : "निवडणूक आयोग फक्त निवडणूक घेतो, तर राजकीय पक्ष प्रत्यक्षात निवडणूक लढवतात. जर निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना मतदार याद्या दाखवत नसेल, तर मूळ घोळ इथंच आहे. 2024 नंतर निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर यादी जाहीर केली. त्यात फक्त मतदारांची नावं आहेत. यात त्यांचा फोटो नाही, पत्ता नाही. निवडणूक अधिकारी सांगतात केंद्राकडून आलंय आमचा संबंध नाही. मतदार यादी न दाखवून काय साध्य करत आहात? मागील 5 वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक झाली नाही. मग अशावेळी मतदार यादी सुधारल्यानंतर सहा महिन्यांनी निवडणूक घेण्यास काय हरकत आहे? यादी सुधारल्याशिवाय निवडणूक होऊ नये. आम्ही त्यांना काल जे निवेदन दिलंय. त्याबाबत काय निर्णय घेतला जातो, ते पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर मागं एक यादी जाहीर झाली होती. ती तत्काळ काढण्यात आली. याबाबत निवडणूक आयोगाला विचारलं असता, त्यांना काहीही माहिती नाही, असं सांगितलं मग ही यादी कोणी टाकली? महायुतीच्या 232 जागा निवडणूक आल्यानंतर महाराष्ट्रात शांतता होती. यातून काय ते समजून जा. 2017 मध्ये सुद्धा महाविकास आघाडीसोबत दिसलो होतो. पण आता महत्त्वाचा मुद्दा आहे, निवडणूक पारदर्शक व्हावी," असं राज ठाकरे यांनी सांगितलं.

लोकशाहीच्या आडून हुकुमशाही गाजवण्याचा प्रयत्न : "भाजपाचे काही कार्यकर्ते हवं तसं मतदारयादीत नावं घुसवतात, हवं तेव्हा काढतात असं आमच्या निदर्शनास आलंय. सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली पाहिजे. जशी पशु प्राण्यांबाबत सुमोटो दाखल करून घेता. कुणी लोकशाहीच्या नावावर हुकूमशाही गाजवू पाहत असतील, तर आम्ही तसं होऊ देणार नाही. मतदार यादीतील घोळ सुधारत नाही, तोवर निवडणूक घेऊ नका. असे घोळ घालणाऱ्यांवर सदोष मत वधाचा गुन्हा दाखल करा," शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले

देवांग दवेवर संशय : काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या पत्रकार परिषदेत देवांग दवे यांचं नाव घेत आरोप केला. ते म्हणाले, "देवांग दवे या राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तीला ही वेबसाईट हाताळण्याचे कंत्राट दिलं आहे. तो यात सहभागी असल्याचा आमचा गोड समाज आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवारचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे म्हणाले, "आम्ही प्रत्येक कार्यकर्त्याला सूचना केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या यादीतील मतदार यादीतील मतदारांचा शोध घ्या, बोगस मतदारांचा डेटा तयार करा. तो संयुक्तपणे निवडणूक आयोगाला सादर केला जाईल.

