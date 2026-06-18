ETV Bharat / state

मुंबई पालिकेत 'ऑपरेशन टायगर'ची क्रेझ, भाजपाचा मोठा दावा; किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या..

'ऑपरेशन टायगर'वरुन सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे. अशातच ठाकरेंच्या मुंबई पालिकेतील नगरसेवकांबाबतही भाजपानं मोठं विधान केलं.

Operation Tiger Uddhav Thackeray Shiv Sena
भाजपाचे गटनेते गणेश खणकर आणि मुंबई पालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर (File Photo - ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 10:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेतील शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नगरसेवक हे पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत. कित्येक नगरसेवक हे आमच्या संपर्कात आहेत. विरोधी पक्षात बसल्यापासून कोणत्याही प्रकारचे व्हिजन त्यांना दिसत नसल्याने त्यांचे नगरसेवक अस्वस्थ असून, लवकरच महायुतीमध्ये ते प्रवेश करतील, असा दावा भाजपाचे गटनेते गणेश खणकर यांनी केला.

यावेळी बोलताना गणेश खणकर म्हणाले की, गेल्या चार महिन्यांमध्ये विरोधी पक्ष सक्षम नसल्याचं पाहायला मिळालं. मुद्द्याव्यतिरिक्त इतर विषयांवर चर्चा जास्त होते. यामुळे त्यांच्या पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे. नगरसेवकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. अशावेळी लवकरच यातील नगरसेवक आपल्याबरोबर येतील, असा आम्हाला विश्वास आहे. या नगरसेवकांना भाजपात घ्यायचं की शिवसेनेत घ्यायचं हे येणारा काळ ठरवेल. नगरसेवकांची संख्या किती असेल हे आता सांगत नाही. मात्र, नक्कीच मोठ्या प्रमाणात नगरसेवक हे महायुतीमध्ये येण्यास उत्सुक आहेत.

सध्या संपूर्ण राज्यसह देशामध्ये 'ऑपरेशन टायगर' ची जोरदार चर्चा आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे काही खासदार हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाणार अशी चर्चा आहे. दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिकेमध्ये देखील अशाच प्रकारचा दावा भाजपानं केला. उद्धव ठाकरेंचे नगरसेवक आमच्या संपर्कात असल्याचा दावा गटनेते गणेश खणकर यांनी केला.

शिवसेनेचे खासदार नरेश मस्के म्हणाले होते की, मुंबई महानगरपालिकेतले 65 नगरसेवक हे तुमच्याबरोबर राहणार नाहीत. उद्धव ठाकरेंबरोबर राहायला कोणीच तयार नाही. आदित्य ठाकरे आणि पक्ष बुडवणारे संजय राऊत यांच्या व्यतिरिक्त उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर कोणीही राहणार नाही.

भाजपा अफवा पसरत आहे - "सचिन पडवळ : भाजपा अफवा पसरवायचं काम करत आहे. मोठ्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये आम्ही 65 जण निवडून आलो आहोत. निवडणुकीआधीच आम्हाला मोठ्या प्रमाणावर आमिषं दाखवण्यात आली. मात्र, आम्ही त्या सर्वांना झुगारून प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये निवडून आलो. यामुळे आता भाजपानं अफवा पसरवण्याची गरज नाही कोणीही कुठेही जाणार नाही," असे स्पष्टीकरण मुंबई महानगरपालिकेतील शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी दिले.

त्यांचं काय करायचं ते बघू - विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर : "यंत्रणांच्या जोरावर आणि निधीच्या जोरावर ते लोक काहीही करू शकतात. मात्र, आम्ही 65 जण एकत्र असून इंटॅक्ट आहोत. आम्हाला कोणाचीही भीती नाही. भाजपाच्या या वल्गनांचे काय करायचं ते नंतर बघू," असा इशारा विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी दिला.

TAGGED:

UDDHAV THACKERAY
SHIV SENA CORPORATORS IN BMC
मुंबई पालिका शिवसेना नगरसेवक
ऑपरेशन टायगर
OPERATION TIGER BMC SHIVSENA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.