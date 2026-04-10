ऑपरेशन टायगरची चर्चा मीडियावरच, असं काही होणार नाही - काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार

'ऑपरेशन टायगर'बाबत काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ही चर्चा फक्त मीडियावरच असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 10, 2026 at 4:39 PM IST

नागपूर : महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन टायगर' सुरू असल्याची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. यावर बोलताना काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, अशी बैठक झाल्याचं मी सुद्धा ऐकलं आहे. मला त्या संदर्भात फारशी माहिती नाही. हा त्यांच्या पक्षातील अंतर्गत विषय आहे. देशात आणि राज्यात फोडाफोडीच्या राजकारणाला उत आला आहे. आता नैतिकता, नीतिमत्ता काही राहिलेली नाही. कोण कुठेही जावं, कुणाच्याही मांडीवर जाऊन बसावं? डोक्यावर घ्यावं आणि मग परत पायाखाली तुडवावं अशी राजकारणातली फॅशन झाली आहे, असं वडेट्टीवार म्हणाले.

आमदार-खासदार मतदारसंघातील कामांसाठी सत्ताधाऱ्यांना भेटतात : राज्य आणि देशाची स्थिती खालावत असून जनता त्रस्त आहे, असंही वडेट्टीवार यांनी नमूद केलं. खासदार किंवा आमदार मतदारसंघातील कामांसाठी सत्ताधाऱ्यांना भेटतात, हे सामान्य असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आम्ही ही मुख्यमंत्र्यांना उपमुख्यमंत्र्यांना भेटत असतो. मतदार संघाच्या कामासाठी आम्ही जात असतो. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जेवण छान असेल, म्हणून भेटायला गेले असतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच, आम्हीही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना मतदारसंघाच्या कामासाठी भेटत असतो. काहीजण शिंदेंना फक्त जेवणासाठी भेटले असतील, याहून अधिक भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही, असंही वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.


एकनाथ शिंदे सत्तेत असून अस्वस्थ : सध्याच्या परिस्थितीत उद्धव ठाकरे यांच्या खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत जाण्याची शक्यता दिसत नाही. शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंचे नेते एकमेकांचं कौतुक करत असतात, मात्र हे राजकारणातील सामान्य स्वरूप आहे. नेते एकमेकांची स्तुती करून जवळ येण्याचा प्रयत्न करतात, याला वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज नसल्याचं मत व्यक्त करण्यात आलं आहे. तसंच, शिंदे यांचे सरकारमधील काही मंत्रीही अस्वस्थ असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर कौतुकाला सकारात्मक संकेत मानले जात आहे.



'विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना निधी नाही' : विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना निधी न देण्याच्या मुद्द्यावरही वडेट्टीवारांनी टीका केली. महाराष्ट्रात यापूर्वी नगरसेवकांना वेगवेगळ्या प्रमाणात निधी देण्याची पद्धत नव्हती. निवडणुका संपल्यानंतर सर्वांना समान विकासनिधी देणं हे सरकारचं धोरण असायला हवं. मात्र अलीकडे विरोधी पक्षातील प्रतिनिधींना निधी न देण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचं सांगण्यात आलं. हे योग्य नसून, यावर जनता योग्य निर्णय घेईल, असं मत वडेट्टीवारांनी व्यक्त केलं.


'ऑपरेशन टायगरची चर्चा मीडियावरच' : 'ऑपरेशन टायगर' या चर्चेबाबत प्रतिक्रिया देताना, हा विषय केवळ मीडियामध्येच चर्चेत असल्याचं वडेट्टीवारांनी सांगितलं. सध्या माध्यमांकडून लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका त्यांनी केली. आर्थिक अडचणी, महागाई यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांऐवजी फोडाफोडीच्या राजकारणाला जास्त प्रसिद्धी दिली जात असल्याचं नमूद करण्यात आलं. 'कोण कुठे गेला, कोण फुटला' याच प्रकारच्या बातम्यांवरच भर दिला जात असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.




