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राजाभाऊ वाजे यांना शिंदे शिवसेनेत प्रवेश करण्याकरिता काय होती ऑफर? खासदारांच्या वडिलांनी सांगितली माहिती

शिवसेना यूबीटीचे 6 खासदार हे शिंदे शिवसेनेत जाणार असल्याची चर्चा सुरू असताना खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या वडिलांनी भूमिका स्पष्ट केली.

MP Rajabhau Waje
डावीकडून खासदार राजाभाऊ वाजे, उजवीकडे खासदारांचे वडील प्रकाश वाजे (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 4:09 PM IST

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नाशिक- " ठाण्याचे काही मंडळी आली होती. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही उद्धव ठाकरे पक्षात आहात. मात्र, विकासकामांना निधी मिळत नाही. तुम्ही शिंदेच्या शिवसेनेत या. आम्ही तुम्हाला विकासकामांना निधी मिळवून देऊ? अशी त्यांनी ऑफर दिली. मात्र, आम्ही उद्धव ठाकरेंशी एकनिष्ठ आहोत. त्यामुळे आम्ही त्यांना स्पष्ट नाही, म्हणून सांगितलं", असा खुलासा नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे वडील प्रकाश वाजे यांनी केला आहे.


शिवसेनेच्या ऑपरेशन टायगर अंतर्गत उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे सहा खासदार शिवसेनाच्या गळाला लागले आहेत. मात्र, नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी उद्धव ठाकरे प्रति एकनिष्ठा दाखवत शिवसेनेकडून आलेली ऑफर धुडकावून लावली आहे. "काही दिवसांपूर्वी ठाण्याचे काही मंडळी घरी आली होती. त्यांनी खासदार राजाभाऊ वाजे यांना शिवसेनेत येण्यासाठी विकास कामांसाठी निधी देतो, म्हणून ऑफर दिली होती. मात्र, याबाबत मी वडिलांना विचारतो, असं राजाभाऊ यांनी त्यांना सागितलं. त्यानंतर त्यांनी माझी भेट घेतली. मात्र, त्यांना मी नाही म्हणून सागितलं", असं खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे वडील प्रकाश वाजे यांनी म्हटलं आहे.



काय म्हटले प्रकाश वाजे- "शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार म्हणून माझा मुलगा राजाभाऊ वाजे निवडणूक आला आहे. ऑपरेशन टायगर अशी काही चर्चा सुरू आहे, त्यांनी मला सांगितलं आहे. एक कमिटी ठाण्याहून आली होती. दीड वर्षापूर्वीही त्यांना ठाण्याला बोलवले होते. तेव्हा राजाभाऊ यांनी वडिलांशी बोलून सांगतो, असं सांगितलं होत. आम्हाला शिवसेनेनं (यूबीटी) आमदार आणि खासदार केले. मी उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोलून सांगितलं की, कोण तुमच्यासोबत राहील, हे माहीत नाही. पण, वाजे तुमच्यासोबत राहील. आम्ही आहोत, तिथं सुखात आहोत. विकासकामाच्या निधीकरता ऑफर दिली होती. त्यावर मी म्हटलं की, विकासकामे कोणाच्या खिशातून होत नाही. सरकार निधी देईल, तेव्हा होईल. आम्ही प्रयत्न करत राहू. तेव्हा आम्ही आमचा निर्णय नाही म्हणून सांगितला", असे प्रकाश वाजे यांनी स्पष्ट केलं.


मी उद्धव ठाकरेंसोबत एकनिष्ठ- "मी उद्धव ठाकरेंन सोबतच राहणार आहे. ऑपरेशन टायगरबाबत कल्पना नाही. मला कोणी संपर्क केला नाही किंवा मी कोणाला संपर्क केला नाही. मी आता दिल्लीत पोहोचलो आहे. दुपारी तीन वाजता आमची संसदीय समितीची बैठक आहे. मी कुठेही जात नसून उद्धव साहेबांसोबत एकनिष्ठ राहणार आहे", खासदार राजभाऊ वाजे यांनी म्हटलं आहे.

TAGGED:

MP RAJABHAU WAJE
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