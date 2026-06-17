ऑपरेशन टायगरच्या चर्चेत भर; ठाकरे गटाचे दोन खासदार चार्टर्ड विमानाने दिल्लीला रवाना
नांदेड विमानतळावरून एका चार्टर्ड खासगी विमानाने परभणीचे खासदार संजय जाधव आणि यवतमाळ वाशीमचे खासदार संजय देशमुख हे थेट दिल्लीकडे रवाना झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Published : June 17, 2026 at 9:32 AM IST
नांदेड- राज्यात सध्या "ऑपरेशन टायगर"ची जोरदार चर्चा सुरू असतानाच ठाकरे गटाच्या शिवसेनेतील दोन खासदारांच्या अचानक दिल्ली दौऱ्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आलंय. नांदेड विमानतळावरून एका चार्टर्ड खासगी विमानाने परभणीचे खासदार संजय जाधव आणि यवतमाळ वाशीमचे खासदार संजय देशमुख हे थेट दिल्लीकडे रवाना झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सायंकाळी सव्वा सातच्या सुमारास मुंबईहून आलेले एक चार्टर्ड विमान नांदेड विमानतळावर उतरले. त्यानंतर दोन्ही खासदारांनी या विमानातून दिल्लीकडे प्रस्थान केले. या अचानक झालेल्या दौऱ्यामुळे राजकीय चर्चांना अधिकच वेग आला आहे.
राऊत आणि सावंत हेदेखील गेल्या दोन दिवसांपासून दिल्लीत : एकीकडे शिवसेनेतील संभाव्य फुटीबाबत चर्चा रंगत असताना दुसरीकडे ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत तसेच अरविंद सावंत हेदेखील गेल्या दोन दिवसांपासून दिल्लीत तळ ठोकून असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे दिल्लीत नेमक्या कोणत्या घडामोडी सुरू आहेत, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. विशेष म्हणजे चार वर्षांपूर्वी शिवसेनेत मोठी फूट पडली होती. त्यावेळी अनेक आमदार चार्टर्ड विमानांमधून सुरत आणि नंतर गुवाहाटी येथे गेले होते. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा चार्टर्ड विमानातून खासदारांचा तातडीचा दिल्ली दौरा झाल्याने जुन्या घटनांची आठवण राजकीय वर्तुळात काढली जात आहे.
दौऱ्यामागचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट : मात्र, या दौऱ्यामागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हा दौरा केवळ संघटनात्मक आणि राजकीय बैठकींसाठी आहे की त्यामागे आणखी काही मोठ्या घडामोडी दडल्या आहेत, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांना या घटनेमुळे आणखी बळ मिळाले असून, पुढील काही तासांत किंवा दिवसांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचाः