ETV Bharat / state

विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळानं मुंबई पोलीस आयुक्तांची घेतली भेट; कसं असेल मोर्चाचं स्वरुप?

1 नोव्हेंबरला विरोधी पक्षांचा मोर्चा कसा असेल, याची माहिती खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली. ते मुंबई पोलीस आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलत होते.

opposition party leaders meet Mumbai CP
शिष्ट मंडळानं मुंबई पोलीस आयुक्तांची घेतली भेट (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 5:31 PM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - महाराष्ट्रमध्ये विधानसभा निवडणुकीत मत चोरी झाली. बोगस मतदान होऊन मतदार याद्यामध्ये घोटाळा झाला. याबाबत आम्ही राज्यातील निवडणूक आयोग अधिकाऱ्यांना भेटलो होतो. या संदर्भात निवेदन दिलं होतं. परंतु त्यांच्याकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. यानंतर आम्ही सर्व पक्षीय विरोधकांनी आज मोर्चाच्या नियोजनाबाबत आणि परवानगीसाठी मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती तसेच अन्य अधिकारी यांच्याशी भेटलो, अशी माहिती शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली.

ऊन, पाऊस आला तरी मोर्चा निघणार - आमच्या भेटीत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. 1 नोव्हेंबरला भव्य असा मोर्चा निघणार आहे. उद्धवजींनीदेखील काल सांगितलं आहे, 1 तारखेला ऊन आणि पाऊस काहीही येवो. मोर्चा हा निघणारच आहे, असं अरविंद सावंत म्हणाले. तसेच आज मोर्चाचा परवानगी मिळावी यासाठी आम्ही आज भेट घेतली. या मोर्चाला मेट्रो सिनेमापासून सुरुवात होईल. त्यानंतर याचा शेवट महापालिकेच्या मुख्यालयासमोर होईल. या ठिकाणी प्रमुख नेते भाषण करतील, असं शिवसेना (ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी माहिती दिली. यावेळी मनसे नेते बाळा नांदगावकर, आमदार जितेंद्र आव्हाड, आमदार अनिल परब, काँग्रेस नेते सचिन सावंत आणि प्रकाश रेड्डी आदी नेते उपस्थित होते.

किती वाजता मोर्चाला सुरुवात होणार- मोर्चाकरिता साधारणत: दुपारी एक वाजता लोक जमतील. दोन वाजण्याच्या दरम्यान मोर्चाला सुरुवात होईल. दोन अडीच तासांमध्ये मोर्चा संपेल. आम्ही चारच्या आतमध्ये मोर्चा संपविणार आहोत. आमच्या मोर्चामुळे मुंबईकरांना त्रास होणार नाही, याची आम्ही खबरदारी घेतली आहे, असं आमदार जितेंद्र आव्हा म्हणाले. तसेच या मोर्चात मोठ्या प्रमाणात कामगारवर् देखील सामील होईल. विरोधकांचे विविध पक्षातील नेते आणि कामगार वर्गदेखील मोठ्या प्रमाणात सहभागी होईल. पण, या मोर्चाचा कुणालाही त्रास होणार नाही, असं यावेळी प्रकाश रेड्डी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

पक्षाचा मोर्चा नाही, सत्याचा मोर्चा... जे बोगस मतदान झालं, त्याबाबत संपूर्ण देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये लोकांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे विरोधातील सर्व पक्ष सहभागी होतील. मतदार आणि लोकही यात सहभागी होतील. त्यामुळे हा मोर्चा कोणत्याही पक्षासाठी नसून सत्यासाठी आहे, असं आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं. तथापि या मोर्चाला गर्दी किती होईल, लोकं किती येतील आणि याचे भविष्य सांगण्यासाठी आम्ही इथे उभा नाही. या मोर्चात मतदार, लोक, कार्यकर्ते आणि नेते येणार आहेत. ज्यांचं मतदान चुकीच्या ठिकाणी गेले, ते मतदारही येणार आहेत. कारण, लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता पसरली आहे. ती अस्वस्था बाहेर काढण्यासाठी लोकं मोर्चात सहभागी होतील, असा विश्वास आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केला.

  • मोर्चाला परवानगी मिळाली आहे का?मोर्चाला मुंबई पोलीसांनी परवानगी दिली का? असा प्रश्न विचारला असता सकारात्मक चर्चा झाल्याचं आमदार आव्हाड यांनी सांगितलं. मोर्चाला परवानगी मिळणार नाही, असं होणार नाही. त्यामुळे मोर्चाला परवानगी जवळपास मिळाली असेच म्हणता येईल, अशी माहिती मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी दिली.

हेही वाचा-

Last Updated : October 28, 2025 at 6:11 PM IST

TAGGED:

MAHARASHTRA POLITICS
JITENDRA AWHAD OPPOSITION PROTEST
BALA NANDGAONKAR NEWS
विरोधी पक्षांचा १ नोव्हेंबर मोर्चा
OPPOSITION PARTY MORCHA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.