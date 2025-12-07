ETV Bharat / state

विरोधीपक्षांचा मुख्यमंत्र्यांच्या चहापाण्यावर बहिष्कार; पाशवी बहुमताच्या आधारे सरकार मनमानी करत असल्याचा केला आरोप

नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं विरोधकांना चहापानाचं आमंत्रण दिलं होतं. मात्र, विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकला आहे.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : प्रथा आणि परंपरेप्रमाणं विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून विरोधी पक्षांच्या सर्व नेत्यांना चहापाण्यासाठी आमंत्रित केलं जाते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून मुख्यमंत्र्यांनी बोलवलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकला जातो. याही वर्षी ही परंपरा विरोधी पक्षानं कायम ठेवली आहे. यावेळी सरकारला पत्र लिहून आपली भूमिका विरोधकांनी सरकारला कळवली आहे.

Government Nagpur Winter Session
विरोधी पक्षाचे सरकारला पत्र (ETV Bharat Reporter)


विरोधकांनी चहापानावर टाकला बहिष्कार : राज्यात दिवसाला ८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. अशा शेतकरी विरोधी असंवेदनशील सरकारच्या चहापानाला जाणं चुकीचं ठरेल, एवढंच नाही तर विदर्भात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारकडून जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळणार नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवण्यात आलं आहे. हे सरकार संविधानविरोधी सरकार असल्यानंच चहापानावर बहिष्कार टाकत असल्याची भूमिका विरोधी पक्षाकडून घेण्यात आली आहे. यावेळी राज्यातील विविध प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरण्यात आलं.

Government Nagpur Winter Session
विरोधी पक्षाचे सरकारला पत्र (ETV Bharat Reporter)




शेतकरी विरोधी सरकार : जून ते सप्टेंबर 2025 च्या दरम्यान राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. शेती पिकांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवरती केंद्र सरकारनं राज्याला मदत करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु राज्य सरकारने केंद्राकडं मदतीच्या प्रस्तावच न पाठल्याचं समोर आलं आहे, हे अंत्यत दुर्दैवी आहे. केंद्राकडून राज्याला मदत मिळणार का? याबाबत संभ्रम आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय नाही. अतिवृष्टी बाधित क्षेत्र राज्य सरकारच्या तीनही विभागाकडून संकलित माहितीप्रमाणे 1 कोटी 3 लाख हेक्टर आहे, असं विरोधकांनी पत्रात म्हटलं आहे.

Government Nagpur Winter Session
विरोधी पक्षाचे सरकारला पत्र (ETV Bharat Reporter)


धान खरेदी केंद्र सुरु नाहीत : धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळं प्रचंड नुकसान झालं असून उत्पादनात प्रचंड घट झाली आहे. हमीभावानं धान खरेदी केंद्र सुरु नाहीत. शासनानं बोनस 1000 रु प्रति हेक्टर देण्याची आद्यापपर्यंत घोषणा न केल्यामुळं धान उत्पादक शेतकऱ्यांप्रती शासनाची उदासिनता दिसून येत आहे. एकीकडं सरकार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव देत नाही. दुसरीकडं आयात शुल्क 12 टक्के वरुन 0 टक्के केल्यानं परकीय कापसाची आवक वाढवून महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना आणखीनच आडचणीत लोटलं आहे. २०१४ साली सत्तेत आल्यापासून केंद्रातील एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात देशभरात १ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यातील ३८.५ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. त्यात विदर्भ मराठवाडा, सर्वाधिक बाधीत आहे. राज्यात दररोज ८ शेतकरी आत्महत्या करतात, अशी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या एनसीआरबी आकडेवारी आहे, असं विरोधकांनी पत्रात म्हटलं आहे.


शेतकऱ्यांचा अपमान : निवडणुकीच्या काळात महायुती सरकारनं शेतकऱ्यांची कर्जमाफी माफ करण्याबाबत आश्वासन दिलं होतं. परंतु, अद्यापही आपल्या सरकारकडून याबाबत कोणतीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याउलट एक प्रविण परदेशी समिती नेमून त्या अहवालावर आधारीत कर्जमाफी विषय ढकलून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे, असं विरोधकांनी पत्रात म्हटलं आहे.

हेही वाचा -

  1. महाराष्ट्र विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेता नियुक्तीचा प्रस्ताव, चर्चेनंतर निर्णय घेणार - अध्यक्ष राम शिंदे
  2. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर, सुट्टीच्या दिवशीही दोन्ही सभागृहाचं कामकाज चालणार
  3. आगामी निवडणुकांबाबत केवळ मुख्य न्यायमूर्तींपुढेच सुनावणी होणार, प्रत्येक खंडपीठ वेगळा निवाडा देत असल्यानं गोंधळ - मुंबई उच्च न्यायालय

TAGGED:

चहापाण्यावर बहिष्कार
NAGPUR WINTER SESSION
CM DEVENDRA FADNAVIS
GOVERNMENT NAGPUR WINTER SESSION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.