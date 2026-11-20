स्थानिकांचा विरोध अन् राजकीय नेत्यांची मध्यस्थी; पश्चिम रेल्वेनं थांबवली प्रभादेवी येथील कारवाई
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अजय चौधरी यांनी सांगितलं की, या लढाईमध्ये गोरगरिबाला न्याय मिळाला पाहिजे.
Published : November 20, 2026 at 1:40 PM IST
मुंबई - प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिमेकडील दक्षिण टोकाला असलेल्या रेल्वेच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या अतिक्रमित बांधकामे हटवण्याची कारवाई पश्चिम रेल्वेकडून आज आणि उद्या केली जाणार होती. या कारवाईसाठी संबंधित ठिकाणी अतिक्रमण निर्मूलन पथक पोहोचल्यानंतर स्थानिकांनी विरोध दर्शवला. गेल्या कित्येक वर्षांपासून आम्ही इथे राहत आहोत अशावेळी ही कारवाई अयोग्य असल्याचं स्थानिकांनी म्हटलंय. संबंधित परिसरातील कुटुंबं गेल्या 50-60 वर्षापासून या ठिकाणी राहत असल्याचा त्यांनी दावा केला. या कारवाईला स्थानिकांप्रमाणेच मनसे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने देखील विरोध दर्शवला आहे. मनसे नेते बाळा नांदगावकर आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अजय चौधरी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. याचबरोबर सर्व पक्षातील पदाधिकारी देखील या ठिकाणी उपस्थित होते. अखेर ही कारवाई थांबवली असल्याचे आमदार अजय चौधरी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. याचबरोबर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी ही कारवाई थांबवण्यासाठीची चर्चा केली होती.
यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अजय चौधरी यांनी सांगितलं की, या लढाईमध्ये गोरगरिबाला न्याय मिळाला पाहिजे. पुनर्वसन झाल्याशिवाय आम्ही हलणार नाही ही आमची भूमिका आहे. या ठिकाणची कारवाई थांबवण्यात आली आहे. असं असलं तरी ही लढाई संपलेली नाही. धोरणात्मक निर्णय व्हावा यासाठी बैठक आयोजित करण्यात येईल. याचबरोबर अधिवेशनात सगळ्या पक्षांच्या आमदारांना घेऊन लक्षवेधी लावली जाईल.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला फोन - प्रभादेवी येथील रेल्वे स्थानक परिसरातील अतिक्रमण विरोधी कारवाई रोखण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. अतिक्रमण विरोधी कारवाई तत्काळ रोखण्यासाठी सांगितलं. त्यानुसार रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी कारवाई तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगितले. स्थानिक रहिवाश्यांना विश्वासात घेऊनच पुढील कारवाई करण्याची सूचना करण्यात येईल. रेल्वेच्या प्रस्तावित तोडक तोडक कारवाईला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान, पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आराखडा तयार केंद्राची मंजुरी घेतली जाईल, असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
दादर-प्रभादेवी परिसरातील रेल्वेच्या जागेवर अनेक वर्षांपासून रहिवासी वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. येथील रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण आणि राज्याचा गृहनिर्माण विभाग यांनी एकत्रितपणे या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा विकास आराखडा तयार करून रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार या दोन्ही यंत्रणांनी मिळून तयार केलेला विकास आराखडा रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, रेल्वेने शुक्रवारी सकाळी फौजफाटा घेऊन तोडक कारवाई सुरू केली. अचानक केलेल्या या कारवाईला रहिवाश्यांनी तीव्र विरोध केला.
रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण आणि राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने तयार केलेल्या विकास आराखड्यामुळे रहिवाशांचे पुनर्वसन तर होईलच पण रेल्वेला अतिरिक्त जागा उपलब्ध होणार आहे. हाच विकास आराखडा मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करून त्यांनाही याबाबत माहिती दिली जाईल. आराखड्याला केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी लवकरात लवकर मंजुरी दिल्यास रहिवाशांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करून त्यांना दिलासा देणे शक्य होईल, असं उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
काय आहे प्रकरण - पश्चिम रेल्वेच्या सर्वेक्षणात प्रभादेवी स्थानकाच्या पश्चिमेकडील दक्षिण टोकाला रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे आढळले होते. यानंतर दिलीप सुखदेव यांच्यासह अन्य 100 जणांविरोधात सार्वजनिक परिसर कायदे अंतर्गत फेब्रुवारी 2022 रोजी कारवाईची प्रक्रिया करण्यात आली. संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. या प्रकरणी सुनावणीत तोंडी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी रेल्वेच्या स्टेट अधिकाऱ्यांनी संबंधित अतिक्रमित जागा निष्कासित करण्याचे आदेश दिले होते.