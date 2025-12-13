शासकीय मनोरुग्णालयातील वृक्षतोडीवरून विरोधक आक्रमक; एकत्र येत करणार आंदोलन
नाशिकमधील तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीच्या विषयावरून राज्यात विविध चर्चा होत आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती ठाण्यातील शासकीय मनोरुग्णालयातील वृक्षतोडीवरून होत आहे.
ठाणे : महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांना आयता मुद्दा मिळाला आहे. हा मुद्दा आहे वृक्षतोडीचा. तपोवनातील वृक्षतोड प्रकरणावरून विरोधक राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचं काम करत आहेत. अशीच परिस्थिती ठाण्यात निर्माण झाली आहे. ठाण्यातील मनोरुग्णालयाच्या पुनर्बांधणीसाठी वृक्षतोड होणार आहे. या विषयावरून विरोधकांनी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणलं आहे.
... याठिकाणी सेंट्रल पार्क उभारावं : "ठाणे मनोरुग्णालय हे इंग्रजांच्या काळात बांधलं आहे. त्यामुळं याची पुनर्बांधणी होणार आहे. याच्या कामाला सुरुवात होणार असून अनेक वृक्षांची कत्तल होणार आहे. ही बाब निदर्शनास आल्यापासून ठाण्यातील विरोधकांना प्रचारासाठी आयता मुद्दा मिळाला आहे. ठाण्यातील रस्ते, वाहतूक कोंडी, पाणी आणि अनधिकृत बांधकाम अशा अडचणीत आधीपासूनच आहेत. त्याता आता वृक्षतोडीची भर पडली आहे. ठाण्यात रेल्वे स्थानकाचं बांधकाम सुरू आहे. यासाठी मनोरुग्णालयाच्या जागेतील शेकडो वृक्षांची आधीच कत्तल झाली आहे. शेकडो वर्षापूर्वीची ही झाडं न तोडता याठिकाणी सेंट्रल पार्क उभारावं," अशी मागणी मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केलीय.
मागील महिन्यात अनेक झाडांची कत्तल : "रेल्वे स्थानक बांधकाम, बोरिवली टनल काम, समृद्धी विस्तारीकरण काम, शहरातील घोडबंदर रोडवरील सर्विस रोड अशा विविध कामांसाठी अनेक झाडांची अधीच कत्तल झाली आहे. यानंतर आता मनोरुग्णालयाच्या पुनर्बांधणी कामातही अनेक वृक्षांच्या मुळावर घाला घातला जाणार आहे. याविरोधात जनआंदोलन छेडलं जाणार आहे," असं मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी सांगितलं.
सर्व विरोधी पक्ष येणार झाडांना वाचवण्यासाठी एकत्र : "ठाण्यातील अवैध बांधकामाविरोधात मनसेनं मोर्चा काढून सभा घेतली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून विविध समस्यांवर आंदोलनं केली आहेत. तसंच काँग्रेसनंही आंदोलन करत प्रशासनाला जाब विचारला जात होता. मात्र आता या वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर सर्व पक्ष एकत्र येऊन ठाणेकरांमध्ये जनजागृती करून जनआंदोलन उभारणार," असं अविनाश जाधव यांनी जाहीर केलं.
मनोरुग्णालय परिसराला राज ठाकरे देणार भेट : "नाशिकमधील वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर अभिनेता तथा सामाजिक कार्यकर्ता सयाजी शिंदे यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेऊन हा प्रकार रोखण्याचं आवाहन केलं. त्याचप्रमाणं आता ठाणे महापालिका निवडणुकांआधी मनोरुग्णालयाला राज ठाकरे भेट देऊन पाहणी करणार आहेत," अशी माहिती मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी दिली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते मनोज प्रधान यांनी "ही वृक्षतोड रोखण्यासाठी आवश्यक ते सर्व काही केलं जाईल, असं सांगितलं.
मनोरुग्णालयाच्या जागेवर सत्ताधाऱ्यांचा डोळा : "ठाण्यातील सर्वात मोठा भूखंड असलेलं मनोरुग्णालय आधीच नवीन ठाणे रेल्वे स्थानकासाठी आपली जागा देत आहे. स्थानकाला लागून असलेल्या मनोरुग्णालयाच्या जागेवर सर्वांची नजर आहे. त्यामुळे वृक्षतोड करून खासगी बिल्डरांना देण्यासाठीची ही पूर्व तयारी आहे. या सर्व आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि आम आदमी पक्षाला देखीलसोबत घेणार आहे. यासोबत समाजसेवी संस्थानी पुढं येऊन ही वृक्षतोड रोखावी," असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते मनोज प्रधान यांनी केलं आहे.
