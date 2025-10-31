'सत्याचा मोर्चा'ची जंगी तयारी; विरोधकांचा उद्या मुंबईत निवडणूक आयोगाविरोधात एल्गार, 'असा' असेल मोर्चाचा मार्ग
मुंबईत उद्या 'सत्याचा मोर्चा' काढण्यात येणार असून यासाठी जंगी तयारी करण्यात आली आहे. शिवसेना (उबाठा), मनसे, काँग्रेससह सर्व डावे पक्ष यात सहभागी होत आहेत.
Published : October 31, 2025 at 8:48 PM IST
मुंबई : बोगस मतदार यादी, मतदान यादीतील फेरफार आणि निवडणूक आयोगाच्या गैरकारभाराविरुद्ध विरोधकांनी एकत्र येत 'सत्याचा मोर्चा' काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेना (उबाठा), मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), शेकापसह सर्व डावे पक्ष या मोर्चात सहभागी होत आहेत. उद्या शनिवारी (1 नोव्हेंबर) रोजी दुपारी एक वाजता मुंबईत होणाऱ्या या मोर्चाची तयारी जोरात सुरू आहे. या मोर्चात हजारो मतदारांना सामील करून घेऊन, दिल्लीपर्यंत आवाज पोहोचवण्यासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांनी जोरदार नियोजन केले आहे.
जनजागृतीसाठी मानवी साखळ्या आणि पत्रकांचे वाटप : मोर्चाच्या तयारीचा भाग म्हणून आज मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) कार्यकर्त्यांनी मुंबईच्या विविध भागांत मानवी साखळ्या उभारून जनजागृती केली. 'संविधान वाचवा, लोकशाही जगवा', 'एकत्र या! आवाज उठवा आपल्या हक्कासाठी!' अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या.
'खोट्या मतदारांविरुद्ध खरे मतदार जागे व्हा! संविधानासाठी, लोकशाहीसाठी, आणि महाराष्ट्राच्या सन्मानासाठी! जय महाराष्ट्र!' असं आवाहन करीत मतदारांना मोर्च्यात सामील होण्याचे निमंत्रण देण्यात आलं. मनसे कार्यकर्त्यांनी विशेषतः तरुणांना मतदार यादीतील घोटाळ्याची माहिती देण्यासाठी सोशल मीडिया आणि स्ट्रीट कॅम्प्सचा वापर केला.
राज ठाकरेंनी दिल्या विशेष सूचना : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मोर्चाची तयारी 'न भूतो न भविष्य' अशा अभूतपूर्व पद्धतीनं करावी, असे स्पष्ट आदेश मनसैनिकांना दिले आहेत. गुरुवारी झालेल्या पक्ष बैठकीत त्यांनी सांगितलं की, हा मोर्चा इतका मोठा व्हायला हवा, की त्याची दखल दिल्लीनं घेतली गेली पाहिजे. सामान्य मतदारांना प्राधान्यानं मोर्चात सहभागी करून घ्यावं, जेणेकरून निवडणूक आयोगाच्या भोंगळ कारभाराविरुद्ध लोकांचा राग स्पष्टपणे दिसेल. तरुणांसमोर मतदार यादीतील घोटाळ्याची संपूर्ण माहिती पारदर्शकपणे मांडा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. त्यानुसार, मनसे आणि महाविकास आघाडीनं QR कोडद्वारे नोंदणी सुरू केली असून, जास्तीत जास्त नागरिकांनी यात सहभागी व्हावं, असे आवाहन केलं जात आहे.
कसा असेल मोर्चाचा मार्ग? : शिवसेना (उबाठा) नेते अनिल परब यांनी सांगितलं की, निवडणूक आयोगाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे मतचोरी आणि बोगस मतदारांचा उद्योग चालला आहे. हा मोर्चा सत्य उघडकीस आणण्यासाठी आहे. मोर्चा दुपारी 1 वाजता फॅशन स्ट्रीट येथून सुरू होईल आणि मेट्रो सिनेमामार्गे मुंबई महापालिकेच्या प्रवेशद्वाराजवळ दुपारी 4 वाजेपर्यंत पोहोचेल, तिथं प्रमुख नेत्यांची भाषणं होतील.
